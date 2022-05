A Saudi Aramco már túlszárnyalta az Apple értékét

Egy férfi nézi a Saudi Aramco árfolyamát annak tőzsdei bevezetése után két nappal, 2019 októberében. Fotó: AFP/ Europress

Az utóbbi években a technológiai szektor dominálta a legértékesebb vállalatok listáját, az élbolyban rendre az Amazon, az Apple (akinek értéke egyébként idén januárban átlépte a legendás 3 billió dollárt is egy időre), a Microsoft és hasonló cégek végeztek.

Putyin agressziójának köszönhetően azonban erős átrendeződés indult meg, a Business Insider vette észre, hogy az élen szerdán már a szaúdi olajcég, a Saudi Aramco állt, 2,4 billió dolláros értékkel. Az Apple piaci kapitalizációja 2,37 billió dollárra esett vissza ezen a napon, 5,2 százalékot csökkent a részvényeik értéke.

Ez a különbség nem olyan óriási, hogy nagyon rövid idő leforgása alatt ne lehetne megváltoztatni a pozíciókat (csütörtökre például újra az Apple került az élre), ugyanakkor jelzi, hogy a globális gazdaságban új trend születését – vagy inkább visszatérését – látjuk. Az energiapiac szárnyra kapott, a háború kirobbanásávál és az Oroszország ellen bevezetett szankciókkal a globális ellátási láncra hatalmas nyomás nehezedett. Az olaj-és gázexportőr Oroszország kiesése a rendszerből iszonyatosan feltolta az olaj árát, hiszen a kereslet megmaradt, csak máshonnan próbálják pótolni.

A Saudi Aramco így most úszik a pénzben, és jó napjai vannak az Exxon Mobile-nak, a Shellnek, és a többi olajvállalatnak is, az Apple és vele együtt a techszektor pedig nyögi a beszállítói láncban felmerült nehézségeket, valamint a csökkenő befektetési kedvet is. A visszaesés látványos, a nagyvállalatok piaci kapitalizációja az elmúlt 30 napban szinte kivétel nélkül csökken, míg az energiaiparban tevékenykedő cégeké emelkedik.

