Most már látszik, hogy az orosz gázszállítások előrejelezték a háborút

Szerdán a teljes világsajtót bejárta, hogy történelmi csúcsra emelkedtek a gázárak a holland gáztőzsdén, miután az Gazprom csak az ötödét foglalta le a Jamal vezetéken elérhető tranzit kapacitásnak. Azaz úgy tűnt, hogy az egyik legfontosabb útvonalon csak kis mennyiség érkezik majd. Ehhez képest a Jamalon tegnap és tegnapelőtt is több gáz jött be Európába, mint december közepe óta bármikor. És véletlenül sem ez volt az egyetlen vezeték, ahol jelentősen nőtt az orosz gáz európai importja.

Emelkedtek a szállítások

Az elmúlt egy hétben, tehát a háború második napja óta, napi átlagban nagyjából harmadával több földgáz érkezett a kontinensre az Oroszország irányából befutó vezetékeken, mint az azt megelőző két hétben. A teljes import – akárcsak a Jamal vezetéken – minden jel szerint december közepén volt utoljára magasabb a mostaninál.

Pontos számot azért nehéz mondani, mert a Gazprom ugyan közöl napi adatokat az európai szállításokról, csakhogy a vállalat honlapja napok óta elérhetetlen. Így egyesével kell összeszedni a beérkező csöveken áthaladó gáz mennyiségét. Ezt mutatja a legfontosabb vezetékekre a lenti ábra.

Ahogy látszik, a szállítások január legelején lényegében minden vezetéken visszaestek, és bár volt egy időszak mikor kicsit több gáz jött, egészen a háború kirobbanásáig elég alacsony szinten álltak. Február 24-e után azonban ez megváltozott, és újra ugyanaz a mennyiség érkezett, amely a fűtési szezon elején jellemző volt.

Ez azért érdekes, mert – ahogy ezt egy ágazati szakérő a G7-nek elmondta – a Gazprom európai szerződéseiben jellemzően rögzítve van egy meghatározott mennyiség, amitől az orosz cég tartósan nem térhet el. Miután a szállítónál nem lehet pontosan előre jelezni mindent, a vevőnek viszont az esetek nagy részében folyamatosan van szüksége a gázra, az ilyen megállapodásokban a szerződött mennyiség körül megadnak egy sávot, és abban kell szállítania a Gazpromnak. Tehát ha leszerződnek például napi 100 egységre az adott időszakban, akkor az orosz társaság megteheti, hogy egy ideig csak 85 egységet szállít, de ezt később be kell pótolnia úgy, hogy a 100 helyett 115 egységet hoz be*Ebben az esetben ugye /- 15 százalékos a megengedett eltérés..

Spekulálhattak a háború okozta drágulásra

A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint a háború előtt az oroszok minden jel szerint a szerződésekben kikötött minimumot teljesítették, és most pótolnak, vagy legalábbis szállítják azt a mennyiséget, amire szerződtek.

Időközben azonban a gáz tőzsdei jegyzése – amihez az Gazprom is kötik az árait – a duplájára emelkedett a háború miatt. Márpedig az oroszok (és így a Gazprom is) nyilván tudhatták, hogy háborút fognak indítani, és sejthették azt is, hogy ennek milyen hatása lesz az árakra, illetve a gázeladásokból származó bevételeikre.

Magyarul nagyon úgy tűnik, hogy az elmúlt hónapokban az oroszok több milliárd köbméter gáz visszatartásával spekulálhattak arra, hogy a háború miatt sokkal többet keresnek majd ennek eladásán.

Persze a szerződéseket mindenki üzleti titokként kezeli, de ha a visszatartott mennyiségre is az aktuális árak vonatkoznak (márpedig ez nagy valószínűség szerint így van), akkor a csökkenő szállítások valójában előre jelezték a háborút.

Még ha ezt akkor még senki, vagy szinte senki nem sejtette.

