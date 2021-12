Itthon már bevált megoldás rejtheti el, ha NER-es befektető szerzi meg a Euronews-t

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

A világsajtó figyelmét is sikerült magára felhívnia a Euronewsnak azzal, hogy 88 százalékos tulajdonrészét egy a magyar kormányközeli gazdasági körökhöz, azaz a NER-hez sok szálon kötődő portugál vagyonkezelő, az Alpac Capital kívánja megszerezni.

Konkrétumot még alig lehet tudni az üzletről, ami tovább tüzelhette a találgatásokat. A hírt a Le Figaro francia napilapban jelentették be, de arra hivatkozva, hogy ez még csak szándéknyilatkozat, az ügylet lezárultáig nem árulnak el további részleteket. A bejelentés azonban úgy tűnik, nem volt pontos, mert nem az alapkezelő, hanem egy általa kezelt alap veszi meg a tévécsatornát – ez pedig számos félreértésre adhatott okot. Az Alpac Capitalt több hazai és nemzetközi lap is kapcsolatba hozta a NER-rel, de a jelenlegi üzlet hátterét nem igazán tárták fel.

Az általunk feltárt nemzetközi cégadatok és információk alapján feltehetően nem lesz a magyar államnak, de még közvetlenül NER-vállalkozóknak sem egyelőre kimutatható részesedése a Euronews-ban. Elképzelhető viszont, hogy a magyar média megszállása kapcsán már használt módszerrel állhatunk szemben, amikor a NER érdekében lép fel egy a piacon önállóan is aktív szereplő.

Az ügylet kapcsán talán a legérdekesebb, hogy bár a a Politico és a Szabad Európa is lehetséges Orbán-befolyásról írt az európai eszmeiség közvetítésére létrejött tévénél, addig az Európai Bizottságot, a Euronews televízió fő finanszírozóját egyelőre láthatóan nem hatotta meg a kérdés. Maga a tévécsatorna sem győz mindenkit megnyugtatni, hogy nincs mitől tartani – hiába áll nagyon bizonytalan lábakon az érvelésük, és megnyugtató tényeket sem sorakoztatnak fel.

Az európai ügyekre érzékeny Politico és néhány, hasonlóan szűk olvasórétegnek szóló lapon kívül ugyanis a vezető lapok és portálok, illetve a hírügynökségek sem találták elég érdekesnek a hírt, hogy foglalkozzanak vele. Ha a NER van a felvásárlás mögött, ha nem, egy biztosan kiderült: megfelelő csomagolás esetén Európában nem lenne túl nagy visszhangja annak sem, ha Orbán Viktorhoz köthető vállalkozók vennék meg a páneurópai hírtelevíziót.

Belátható nagyságrend

A Euronews érvelése arra vonatkozik, hogy – ahogy telefonon kérdésünkre elmondták – az Alpac Capital vezetője, Pedro Vargas David biztosította őket, semennyi magyar kormányzati forrás nincsen a felvásárlás mögött. Azt azonban kérdésünkre nem voltak hajlandók elárulni, hogy mely vállalkozás, illetve mely befektetési alap vásárolná meg a lyoni székhelyű társaságot.

Arról sem lehet még semmit tudni, hogy mekkora összegű tranzakcióról van szó. Az ügylet során az egyiptomi Sawiris család luxemburgi Media Globe Networks S.A. (MGN) cége adja el 88 százalékos részesedését. Ezt az MGN 2020-as beszámolója szerint 58 millió eurós áron tartották nyilván. Emellett 2020 végével még 8,5 millió euró tulajdonosi hitelt is kimutattak. Ebből kiindulva 66,5 millió eurós ár felett már biztosan megérte eladni az MNG-nek az Euronews S.A.-t, még ha a hitelt át se vállalják.

Ez pedig egyáltalán nem beláthatatlanul nagy összeg a NER médiafelvásárlásaihoz képest. Jelenleg 25 milliárd forint körüli értéke lehet a Euronews többségi üzletrészének, miközben a NER 30 milliárdot költött a magyar online és nyomtatott média jelentős részének megvásárlására. A TV2-t Andy Vajna érdekeltsége 2016-ban 20 milliárd forintért szerezte meg. Ha pedig külsős segítséget szeretnének bárhol ehhez igénybe venni, felmutathatják Heinrich Pecina esetét: a Népszabadság bezárásban felejthetetlen érdemeket szerzett osztrák befektető 4 milliárdot tehetett zsebre ténykedésével, ahogy az korábban kiszámoltuk.

Nem nyilvános alapok

A vásárlóként megnevezett Alpac Capital egy vagyonkezelő társaság, de nem ők fogják megvenni a Euronewst, hanem egy általuk kezelt alap. Portugáliában 2016 óta egy hasonló törvény van érvényben, mint a magyar magántőkealapokra vonatkozó: az alapkezelők tulajdonosát meg lehet ismerni, de maguknak az alapoknak, tehát a valós vagyonnak a végső haszonhúzóját nem.

Az alapok esetében Portugáliában csak a felügyelet ismeri a valós tulajdonosokat, de az nem nyilvános információ. A felügyelet pedig üzletfeleknek sem adhatja ki a tulajdonosok személyét, az csakis hatósági eljárás keretében megismerhető.

Az Alpac Capital többségi tulajdonosa a portugál végső tényleges tulajdonos adatbázis szerint Pedro Vargas David, kisebbségi tulajdonosként pedig Luís Santos. Előbbi neve onnan lehet ismerős, hogy a NER-zászlóshajó 4iG Nyrt. kisebbségi tulajdonosának, az 5,25 százalékkal rendelkező Bartolomeu Investments Kft.-nek az ügyvezetője, illetve a 4iG igazgatósági tagja. Ennek a cégnek a portugál Luso – Pannon Venture Capital a tulajdonosa.

Emellett a portugál fiatalember a határkerítés-bizniszen 2021-ben egy 15 tagú konzorciummal 16 milliárd forintos közbeszerzést elnyerő, korábban már a határkerítésen 6,5 milliárd forintos megbízást kapó Metalcom Zrt. igazgatóságának tagja.

Az Alpac Capital kapcsán azért merült fel a magyar kötődés, mert a 17 millió eurós, 6 milliárd forintos East West Venture Capital Fund nevű befektetési alap kezelője. Ennek a tőkéjét negyedrészt*4,5 millió euró az állami Magyar Export-Import Bank Zrt. biztosította, de beszállt a Mol és az OTP is. Az OTP-nél kérdésünkre megerősítették, hogy az általuk is finanszírozott alap nem vesz részt a Euronews felvásárlásban, de arra nem válaszoltak, hogy mekkora részesedésük van, ahogy a Mol sem adott választ ezen kérdésünkre.

A felvásárlásban azonban nem a két, NER-kötődésű befektetési alap fog részt venni, hanem egy új, European Future Media nevű befektetési alap. Ezt ugyan már engedélyezte a portugál felügyelet, de a mai napig nem aktív. Bejegyzését a fellelhető adatok szerint 2021. december 15-én kérték.

Az új alapnak nem ismert a tulajdonosa, és bár lehet, hogy új befektetői köröket találtak, az nem tűnik túl életszerűnek, hogy 25 milliárd forint nagyságrendű forrással maga Pedro Vargas David és üzlettársa rendelkezne, hiszen a portugál cégadatok alapján nincsen olyan vagyonelem sem az ő, sem az Alpac Capital nevén, ami hasonló nagyságrendű befektetést lehetővé tenne.

A Euronewst megvásárló új alap valós befektetői ismeretlenek, de nem valószínű, hogy Pedro Vargas David és üzlettársa lenne az egyedüli befektető.

Az Alpac Capital vezetője a portugál gazdaglistákon sosem tűnt fel, üzleti sikereiről sem lehet fellelni híreket a helyi sajtóban, ahogy a sikeres és gazdag vállalkozókat minden országban jó érzékkel felkutató Forbes helyi kiadásában sincsen találat a nevére. Mivel az Alpac Capital mindkét eddigi aktív alapja kötődik a NER-hez, és Pedro Vargas David Budapestre költözött, nem tűnik életszerűtlennek, hogy a Euronews-dealben is NER-közeli körökkel dolgoznak együtt. Az Alpac Capital véleményét nem tudjuk bemutatni, mert megkeresésünkre nem reagáltak.

A Telex információi szerint magyar bankhitelnek is szerepe lehet a vásárlásban. A Euronews a közvetlen magyar állami és közvetlen magyar részvételt cáfolta, de azt a kérdést eddig elkerülték a szereplők, hogy közvetett magyar szála lehet-e az üzletnek. Senki sem cáfolta, hogy például az Alpac Capital vagy az alapjának befektetői kaptak-e magyarországi finanszírozást. Ezt már csak azért sem tehetnék meg, mert ha történt is volna ilyen, arról feltehetően az ügylethez kötődő titoktartás miatt nem beszélhetnének. Sőt, az alap befektetőiről maguk az Alpac vezetői sem oszthatnak meg információt. A magántőkealapok szépsége pedig az is, hogy ha időközben a mostani tranzakcióban érdekelt felek értékesítenék részesdésüket, akkor az sem derül ki – hiszen nem nyilvános a befektetők személye.

Nagy ismertség, kevés néző

Ami a csatornában értékes lehet, hogy az európai háztartások 68 százalékában elérhető. A nézettsége viszont csapnivaló: a csatorna ugyan azt teszi közzé honlapján, hogy 145 millió európait elér havonta, a valóságban a nézettsége 0,1 százalék, tehát a statisztikai hibahatár körül alakul. Aki megveszi, annak sokkal inkább a brand lehet fontos, mint a valós piaci elérés.

A Euronews gazdálkodása nem igazán transzparens, annak ellenére, hogy alapvetően uniós támogatásból működik. A tévé ugyan közzétesz egy átláthatósági jelentést, de ebben a pénzügyekről nincs információ. A D&B céginformációs rendszerében az lelhető fel, hogy a 442 főt foglalkoztató Euronews S.A. utolsó éves árbevétele 42,3 millió eurót tett ki. A Reuters szerint a csatorna idén várhatóan 13-14 millió euró veszteséget termel, évek óta nem tud nyereséget felmutatni, és 2022-re is 8 milliós ráfizetéssel számol.

Az Európai Számvevőszék 2014 és 2018 között vizsgálta a csatorna támogatását, és nyolc támogatási forrást talált. Ezek alapján ebben az öt évben 122 millió euró támogatást fizetett az Európai Bizottság a lyoni társaságnak, ami évi 24,5 millió eurós átlagnak felel meg. Ez nem kevés pénz, de a Euronews éves 8,6 milliárd forintos támogatási igénye eltörpül a magyar közmédia 2021-es 130 milliárdos büdzséje mellett.

A Euronews hirdetési és terjesztési díjból származó bevételeit nem lehet megismerni, az EU-s számvevőszéki jelentés szerint az uniós támogatás adta 2014-ben az összes bevétel 30, 2017-ben 38 százalékát. A csatornának 2024-ig élő szerződései vannak az EU-val, így aki megveszi, nemcsak egy világszerte ismert – ha nem is túlzottan nézett – csatornát kap, hanem gyakorlatilag egy csekket legalább 24 milliárd forintnyi támogatásról.

Mindezek fényében a Euronews üzleti vállalkozásként nehezen értelmezhető, hiszen esélytelennek tűnik, hogy rövid távon nyereségesen működjön. Leginkább olyan befektetőnek érdemes megvásárolnia, akinek PR- vagy egyéb, nem szigorúan üzleti szempontból van erre szüksége. Igaz, ha a Euronewst a magyar közmédia hangvételére állítanák át, azzal veszélyeztetnék a bevétel közel felét kitevő uniós támogatást. Enélkül pedig már nem évi 8-10, hanem 30-40 millió euró lenne a veszteség.

Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor évzáró sajtótájékoztatóján a Financial Times kérdésére – lesz-e a Euronews-nál befolyásolási kísérlet vagy valamifajta kontroll Fideszhez köthető üzleti körök részéről – azt mondta:

a Fidesz nem szül világbirodalmi terveket, ezt biztosan mondhatom, és az üzleti cégek nevében sem tudok nyilatkozni, de nekünk nincsenek ilyen terveink. A szóban forgó úrnak*Pedro Vargas David – a szerk. az édesapját jól ismerem, mert együtt voltunk alelnökök az Európai Néppártban, és most is együtt vagyunk alelnökök a Kereszténydemokrata Internacionáléban. De ennyi, és nem több.

Az üzlet lezárulása után mindenesetre érdemes lesz figyelni a Euronews hangvételét, hiszen a kormányközeli tulajdonosok érkezése után eddig idehaza általában nem sok idő telt el a könnyen észrevehető változások elindulásáig.

