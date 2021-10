Míg a MÁV Zürichig, az osztrákok már Párizsig mennek az éjszakai vonatokkal

Éjszakai vonat fut be Amszterdamba 2021 májusában. Fotó: AFP/Europress

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

A MÁV-Start Zrt. ma bejelentette, hogy újraindítja a Budapest-Zürich éjszakai, hálókocsis vonatait, helyesebben a Münchenbe induló Kálmán Imre EuroNight egy része mostantól Salzburgtól külön kocsikkal közlekedik Svájcba.

A Kálmán Imre EuroNight a Keleti pályaudvarról 20.40-kor indul, és a Bécs-Salzburg-Innsbruck útvonalat követve a kocsik másnap reggel 8.20-ra érkeznek meg Zürichbe. A MÁV-Start a háromágyas fülkében utasonként 69,9 eurótól, kétágyasban pedig 89,9 eurótól kínál hálókocsis jegyeket, és azt is írják közleményükben, hogy az osztrák éjszakai vonatok példáját követve az utasok maguk állíthatják össze a reggelijüket, amelyhez egyaránt választhatók édes és sós, kiadós és kímélő összetevők, valamint meleg italok és gyümölcslé is.

Az éjszakai vonatok európai rendszeréről és piacáról nemrég ebben a cikkünkben írtunk részletesen, a szolgáltatás a német vasút állítása szerint korábban masszívan veszteséges volt, annak idején ezzel indokolták a beszüntetését. A MÁV-Start most nem közölt üzleti adatokat és várakozásokat, de azt írják, hogy a koronavírus-járvány előtti utolsó évben, azaz 2019-ben a zürichi hálókocsit több mint 13 ezer utas vette igénybe és az átlagos kihasználtság 93-94 százalék volt.

Az éjszakai vonatok várható reneszánszát újabban környezetvédelmi szempontok, döntően a repülés mellőzése iránti egyre erősebb igény hozhatja meg. A koronavírus-járványban tavaly még úgy tűnt, hogy a bajba jutott nagy légitársaságok állami mentőcsomagját a nagy európai országokban a rövid távú járatok korlátozásához, esetleg megszüntetéséhez fogják kötni, hogy ezeket az utakat mihamarabb vonatjáratokkal lehessen kiváltani, de ebben végül csak a franciák és az osztrákok léptek előre, és ők sem nagyot.

Az osztrák vasúttársaság azonban a tervek szerint nagy erőkkel fogja fejleszteni az éjszakai kínálatát, és a legfrissebb hír szerint december 13-tól elindítja a Bécs-Párizs járatát. A vonat hetente háromszor, Bécsből 19.40-kor fog indulni, és Münchenen keresztül megy Párizsig, ahova másnap reggel 9.42-re fut be. A szolgáltatás üzletileg azért is érdekes, mert az osztrák és a francia vasúttársaság mellett a német is részt vesz benne, ráadásul a Deutsche Bahn a visszatérése után azt tervezi, hogy ehhez hasonló módszerrel 13 európai nagyvárost köt majd össze egymással.

A Bécs-Párizs járattal együtt elindul a Zürich-Köln-Amszterdam éjszakai vonat is.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkAmiben a MÁV oktatja Európát: az éjszakai vonatokban Magyarország messze a nyugatiak előtt járBéccsel holtversenyben Budapest az EU éjszakai vonat fővárosa, de hamarosan akár az osztrákokat is előzhetjük a MÁV tervei szerint.

Világ éjszakai vonat MÁV Párizs vonat Zürich Olvasson tovább a kategóriában