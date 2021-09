Szórják a 700 ezer forintos büntetéseket a külföldi fuvarozócégekre a svédek

Fotó: AFP/Europress

A Svéd Közlekedési Hatóság (Transport Styrelsen) azt mondta lapunknak, hogy szeptemberben eddig már 17 alkalommal büntettek meg külföldi fuvarozócégeket azért, mert a kamionos a heti hosszú pihenőidejét a kabinban töltette – valahol Svédországban parkolva.

Sokat írtunk már arról, hogy Európában nagy piaci csata folyik a nyugati és keleti fuvarozók között, és ennek részeként a szabályozás nemrég úgy változott meg, hogy azt sok tekintetben szinte lehetetlen egy keleti cégnek teljesítenie. A svéd példában konkrétan arról a kitételről van szó, hogy a sofőrt a hosszú pihenőre vagy haza kell juttatni, vagy szállást-szállodát kell neki szerezni. Rengeteg olyan kelet-európai társaság van, amely az európai piac egységességét kihasználva a kontinens nyugati felében dolgozik, vagyis a kamiont a sofőrrel együtt hosszabb ideig nyugatra küldi.

Mivel a kamionokban van ágy, és hétköznap lehet is szabályosan benne aludni, eddig bevett gyakorlat volt a kamionosok több hétig, akár hónapokig tartó kiküldetése is. Sok magyar sofőr is dolgozik két- vagy akár négyhetes hazatérési ciklusokban, de a probléma azoknak az uniós cégeknek igazán nagy gond, amelyek jóval távolabb vannak a legfontosabb nyugat-európai fuvarozási piacoktól. Például Bulgáriába vagy Romániába szinte lehetetlen üzletileg értelmes keretek között kéthetente hazajárni egy kamionnal.

A svédek szeptembertől kezdték a gyakorlatban alkalmazni az új szabályt. Ahogy a G7-nek mondta a hivatal, a rendőrség végzi a közúti ellenőrzést, és ha a sofőr 45 óránál hosszabb ideje tölti a pihenőidejét, akkor 20 ezer koronára, azaz majdnem 700 ezer forintra büntethetik. A rendőrség helyben előleget szedhet be, a közlekedési hatóság pedig kivizsgálja az ügyet, és dönt, hogy a teljes összeget behajtja-e. Eddig 17 esetben kért külföldi cégtől büntetéselőleget a rendőrség, a hatóság azonban nem tudta megadni nekünk a cégek listáját, így nem tudjuk, hogy magyarok vannak-e közöttük.

A büntetés kiszabása természetesen nem mentesíti a szabály betartása alól a fuvarozócéget, vagyis a sofőrnek ezen felül is szállást kell biztosítani, és ezt igazolni kell. A szabály kritikusai szerint egyébként ezzel nemcsak az a probléma, hogy drága, hanem az is, hogy elég nehéz kamionnal megközelíthető szállásokat találni, és a járművet a sofőrnek adott esetben magára kell hagyni.

A hatóság azonban újra elmondta nekünk azt, amivel a szabályt Európa-szerte indokolják: közlekedésbiztonsági okokból nem lehet megengedni, hogy nem megfelelően kipihent sofőrök vezessenek az utakon. A teljes képhez hozzátartozik, hogy a kamionsofőrök idejük nagy részében így is a kabinban alszanak, és ha haza is kell őket hozni, legfeljebb pár napot töltenek otthon, a saját ágyukban.

