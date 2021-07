Egyszerre oldanának meg két szorító környezeti problémát

Homokbánya Indiában. Fotó: AFP/Europress

Az építőanyagok drágulása, esetenként hiánya idehaza is sok problémát okozott az utóbbi egy évben, ám míg itthon a legalapvetőbb összetevők közül inkább a kavics és sóder szerepelt a hírekben, több fejlődő országban homokból is egyre nagyobb hiány van.

A problémával korábban részletesen is foglalkoztunk, röviden az a lényeg, hogy az üveg- és különösen a betongyártáshoz rengeteg homok kell, ám sem a sivatagi, sem a tengerparti nem megfelelő ehhez. Így aztán leginkább folyómedrekből termelik ki a homokot, gyakran illegálisan, ami óriási környezeti károkat okoz, emellett pedig sokszor szervezett bűnözői köröket gyarapít.

Mivel a világon évi 40-50 milliárd tonna homokot használnak fel, már egy kisebb hányad kiváltása is jelentős előrelépés lenne. Ezt ígéri egy brit fejlesztés, amelyről a BBC írt, és amely szerint szétválogatott, megtisztított és összeaprított műanyag hulladékkal a homok 10 százalékát helyettesíteni lehet a betonban bármilyen minőségromlás nélkül.

A fejlesztés mögött a Cambridge-i Egyetemen betonszerkezetekre szakosodott John Orr áll, aki az indiai lehetőségeket is tanulmányozta. Az országban a rengeteg építkezés miatt drasztikusan drágult a homok, miközben naponta 15 ezer tonna műanyag hulladékot dobnak ki. Szerinte, ha a módszert India-szerte alkalmaznák, akkor 820 millió tonna homokkal kevesebbre lenne szükség évente. Ráadásul közben a szintén rengeteg gondot okozó műanyag hulladéktól is meg lehetne szabadulni.

Arra is felhívta azonban a figyelmet, hogy az épületek egyszerűbbre tervezésével még kevesebb betonra lenne szükség. Szerinte manapság olyan szinten túltervezik az épületeket, hogy ennek elkerülésével a betonfelhasználás 30-50 százalékkal esne vissza.

Az ugyanakkor megjósolhatatlan, hogy módszere eljut-e valaha a tömeges használatig. Hasonlónak tűnő eljárásról Magyarországon is jelent meg hír, de mi is írtunk olyan útépítési módszerről, ahol műanyag hulladékot használnak fel. Végső soron szintén ilyen a Mol gumibitumen-gyára, amelyből magyar állami támogatással Oroszországban is felépít egy egységet a vállalat.

