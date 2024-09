Olcsó elektromos autók árasztják el Európát, vagy felvizezik a bírságszabályokat?

Fotó: AFP/Europress

A környezetvédelmi szabályok enyhítésére szólítják fel az európai autógyártók az uniós intézményeket, amire épp az azoknak leginkább megfelelő elektromos gépkocsik iránti kereslet csökkenése miatt van szükség az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) szerint. A kibocsátási normákat sértő autók utáni bírságokat inkább az azoknak megfelelő modellekre való átállásra fordíthatnák gyártók.

Háttér: az autógyártóknak flottaszinten kell megfelelniük a szigorodó szén-dioxid-kibocsátási normáknak, ami 2020 óta kilométerenként 95 gramm, a benzinmotorral értékesített autóknak száz kilométerre vetítve átlagban 4,1, a dízeleseknek 3,6 literes fogyasztással kell tehát beérniük a HVG szerint. Ha ezt nem sikerül tartani, akkor extra grammonként 95 eurót kell fizetni.

Jövőre 93,6 grammra csökkenne a kilométerenként kibocsátható szén-dioxid mennyisége a személyautók körében, ám az emisszió nélküliként számon tartott elektromos autók piaci részesedése csökken. Az általában véve is gyenge újautó-piacon tehát azok a típusok válnak népszerűbbé Európában, amelyek után potenciálisan bírságot fizethetnek a gyártók.

Számokban: az év első nyolc hónapjában több mint 7,2 millió új személyautót állt forgalomba Európában, ami 1,4 százalékkal több, mint a 2023 hasonló időszakát jellemző adat. Az elektromos autók részesedése azonban 13,9 százalékról 12,6 százalékra olvadt a két időszak között és visszaesett a plug-in hibridek aránya is (7,5 százalékról 7 százalékra).

A UBS közelmúltbeli, 2023-as eladási arányokkal elvégzett számításai szerint a Volkswagen akár 6 milliárd eurós bírsággal is számolhat jövőre, de a nyereséghez viszonyítva a Renault még nagyobb büntetésbe is belefuthat.

Előzmények: az unió a közelmúltban már több engedményt is tett az autóipar részére, nagyjából egy éve például elvetette a fentebbieknél is szigorúbb Euro 7-es előírások szerinti határértékek bevezetését, és a belsőégésű motorokkal szerelt modellek 2035-ös betiltását is vita övezi, noha az erre vonatkozó szabályokat már elfogadta az Európai Unió.

Igen, de: jövőre akár 24 százalékra is emelkedhet az elektromos autók részesedése Európában, várhatóan ugyanis új, megfizethető modellek jelennek majd meg a a piacon a Transport & Environment lobbicsoport szerint. A 25 ezer euró alatti árú modellek piacra dobásával a szigorodó uniós károsanyag-kibocsátási előírásoknak való megfelelés is könnyebb lehet.

Megosztott valamelyest az iparág a szabályok enyhítésével kapcsolatban, a Stellantist vezető Carlo Tavares szerint például a jövőre időzített szigorítás régóta ismert, fel lehetett rájuk készülni, „így eljött verseny ideje”. A PSA-Citroën és a Fiat-Chrysler csoportokból létrejött konszern az elektromos autók vásárlásához nyújtott állami támogatásokat tartja fontosnak.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkFelébredt szendergéséből a Volkswagen, és ezt a győri Audi is megérziKöltségcsökkentésre és hatékonyságnövelésre van szükség, a változások a foglalkoztatásra is kihathatnak.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkHúszéves stratégia kudarcát mutatja a nyolcezer magyart foglalkoztató Continental szétválási terveSzétválasztaná a Continental az alkatrész- és a gumigyártást, a magyar leányvállalatok mindkét területen aktívak.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkKomoly probléma vagy autóipari kamu, hogy nincs elég elektromos töltő?A szigorúbb klímavédelmet követelők azzal vádolják az autóipart, hogy ürügyként használja az infrastruktúra hiányát, hogy késleltesse az elektromos átállást. De mit mutatnak a számok?

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Vállalat autóipar elektromos autók károsanyag-kibocsátás szén-dioxid kibocsátás Olvasson tovább a kategóriában