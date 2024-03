A katódgyár tényleg azzal nyugtatgat, hogy alig lesz hozzáadott érték a magyarországi tevékenységében

Ács település határa. Fotó: Google/Utcakép

Csak két anyag összekeveréséből és a keverék kiégetéséből fog állni az Ácson épülő, 2025-ben induló gigantikus méretű katódgyár fő ipari folyamata, a 444 szerdai tudósítása szerint többek között ezzel igyekezett csillapítani az építkezés körüli kedélyeket a kínai hátterű cég helyi közkapcsolati igazgatója egy háttérbeszélgetésen.

Miért fontos ez? Az akkumulátoripar terjedésével szemben (amelynek része a katódgyártás) a környezetvédelmi aggályok mellett a fő gazdasági ellenvetés az, hogy láthatóan csak az alacsony hozzáadott értékű részét telepítik Magyarországra. Ebből foglalkoztatottság ugyan lesz, de európai felzárkózás aligha.

Felülnézet: a közepes fejlettség csapdájából az ország csak a magas hozzáadott értékű munkahelyek érdemi növelésével tudna kilábalni, amihez háttérként először egy egyre növekvő színvonalú, széles rétegek számára is elérhető oktatásra, majd az abból kikerülő egyre több, magasan kvalifikált szakemberre, illetve őket itthon foglalkoztatni képes munkaadóra lenne szükség.

Az akkumulátoripar jelenleg a jövő egyik legnagyobb ígérete, óriási kutatás-fejlesztési és mérnöki lehetőségekkel. Ám két egyszerű anyag (egy fém-hidroxid és a lítiumsó) mechanikai összekeverése, majd kiégetése nem követel meg magas szaktudást.

A mechanikai keverés általában azt jelenti, hogy kémiai folyamatok nem játszódnak le: mintha két porszerű anyagot csak úgy elegyítenének, hogy azok nem lépnek reakcióba egymással.

Igen, de: a gyártás telepítése természetesen nem zárja ki, hogy a befektető kutatás-fejlesztési tevékenységet is hozzon Magyarországra, erre hosszabb távon vannak jó és kevésbé jó példák is, mindenesetre az érvelésben ez most nem kapott hangsúlyt.

Alulnézet: bár a környék lakosait talán megnyugtatja, hogy nem lesz bonyolult a fő ipari folyamat (és még egy játszótér is épül), ám azt is érdemes lehet számba venniük, hogy az alacsony hozzáadott értékű munkáért nyugat-európai értelemben vett átlagos fizetést valószínűleg hosszabb távon sem fognak kapni.

Ehhez Győr környékéről továbbra is legalább Ausztriáig kell ingázni, miközben a helyi gyárban dolgozó betanított munkások „csereszabatosak” lesznek bárhonnan érkező társaikkal.

Tágabb kontextus: korábbi cikkünkben részletesen bemutattuk, hogy a magyarországi járműipar exportjában a magyar hozzáadott érték eleve mindig alacsony volt még regionális összehasonlításban is, és ez ráadásul csökken.

Így hiába lesz egy kínai hátterű katódgyár (vagy más üzem) bevétele gigantikus összeg, a magyar GDP-t csak a hozzáadott érték fogja növelni, vagyis ha az nagyon alacsony, akkor nem járul hozzá érdemben Magyarország fejlődéséhez.

A problémát egyébként a kormány jó ideje látja (erre a nyilatkozatokból következtetni lehet), ám ennek ellenére is bőszen támogatja az ácsihoz hasonló üzemek telepítését.

