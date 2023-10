A Gazprom profitját védte Szijjártó Péter, amikor Moszkvából ment neki a bolgároknak

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogadja hivatalában Szergej Lavrov orosz külügyminisztert 2021. augusztus 24-én. Fotó: MTI/Soós Lajos

Élesen bírálta a bolgár kormányt Szijjártó Péter pénteken Moszkvában, mivel szerinte Bulgária egy uniós szabályokkal ellentétes törvénnyel Magyarország energiaellátásának biztonságát ássa alá. A jogszabály valóban nem éppen EU-konform, ugyanakkor nem a magyar gázellátást veszélyezteti, hanem az oroszokat sarcolja meg.

Mi történt? A bolgár parlament elfogadott egy olyan jogszabályt, amely értelmében az országon átszállított orosz gáz után megawattóránként 20 leva (nagyjából 4000 forint) extra tranzitdíjat kell fizetni.

Tranzitdíjat mindenhol kérnek a gázvezetékek használatáért, hiszen a vezetékberuházások csak így térülhetnek meg. A bolgár extraadó azonban valóban kiugróan magas, lényegében egy nagyságrenddel haladja meg a megszokott szállítási díjat. Összehasonlításképpen, az elmúlt hónapokban a tőzsdei gázár is csak a három-négyszerese volt ennek az összegnek.

Miért fontos ez? A hazánkba importált orosz földgáz jelentős része Bulgárián keresztül, a déli útvonalon érkezik, így az új adó ennek a gáznak a Magyarországra szállítását is jelentősen megdrágítaná.

Az MVM és a Gazprom közötti szerződés értelmében a magyar vállalat évi 3,5 milliárd köbméter gázt kap a déli irányból. A Portfolio számításai szerint ekkora mennyiség után az új adó összege 148 milliárd forintra rúgna.

Igen, de: az intézkedés valójában nem a magyar energiaellátást veszélyezteti, hanem az oroszoknak okoz jelentős többletkiadást. Forrásaink szerint az MVM és az orosz állami Gazprom szerződése értelmében a szerb-magyar határnál van az átadási pont, azaz az ágazati gyakorlat szerint odáig minden költséget az eladó áll. Ezt erősíti, hogy a megállapodásról közzétett kormányközlemény is azt írta, a Gazprom szállítja az országba a földgázt.

Így viszont magyar részről irreleváns, hogy mennyibe kerül a bolgár tranzit, hiszen annak megfizetése a Gazprom feladata. Persze az oroszok dönthetnek úgy, hogy nem fizetnek, és ez esetben a bolgárok lezárhatják a vezetékeket, ami magyar szempontból is komoly gond lenne. A magyar félnek azonban ekkor sem a bolgárokkal, hanem a Gazprommal lenne vitája, hiszen az orosz cég nem teljesíti szerződéses kötelezettségét.

Háttér: az új bolgár jogszabály elég egyértelműen az oroszok ellen irányul, a változtatásnak leginkább politikai okai vannak. Ezt erősíti, hogy nemcsak a gázra, hanem az orosz olajra vonatkozó szabályokat is Moszkva szempontjából kedvezőtlen irányba módosították.

Bulgáriát politikai káosz jellemzi az elmúlt időszakban. Két éven belül öt választást tartottak az országban, ahol kifejezetten erős az oroszellenes hangulat: az orosz-bolgár kapcsolatok évtizedes mélyponton vannak.

Tágabb kontextus: a magyar kormány ezzel szemben rendszeresen lép fel orosz érdekek mentén. Szijjártó a mostani kijelentéséhez Moszkvából jelentkezett be, ahol többek között az energetikáért felelős miniszterelnök-helyettessel is tárgyalt energiaügyekről. A külügyminiszter a háború kirobbanása óta ötödször járt Moszkvában, és a megelőző négy évben is tucatszor utazott oda.

Felülnézet: ágazati forrásaink szerint az új bolgár adó valóban ellentétes lehet az uniós előírásokkal. Már az is problémás, hogy láthatóan célzott, és egy piaci szereplőre vetik ki. Emellett azonban a tranzitdíjakat sem lehet csak úgy emelgetni.

Néhány éve Romániát már elmarasztalta az Európai Bizottság egy hasonló ügyben, miután megállapították, hogy az ottani vezetékeket fenntartó cég, a Transgaz akadályozta a régiós országok közötti földgázáramlást.

