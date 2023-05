Hogy kerül még egy akkumulátorgyár Debrecenbe?

Az Eve Energy debreceni beruházásának immáron nem titkolt oka a kelet-magyarországi városban szintén beruházó BMW kérése, amit a két cég tavaly tető alá hozott megállapodása indokolhat: a Reuters már 2022 augusztusában beszámolt arról, hogy 2025-től a szóban forgó kínai vállalat szállíthatja a bajor gyártó legújabb generációs elektromos autójába az akkumulátorokat, amit egy hónappal később a BMW is megerősített, sőt, ekkor a CATL-lel történő együttműködésre is fény derült.

A 2001-ben alapított Eve Energy a CATL-hez képest viszonylag kis szereplő az ágazatban, idei első negyedéves árbevételüket tekintve mintegy nyolcszoros méretbeli különbség mutatkozik a két cég között. A CATL fölénye abban is megmutatkozik az Eve Energyvel és a hozzá hasonló szereplőkkel szemben, hogy a vállalat a lítium bányászatának és feldolgozásának területein is aktív, így hatást gyakorolhat az akkumulátorgyártáshoz szükséges nyersanyag árára. Ezzel a lehetőségével nem is rest élni: kedvezményes árat ajánl a CATL az autógyártóknak, amennyiben az akkumulátorbeszerzéseik bizonyos részét náluk bonyolítják.

Az erőviszonyokról árulkodik továbbá, hogy a debreceni beruházásával az Eve a kilencedik legnagyobb akkumulátorgyártóvá válhat a világon, 1,8 százalékos részesedést szervezve, míg a CATL-é a piac 35 százaléka.

A BMW egy kínai leányvállalatán keresztül az Eve Energyvel 2020-ban kezdte meg az együttműködést (a CATL már 2018 óta beszállítója a bajor gyártónak), nemrégiben kiderült továbbá, hogy 2025-től nagy energiasűrűségű, hengeres cellákat szerelhet majd be az autóiba a kínai gyár jóvoltából. Az új cellák az eddig megszokottnál több mint húsz százalékkal több energiát tárolhatnak azonos térfogat mellett, és alkalmazásuk harminc százalékos költségmegtakarítással járhat, ráadásul a hengeres technológia alkalmazásában élen járó Teslát is megszorongathatja velük a müncheni központú konszern.

Mindeközben a kínai akkumulátoripar az európai autógyárak meghódítására készül, az elektromos átállás ugyanis egyedülálló lehetőséggel kecsegtet az ország számára ahhoz, hogy lényegi tényezővé válhasson a járműgyártás területén. A kínai vállalatok éppen ezért nem restek a nagy múltú amerikai és európai vállalatok közelében gyárakat építeni, aminek az Egy övezet, egy út kezdeményezéshez első uniós tagállamként csatlakozó Magyarország ideális helyszínéül szolgálhat.

Az autógyárak szempontjából a kínai beszállítók Európába települése mellett szóló érv, hogy így kiszámíthatóbbá válnak az ellátási láncok. A koronavírus terjedését fékező lezárások miatt akadozó beszállítói kapcsolatok hatalmas károkat okoztak a német gazdaságnak, a BMW-t irányító Oliver Zipse még tavaly november végén is pesszimista jövőképet vázolt e tekintetben, miközben az elektromos modellek iránti stabil kereslet kiszolgálásához kulcsfontosságú az akkumulátorszállítások megbízhatósága.

Az Eve Energy debreceni beruházásának további különös mellékszála, hogy az már tavaly nyáron is szóba került, ám idén január végén a város polgármesteri hivatala közleményt adott ki, miszerint nem állapodott meg a kínai céggel a gyárlétesítésről – épp ebben az időszakban éleződtek ki a CATL akkumulátorüzemével szembeni, jórészt környezetvédelmi aggályok.

