Segíti az infláció csökkenését, hogy egyre olcsóbb a tengeri szállítás

Fotó: AFP/Europress

Jelentős spórolásra ad lehetőséget a külföldről importáló cégeknek, hogy az elmúlt időszakban újból nagyot csökkentek a tengeri szállítmányozás költségei, és a tengeri konténerszállító hajók díjai bizonyos útvonalakon már megközelítik a járvány előtti szintet – írja a Wall Street Journal.

Az importőrök és a szállítmányozási cégek az Egyesült Államokban jellemzően tavasszal kötnek szerződést hosszabb távra, és az amerikai gazdasági lap szerint az ezeket megelőző tárgyalásoknak most egészen más a hangulata, mint tavaly.

Amíg ugyanis 2022 tavaszán még egy találkozót is alig lehetett leszervezni egy szállítmányozási céggel, most a lapnak nyilatkozó, műanyag karácsonyfákat importáló cég vezetője például arra számít, hogy a tavalyihoz képest 75 százalékkal alacsonyabb, nagyjából 2019-es árszinten tud majd megegyezni egy szállítmányozási céggel. Azt is megjegyezte, hogy idén őket keresik ajánlatokkal.

A lap szerint az importőrök egy része nem is kifejezetten akar hosszú távú szerződést kötni, mert arra számít, hogy a közeljövőben még tovább csökkennek a díjak. A lapnak nyilatkozó logisztikai cég szakértője szerint ez racionális stratégia, ugyanis egy olyan cég, amely évente több ezer megrendelést ad le, összesítve több millió dollárt takaríthat meg így.

A tengeri szállítmányozási cégek a lap szerint ősz óta küzdenek azzal a problémával, hogy a kiskereskedelmi forgalom – magas infláció miatti – csökkenése nyomán nem gyűlik össze elég rakomány, és ezért nem tudják teljesen feltölteni a hajóikat.

A Wall Street Journal által idézett adatok szerint februárban 25 százalékkal esett vissza az USA-ba irányuló, tengeren érkező import az egy évvel korábbi februári forgalomhoz képest. Emiatt a szállítási díjak is jelentősen csökkentek. A Financial Times februárban a Kieli Világgazdasági Intézetet idézve januárra és Európára vonatkozóan 5 százalékos visszaesésről írt.

A világ legnagyobb kikötői közötti díjakat összesítő Drewry World Container Index körülbelül 80 százalékkal csökkent egy év alatt. A 2021. decemberi csúcsához képest szintén nagyjából 80 százalékkal esett vissza tavaly év végéig a Kínából a világ különböző pontjaira irányuló szállítmányok globális árindikátora, a Shanghai Containerized Freight Index.

A tengeri szállítmányozás költségeinek csökkenése az infláció mérséklődését okozhatja, és egyes fontosabb gazdasági mutatókban már most látszik a hatása. A müncheni ifo gazdaságkutató intézet üzleti hangulatindexének márciusi javulásához például a csökkenő energiaárak mellett az ellátási láncok szűk keresztmetszeteinek enyhülése is hozzájárult az intézet elnöke szerint.

