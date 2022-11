Legóból épített százmilliós céget egy magyar vállalkozó

Az évente gyártott 60 milliárd darab legókockából több száz millió már nem gyerekekhez kerül, hanem a tőzsdére. Ebben a növekvő üzletben egy kis budapesti cég is egyre nagyobb szerepet kap.

A Lego-csoport eladásai 2021-ben a 3 ezer milliárd forintot is meghaladták. Ebben az építőkockás játékok értékesítése mellett digitális játékok, kalandparkok üzemeltetése is benne van. Ha ettől eltekintünk, akkor egy eladott kockával 50 forintnyi árbevételhez jut átlagosan a cég. Ehhez képest vannak még egyetlen forintba sem kerülő elemek, de több ezer forintért kínált darabok is.

A legnagyobb legópiactér a BrickLink, amelynek éves bevétele az oldalon eladott és vásárolt játékok jutaléka után a 25 milliárd forintot is meghaladja. Nem lehet pontosan tudni, hogy mekkora értékben cserélnek évente gazdát a műanyag építőkockák, de egymilliárd dollárosra becsülik a piacot.

Az újonnan eladott készletek értékének a tizedét teheti ki az online piactéren gazdát cserélő legókockák, -figurák és -készletek értéke.

A másodpiac óriási tehát, de ennek is több szegmense van:

teljes készleteket adnak-vesznek gyűjtők,

a legófiguráknak külön piaca alakult ki,

az új kockáknak van tőzsdéje,

a használt elemeket is árulják.

Különösen az új építőkockák adásvétele érdekes, hiszen ez tulajdonképpen egy nem szabályozott árutőzsde. Ez tetszett meg Kókai Dávidnak, aki informatikai multis karrierje után adatelemzéssel kezdett foglalkozni. A legókockák másodpiaci adatai érdekes kísérletezési terepnek tűntek.

Ekkor ébredt rá a közgazdász végzettségű Dávid, hogy bár nagyon sokan kereskednek a legókockákkal, üzleti intelligencia segítségével jelentős előnyre lehet szert tenni. Az általa programozott rendszerben a már 65 ezernél is több eltérő elemet számon lehet tartani. A nehézséget az adja, hogy minden évben eltérő készletek jelennek meg, eltérő elemekkel. Ha csak néhány elem gyártása megszűnik, ezeknek felmegy az ára, de ha egy korábbi ritkaság kerül bele egy általánosabb készletbe, akkor leesik.

Folyamatosan át kell ezért árazni az elemeket, és ezzel sokan mások is foglalkoznak. Nincsenek versenyszabályok, így az is egy nyerő taktika lehet, ha valaki felvásárol egy-egy kulcselemet, ami nélkül néhány keresett játékot nem lehet megépíteni. A megrendelt mennyiségek is nagyban kihatnak az árra – paradox módon a nagyobb megrendelt mennyiség itt sokszor magasabb egységárat jelenthet.

A Lego-készletek ára jellemzően egy-egy évre adott az egyes országokban, ahol ráadásul eltérő áfakulcsokat is alkalmaznak. A devizaárfolyamok mozgása, a szállítási költségek mind kihatnak arra, hogy honnan és mennyit érdemes vásárolni.

Egyre gyorsabban változik az kínálat, egy-egy készlet átlagosan csak két évig van forgalomban, ráadásul regionálisan is eltér a kínálat, így egyre nagyobb tere van az adatalapú modellezésnek.

Játékból modell

A legórajongók körében már messze nem csak a hagyományos készletek iránt nagy a kereslet. A hírekben sokat hallani a gyűjtök körében csillagászati áron értékesített, bontatlan és hibátlan készletekről. Ezek ára ugyan magas, de a forgalom összességében nem nagy, és nehezen becsülhető, hogy pontosan mely modellre lesz nagy igény évek vagy évtizedek múlva.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkVan otthon legó? Lehet, hogy ez életed legjobb befektetéseEredeti árukhoz képest hatalmas nyereséget hozhatnak a körülbelül száz darabból álló, szuperhősökkel kapcsolatos készletek, ha használtan eladod őket.

A kockák adásvételével viszont folyamatosan lehet profitot elérni. Miért vásárolnak nagy mennyiségben új legókockákat? Ezekből

céges ajándékokat, egyedi játékokat, modelleket készítenek;

modellezők, gyűjtők saját kreációikat, terepasztalokat készítenek;

tervezők saját modelljeihez értékesítik.

Mindhárom esetben alapvetően teljesen új kockákat használnak, de egyesével csak néhány száz elemet árul a dán vállalat. Ezért az új kockák kereskedésének elsődleges forrása a már említett BrickLink nevű árupiac lett. Ez egy az Egyesült Államokban működő, hongkongi bejegyzésű cég által üzemeltetett oldal, 2000-ben, illetve 2019-ben titokban tartott összegért vásárolta meg a Lego-csoport.

Kókai Dávid az adatelemzés után kereskedni is kezdett a legókockákkal 2010-ben. 2019-ben indította el a We Love What You Build, azaz imádjuk, amit építesz jelmondat rövidítéséből a WLWYB Kft.-t. A BrickLinken folyamatosan követett legókockák árazásából pedig egy indexet is képeztek.

Az adásvétel önmagában azonban nem lenne olyan jó üzlet, hiszen a kis legóelemek tárolása, szállítása, de különösen az osztályozása és válogatása költséges. Ezt a munkát nem lehet gépesíteni, hiszen nem olyan nagy a mennyiség – de arra is rájöttek, hogy autizmussal élőknek ez a fajta repetitív munka különösen jó.

Egyedi modellek, gyári elemekből

A WLWYB Kft. fő profilja a vállalatok számára készített egyedi legókészletek forgalmazása lett. Céges bulikra, évfordulókra, gyáravatóra vagy éppen műhold fellövésére a cégek egyedi igényeire terveznek készleteket, amikhez az összeállítási útmutatót is elkészítik. A néhány tucattól néhány ezer darabos készletek ára tízezer forinttól akár több százezer forintig terjedhet.

Készítették már többek között egy északi-tengeri szélerőműveket kiszolgáló cég hajóját néhány száz példányban, de rendelt már egy amerikai mobilházakba fektető alapkezelő is egy mobil házat húzó kamionból, hogy ezzel ünnepelje üzleti sikereit. Az ilyen egyedi megrendelésekre pedig egyre nagyobb az igény, leginkább az Egyesült Államokból és Nyugat-Európából. Ez az üzlet adja a cég bevételeinek kétharmadát.

Tervezőknek nyújtott egyablakos kiszolgálás

A legórajongók körében moc-nak hívják az egyedi tervezésű modelleket az angol my own creation rövidítéséből. Repülőterek, vasútállomások, híres mozdonyok, versenyautók, de akár működő sebességváltók terveit egyre többen kezdték árulni online felületeken a játszani kedvelő, de próbálgatni, tervezni kevésbé elkötelezetteknek.

A probléma ezzel csak az, hogy amikor több tucat vagy akár több száz eltérő elemet egyesével kell összeválogatni, megrendelni az építkezéshez, az sokak kedvét elveszi. Erre találták ki a magyar cégnél a Mochub piacteret. Ide a digitális legóterveket bárki feltöltheti, és nemcsak a tervet lehet eladni, hanem az összeszereléshez szükséges legókockákat is.

Itt a meglévő készletekbe szerelhető motorokat, sebváltókat, gépeket, kisebb modelleket is árulnak. De van ezer dollárért, tehát mai árfolyamon közel 400 ezer forintért megvásárolható, motorral működő, távirányítható Mercedes terepjáró is.

A tervezési díjból 70 százalékot tarthat meg a tervező, 30 százalékot a platform üzemeltetői, és ők biztosítják, hogy néhány nap alatt össze is állítják a vevőknek a készleteket, csomagolják, és bárhova a világon kiszállítják. Ehhez pedig nagyon fontos a kockák folyamatos ellátása, és hogy lehetőleg mindig a legjobb árakon tudják megvenni azt.

Nemcsak a kockákat és a platformot adják, hanem az összeszerelési útmutatót is segít a rendszerük elkészíteni. A főként számítógépen készülő tervek finomhangolására is szükség lehet, amitől könnyebb lehet az összeszerelés. Emellett az optimalizáció része az is, hogy hogyan lehet más színből, formából esetleg ugyanazt olcsóbb elemekből is megépíteni.

A Moc-hub Inc.-t Nevadában jegyezték be az Egyesült Államokban, aminek több oka is van. Egyrészt a PayPalon keresztül fizetett jutalékok hazai könyvelése és adózása túlságosan bonyolult és költséges lett volna. A rendszer felhasználóinak legnagyobb része amerikai, másrészt a társaságot már eleve úgy alakították ki, hogy később értékesíteni is tudják.

A legópiactérbe két és fél éve 800 ezer eurós befektetéssel szállt be az Impact Ventures hazai kockázatitőke-alap, és ezért is elvárás, hogy néhány éven belül jelentős növekedést érjenek el. Ekkor hozták létre a WLWYB Kft.-t, amiben még Bagyinszki Gábor a többségi tulajdonos, aki korábban angyalbefektetőként szállt be. Az Egyesült Államokban szabadulószobákkal foglalkozó üzletember az amerikai cégindításban is aktívan részt vett.

A hazai cég árbevétele 2021-ben 155 millió forint volt, az amerikai vállalattal együtt Kókai Dávid szerint idén átlépik várhatóan az egymillió dolláros, tehát mintegy 400 millió forintos árbevételt.

A növekedéshez a legfontosabb a fejlesztési kapacitás, a kreatív ötletek megvalósítása. A céges ajándékok és az egyedi tervek mellett a robotikától kezdve a dizájntermékeken át a vállalati képzésekben használt készletekig még számos lehetőség van – most azt kell eldönteni, hogy a kapacitásokat melyik területre koncentrálják. A végső cél, hogy legyen egy olyan üzleti terület, amit megfelelően nagyra növelve értékesíteni lehessen befektetőknek.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMiért nem kapták meg a rászoruló gyerekek a több tonna hamis legót?Sokan a hamisítványnak is örülnének, de nem lehet garantálni, hogy a játék biztonságos, ezért a darálógépben végezték az építőkockák.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMég több vidámpark épülhet a hatalmas Lego-felvásárlás utánMegveszi az egyebek mellett a Legolandeket üzemeltető Merlin Entertainmentst egy befektetési konzorcium, amelyet a Lego céget ellenőrző család vezet.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkAz ember, aki felvásárolta az összes hagymát, és ezzel vagyonokat keresettA piaci manipuláció legmagasabb foka, amikor bekerítik a piacot. Az ötvenes években ez valakinek sikerült.

Vállalat cégportré legó tőzsde wlwyb Olvasson tovább a kategóriában