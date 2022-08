Klíma nélküli furgonokban főnek meg a UPS-es futárok Amerikában

Fotó: AFP/Europress

A sötétre festett furgonjairól ismert UPS futárszolgálat több sofőrje lett rosszul a járművekben tapasztalt meleg miatt az Egyesült Államokban: néhányan kórházba is kerültek, sőt, két huszonéves futár halálában is szerepet játszhatott a rendkívül magas hőmérséklet. A gépkocsik teljesen zárt raktereiben a dolgozók mérései szerint gyakran 50 Celsius-fokot meghaladó meleg is előfordul, és a Quartz-on megjelent beszámolók szerint a vezetőfülke sem klimatizált, miközben a nehezebb csomagok mozgatása kemény fizikai munka. Jobbára az ablak lehúzása segíti a sofőröket a meleg átvészelésében, csakhogy a forróságot fokozza az üvegházhatást keltő szélvédő és a műanyag ülés, aminek ráadásul a közvetlen közelében található a pluszhőt termelő motor.

A problémát az egyik, idén júniusban bekövetkezett haláleset után a UPS 350 ezer dolgozóját magába foglaló Teamsters szakszervezet karolta fel, a hőség ellen fokozottabb védelmet nyújtó intézkedések mellett kampányolva: ide tartozik például a ventilátorok felszerelése a gépkocsikba, illetve jobban szellőző munkaruha és több pihenőidő biztosítása. A szervezet reményei szerint az egész iparág figyelmét fel tudják hívni a klímaváltozás okozta veszélyekre, és sikerül a dolgozók védelmét garantáló előírásokat elfogadtatni.

A UPS szóvivője szerint a sofőrök egészsége és biztonsága kiemelten fontos, amiért már most sok intézkedést megtesz a vállalat: a dolgozók online oktatás keretében a hőség leküzdéséhez egészségvédelmi tanácsokat kapnak, frissítők állnak a rendelkezésükre, és a járműveket a melegnek jobban ellenálló tetővel, valamint erősebb szellőzőrendszerrel kezdték felszerelni.

A szakszervezet azonban mindezt kevesli, főleg annak tükrében, hogy a cég egyes autók bekamerázására nem sajnálta a pénzt.

Persze korántsem csak a futárok életét keseríti meg a meleg munka közben, mostanra egyre több cégnél teszik szóvá a dolgozók, hogy miképp hat a kánikula a munkakörülményeikre. A hőséghez köthető munkahelyi megbetegedések, sérülések, illetve halálesetek számára vonatkozóan azonban nincs megbízható statisztika, becslések szerint az előbbi adat évi 170 ezer lehet, míg a végzetes esetek száma 600 és 2000 között alakul az Egyesült Államokban.

