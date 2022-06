Egyre szorosabb a milliárdosverseny Orbán Viktor családjában

Tiborcz Istvánnak, Orbán Viktor vejének most már évek óta magasabb jövedelme van cégeiből, mint a miniszterelnök szüleinek, ám ha az elmúlt 12 évet nézzük, még mindig Orbán Győző jutott több pénzhez ilyen forrásból. Mindenesetre az biztos, hogy a saját bevallása szerint megtakarítással nem rendelkező kormányfő feletti és alatti Orbán-generáció is masszívan milliárdos. Ebben pedig az extraprofit, a rejtélyes helyről érkező kifizetések és az állami megrendelések is komoly szerepet játszottak.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkAz Orbán-bányáknál bőven van extraprofit, de azt nem veszi el a kormányOrbán Viktor édesapjának bányaipari cége definíció szerint extraprofitot ér el, amit a kormányzat is elismert egy tavalyi jogszabályban, ám a Dolomit Kft.-nek nem kell érdemi különadót fizetnie.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkRejtély, honnan jöttek Tiborcz István milliárdjaiNagyjából 9,3 milliárd forintnyi osztalék eredetét fedi homály Tiborcz István központi cégénél, a BDPST Zrt.-nél.

Extraprofitból extraosztalék

A kormányfő édesapjának cégbirodalma némileg egyszerűsödött az elmúlt években, így Orbán Győzőnek jelenleg már csak három társaságban van részesedése: a bányászattal foglalkozó Dolomit, illetve Gánt Kő Kft.-kben és az alcsútdobozi golfpályákat Mészáros Lőrincnek*Illetve a felcsúti milliárdos családi cégének. bérbe adó vállalatban. Utóbbi fixen évi néhány százezer forintos veszteséget termel, a Gánt Kő Kft. pedig épp ellenkezőleg, jellemzően néhány milliós profitot hoz évente.

Az igazi fejőstehén a Dolomit Kft., amelyben Orbán Győző ugyan csak 51 százalékos tulajdonhányaddal bír, de amelyből az évek során így is masszív milliárdokat vehetett ki osztalékként. Ezúttal 953 millió forint hozott a vállalat a miniszterelnök édesapjának, de 2010 óta már közel hét milliárd forinthoz jutott a vállalatból.

A komoly osztalékbevételben jelentős szerepe van annak, hogy a közvetve állami beruházásokra is szállító Dolomit Kft. közgazdasági értelemben is elég látványos extraprofittal működik. Ahogy korábban megírtuk, a cégnél általában az árbevétel 30-45 százaléka marad meg nyereségként, miközben az iparági átlag ennek mindössze fele-harmada, a magyar bányavállalatoknál pedig jellemzően még alacsonyabb a profitráta. Az iparági átlagos nyereségrátával számolva Orbán Győző cége csak az elmúlt hat évben 5 milliárd forinttal kisebb nyereséget ért volna el, mint amennyit ténylegesen. Ez azt jelenti, hogy a miniszterelnök édesapja 2,5 milliárd forinttal kisebb bevétel jutott volna vállalkozásából.

Mindenesetre, ha az idén is a korábbi évek teljesítményét tudja hozni a Dolomit Kft., akkor Orbán Győző egy éven belül csak a fia 2010-es ismételt kormányra kerülése óta összegyűjtött osztalékjövedelméből is belép a tízmilliárdos vagyonnal rendelkezők klubjába. A bányavállalkozónak ugyanis nem csak ebből az egy cégből volt bevétele az előző bő egy évtizedben. A miniszterelnök apja a Gánt Kő Kft.-ből is kiszedett 730 millió forintot, és egy azóta értékesített logisztikai vállalat, a Nehéz Kő Kft. is fizetett neki az évek során néhány százmilliónyi osztalékot. Utóbbi cégnek ráadásul az eladásán is 750 milliót keresett tavaly, így 2010 óta csak a vállalati kifizetésekből és eladásokból származó jövedelme meghaladta a 9,5 milliárdot.

Röpködő milliárdok

Tiborcz István, a kormányfő veje ugyan ennyinél még nem tart (neki 2015 óta így vagy úgy nagyjából 8 milliárdnyi jövedelme volt cégeiből)*Ebben már az állami megrendelésekkel kitömött botránycég, az Elios Zrt. eladása is benne van., de jó esély van rá, hogy néhány éven belül messze lehagyja az idősebb Orbán-generációt. Nem is elsősorban azért, mert az előző években már rendre több pénzre tett szert így, mint Orbán Győző, hanem mert a profit egy jelentős részét az idén is vállalatbirodalmában hagyta. A csoport zászlóshajója, a BDPST Zrt. például 12 milliárdos nyereséget ért el 2021-ben, ám – ellentétben a korábbi évek gyakorlatával – ebből semmit nem fizetett ki.

Fizetett helyette azonban az eddig – ha nem is teljesen tetszhalott, de – túl sok üzleti potenciált nem mutató IBC-Projekt Kft. A társaság, amelynek az elmúlt öt évben nem volt árbevétele, és 2020 kivételével más jellegű bevétele sem nagyon, ezúttal valahonnan csak előrántott egymilliárd forintot, amit kifizethetett osztalékként. Az azonban nagyon nem egyértelmű, hogy honnan. A beszámoló szerint egy másik vállalattól kapott osztalékot fizetett tovább Tiborcz Istvánnak, ám ez a másik vállalat nem lehetett az IBC-Projekt – a társaság éves jelentésében is feltüntetett – egyetlen leánycége.

Szóval – akárcsak a BDPST Zrt.-nél – ennél a társaságnál is valamilyen rejtélyes osztalékkifizetésből érkezett egy nagyobb összeg. Mindez azt jelenti, hogy

a miniszterelnök vejének cégbirodalmába elég nehezen átlátható módon érkeznek milliárdok, amelyek eredetét a könyvekből nem lehet visszafejteni.

Az ilyen rejtélyes kifizetések összege pedig még annál is egy nagyságrenddel nagyobb volt tavaly, amennyi hasznot Orbán Győző cégei hajtottak. Ezért is vehető biztosra, hogy néhány éven belül nemcsak a becsült vagyonban, hanem a ténylegesen összeszedett osztalékjövedelemben is megelőzi Orbán Viktor veje Orbán Viktor édesapját.

A miniszterelnök rokonai egyébként mostanában már állandó szereplői a különböző gazdaglistáknak. Tiborcz István már évek óta szerepel A 100 leggazdagabb magyar rangsorában, a Dolomit és a BDPST pedig a az ország száz legértékesebb cége közé került be a Forbes szerint.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkHárommilliárdért adhatta el közbeszerzéseken hizlalt cégét Orbán Viktor vejeKiszámoltuk, ki volt a végső haszonhúzó Tiborcz István botrányos közvilágítás-intéző cégének történetében. Úgy tűnik, hogy Tiborcz.

Vállalat milliárdos Orbán Győző Orbán Viktor osztalék tiborcz istván vagyon Olvasson tovább a kategóriában