Olyan drága lett saját autót venni, hogy érdemes lenne másban gondolkodni

(A szerző a Share Now magyarországi ügyvezető igazgatója. Az Ekonomi a G7 véleményrovata.)

Tényleg egy sincs a közelben, amikor a legjobban kellene? Csak rövid utakra érdemes elvinni őket? Kicsik és kényelmetlenek? Miközben a magyar fővárosban is egyre népszerűbb az úgynevezett free-floating autómegosztó szolgáltatás, egyre több tévhittel és különös, a valósággal nem feltétlenül összeérő elképzeléssel találkozni erről a műfajról. És persze vannak olyan elemzések is, amelyek többnyire valós problémákat feszegetnek, részben egy ilyen, a G7-en megjelent írás felvetéseire szeretnék itt reagálni.

A free-floating – amit magyarul talán az adott szolgáltatási területen véletlenszerűen várakozóként érdemes használni – eleve megtévesztő, hiszen azt az érzést keltheti, hogy az autók össze-vissza, szanaszét hevernek valahol.

Pedig ez több szempontból sem stimmel. A szolgáltatók ugyanis gondosan megtervezik, hogy egy adott városban hol nyújtanak szolgáltatást. Hogy miért is fontos ez? Elsősorban azért, mert az autókat a szolgáltató zónájában lehet megtalálni, és azon belül is kell majd újra leparkolni, amikor már nincs szükségünk rá.

Reptéri fuvar

A budapesti car sharing cégek indulásukkor a jelenleginél jóval kevesebb autót üzemeltettek, ezzel az állománnyal pedig értelemszerűen kisebb területet tudtak lefedni. Nem igényel különösebb képzelőerőt belátni, hogy igyekeztek olyan kerületekre és forgalmas részekre kiterjeszteni a szolgáltatást, amelyekben jó használati potenciált reméltek. És ahogy nőtt a flottaméret, úgy nőtt a szolgáltatási terület – amelyben akadnak kisebb és nagyobb, az összefüggő főzónától távolabb eső szigetek. Ezek egy-egy közlekedési csomóponthoz kapcsolódnak, ilyen például a repülőtéri parkoló, ahol le tudjuk tenni a megosztott autót, ha elutazunk, visszafelé pedig ugyanúgy beülhetünk egybe, hogy hazáig guruljunk.

A Share Now hasonló „zónaszigetes” elképzeléssel terjesztette ki – és terjeszti folyamatosan – a szolgáltatását Budapest belvárosán kívülre is, például nagyobb bevásárlóközpontok (mint Budaörs és Budakalász) parkolóiba és egyes agglomerációs településekre (Dunakeszi). De akadnak ilyen zónák külsőbb kerületekben is (például Csepel, Újpalota, Kőbánya, Budafok, Pesterzsébet), amelyek jó eséllyel pályáznak arra, hogy egy a mostaninál is nagyobb flotta esetén majd bevonjuk őket a központi szolgáltatási területbe. Ugyanakkor az autókat bárhol, tehát a szolgáltatási területen kívül is bátran lehet használni – legalábbis az országhatárokon belül –, a kiindulási és az érkezési pontnak kell csupán a zónán belülre esnie.

Rekordtáv: 1870 kilométer

Szintén gyakori félreértés, hogy az autókkal csak nagyon rövid távot lehet megtenni. Egyfelől a szolgáltatók korlátozzák azoknak a járműveknek a hozzáférését, amelyekben kevés a benzin vagy alacsony a töltöttségük: ezeket eleve nem is látjuk az alkalmazásban, tehát nem lesz ilyen autóhoz pechünk. Sokkal inkább az érvényes, hogy amennyiben alacsony hatótávúvá válik az autó a használat során, ösztönzést kapunk arra, hogy javítsunk a helyzeten.*Ez a Share Now-nál a tankolásra és március végétől már az elektromos autók töltésére is vonatkozik: akár még levezethető bónuszperceket is kaphatunk azért cserébe, hogy megtankoljuk az autót vagy egy partner töltőoszlopon zárjuk le a bérlést. Ezt nem a saját kontónkra tesszük, hanem a kesztyűtartóban található tankoló- vagy töltőkártyát használva a szolgáltató állja a cechet.

Van még egy az utak rövidségéhez tartozó tévhit, amelyet remekül cáfol, hogy tavaly átlagosan 87 perces utakra vették igénybe a Share Now autóit, amelyek 365 nap alatt összesen 4 millió kilométert mentek. A leghosszabb, 1870 kilométeres bérlés során sem hagyta el az autó az országot.

Mivel egyre fokozódó igényt érzékeltünk a hosszabb, akár több napra is kiterjedő használatra, az elmúlt évben lehetővé tettük, hogy az autóinkat egy-két hétig vagy akár 30 napig is lehessen egyhuzamban bérelni. Össze lehet hasonlítani az árakat a hasonló kategóriás kocsik kölcsönzői tarifáival: az ügyfeleknek nem lehet okuk panaszra, ráadásul nincs teli tankkal visszaadás a bérbeadó telephelyén, kötelező tisztítás, kaució – pontosan annyit fizetnek, amennyit használják az autót. Ráadásul ebben az esetben a tervezhetőség is kiemelten fontos szempont, így a Share Now alkalmazásában van lehetősége a felhasználóknak akár 30 nappal előre házhoz szállítással adott időpontra megrendelni a kiválasztott kategóriájú autót.

Megvár a parkolóban

Amelyek egyáltalán nem kicsik és kényelmetlenek, mint azt talán sokan gondolják vagy hiszik. A legkisebb Fiat 500-ban is kényelmesen elférnek az átlagos méretű felnőttek, így az tökéletes a rövid városi utakra. A MINI-k, BMW-k, Mercedesek, valamint a flottához legutóbb csatlakozott Peugeot 3008-asoknál pedig végképp nem lehet kifogás a méret, miközben minden méretkategória esetében a budapesti autómegosztó piacon elérhetővel azonos áron vehetik igénybe a felhasználók a Share Now autóit is. Utóbbiakba már pakolni is igen jól lehet, azaz egy hosszabb családi utazásra vagy nagyobb bevásárlásra is messzemenően alkalmasak.

Hogy senkit ne érjen kellemetlen meglepetés, az efféle helyzetekre találtuk ki az órás és többórás csomagokat, hogy az autó megvárjon minket a parkolóban, amíg elintézzük a beszerzendőket. És bizony, ilyenkor érdemes, sőt kell is magunkkal vinni a slusszkulcsot: a Peugeot-knál például a kesztyűtartóban lévő kulccsal tudjuk bezárni az autót, majd újra kinyitni, amikor folytatnánk az utunkat. Merthogy az indításhoz nincs szükség kulcsra, az autó beéri azzal, ha érzékeli a közelségét, a parkoláshoz viszont szükség lesz rá, ezért is vigyük magunkkal, amíg várakoztatjuk az autót. Amelyet meghekkelni sem lehet, amíg mi a kutyatápok között válogatunk: az újraaktiváláshoz szükség van a telefonunkra is, anélkül nem lehet elindítani a motort. És ha már kutya: a Share Now autóiból nincsenek kitiltva a házi kedvencek, amennyiben a kisállata biztonságáért és mások egészségéért felelős gazdi zárt hordozóban szállítja őket.

A jövő közlekedési ökoszisztémája

És hogy mikor válhatnak a megosztott autók Budapesten is markánsabb és elterjedtebb közlekedési formává? Az áldatlan parkolási helyzet, az állandósult dugók és az egyre növekvő autóbeszerzési és fenntartási költségek miatt egyre többen vizsgálják felül a saját autó szükségességét. Természetesen számos élethelyzet adódhat, amikor utóbbinak kellő létjogosultsága van, de a világ abba az irányba halad, hogy már nem feltétlenül a saját tulajdonú autó megléte jelenti a fő kényelmi faktort – gondoljunk csak arra az esetre, amikor a főváros és az agglomeráció egybefüggő szolgáltatási zónát alkot, azaz bármelyik ponton sétatávolságra lesz tőlünk egy autó.

Tovább lendít majd a népszerűségen, ha a car sharing teljesjogú része lesz a közösségi közlekedésnek:

például, ha egy buszbérlettel kombinálva, az alaptarifáknál kedvezőbben lehet igénybe venni ezt a szolgáltatást.

Szintén a kényelmi faktort erősítené, ha a free-floating autókkal a városban dedikált parkolóhelyeken lehetne leparkolni a legfontosabb közlekedési csomópontok közelében, ezzel is segítve a mobilitási megoldások közötti egyszerű váltást a felhasználók számára. Sőt, esetleg a P+R lokációkban is dedikált parkolóhelyeket alakítanának ki – akárcsak a repülőtér közelében, ahol ezt jelenleg a szolgáltatók saját költségen biztosítják az autók, így a felhasználók számára.

Nyugat-Európa több városában ez már részben lezajlott, így feltehetően Budapesten is bekövetkezik majd, hogy vállalati autók helyett sok cég a számos esetben lényegesen költségkímélőbb és fenntarthatóbb car sharingre szavaz a jövőben.

Ez igazi fellélegzést jelenthet majd a városi közlekedésnek, hiszen jelenleg rengetegen a legtöbbet arra használják a kocsijukat, hogy otthonról elguruljanak vele a munkahelyükre, majd vissza. Könnyű kiszámolni:

napi egy-két órányi használat versus 22-23 órás egy helyben állás és kihasználatlanság.

A közösségi autó talán legnagyobb előnye, hogy akkor van kéznél, egy sétányira elérhető távolságban, amikor szükség van rá – és miután leparkoltuk, megint nincs vele több dolgunk. A használaton alapuló üzleti modell terjedésével egyre jobban beilleszkednek majd ezek az autók is a közösen használt rollerek és kerékpárok univerzumába, jól passzoló kiegészítőiként a közösségi közlekedés egyéb formáinak. Ehhez pedig elengedhetetlen a megfelelő szabályozói környezet és szándék is, így tényleg minden városlakónak csak az előnyére válhat. Minden érintett részéről az újdonságra való nyitottság és kipróbálási hajlam szükséges, hogy aztán ki-ki az egyéni értékelése szerint dönthessen: mely esetekben és melyik megosztott mobilitási formára fog váltani a mostani saját tulajdonlás helyett.

