A forint gyengülésének következtében 10 milliárddal többet ér az állami Antenna Hungária Telenor-részesedése

Közel 10 milliárd forinttal értékelte fel az Antenna Hungária 2019 októberében vásárolt Telenor-részesedését a forint gyengülése. A vállalat tavalyelőtt valamivel több mint 100 milliárd forintért vásárolta meg a mobilszolgáltató 25 százalékát az azóta tragikus körülmények között elhunyt Petr Kellnertől. Bár ezt korábban a cég nem részletezte, de a Telenor negyedéért minden bizonnyal euróban fizettek, így a részesedést is a közös európai devizában tartják nyilván a könyveikben.

Erre utal legalábbis, hogy a hétvégén közzétett 2020-as évről szóló beszámolójuk szerint tavaly év végén az AH az

MNB által közzétett devizaárfolyamon átértékelte a devizás részesedését, ami 9,83 milliárd forint nem realizált árfolyamnyereséget eredményezett.

Azt ugyan nem árulták el, hogy mely részesedésükön nyertek ennyit, de a forint gyengülése az euróban értékelt Telenor-pakettet szinte pontosan ennyivel értékelné fel. A vásárlás idején ugyanis 330 forintba került egy euró, míg tavaly év végén kicsivel 364 forint felett jegyezték.

Három évvel a vizes vb után bejött a pénz egy része

Az elszámolt árfolyamnyereség egész biztosan hozzájárult ahhoz, hogy az AH tavaly nem lett veszteséges. A cég adózott profitja ugyanis ennél a 10 milliárdnál jóval kevesebb, mindössze 1,87 milliárd forint volt, azaz a forint leértékelődése nélkül a társaság masszív veszteséget termelt volna*Ez még úgy is igaz, hogy a vállalat eredményét jelentősen csökkentette egy nagy összegű, 6,92 milliárdos terven felüli értékcsökkenési leírás, aminek akár a Telenor-részesedéshez is köze lehet. A beszámolóból annyi derül ki, hogy ezt üzleti vagy cégértékre számolták el, az már nem, hogy van-e köze a mobilcéghez, bár a jelentésből inkább úgy tűnik, hogy nincs..

Nem csak a Telenor-részesedés felértékelődése hozott azonban nem várt milliárdokat az Antenna Hungáriának, hanem a 2017-es vizes világbajnokság is. A vállalat két évvel ezelőtti beszámolójában hosszan panaszkodott, hogy bár a vb hatalmas többletbevételt hozott neki, az eseményt szervező Bp2017 Kft. nem fizette ki az elvégzett szolgáltatások egy elég jelentős részét, így milliárdokat követeltek a botrányt botrányra halmozó társaságtól.

Tavaly év végén aztán – ahogy erről beszámoltunk – a Bp2017 tartozásának egy részét valaki átvállalta, és kifizette az Antenna Hungáriának. Az AH beszámolójából most az is kiderül, hogy ez a jótékony valaki a hazai sportesemények szervezésére életre hívott Nemzeti Sport Ügynökség Kft. (NSÜ) volt. A felek december 31-én állapodtak meg, hogy az NSÜ 1,5 milliárdot megfizet a Bp2017 Kft. helyett az azóta már peresített tartozásból.

Más kérdés, hogy az AH még most is bukott a négy évvel ezelőtti vb-n. Korábban már írtunk róla, hogy a cég súlyos milliárdokért szerzett be különböző rendezvénytechnikai eszközöket az esemény miatt, amelyeket eleinte nem nagyon tudott hasznosítani. Később ezt a helyzetet részben kezelték azzal, hogy az Antenna Hungária lett az állami rendezvények (lényegében kizárólagos) szervezője, de a 2017-ben vett eszközök még most is faragják a profitot. Tavaly például közel 1,3 millió forint nem tervezett amortizációt kellett elszámolni ezekre, mivel szakértői becslés szerint már nem értek annyit, amilyen értéken nyilvántartották őket.

Az AH rendezvénytechnikai üzletága azonban az állami megrendelések megugrásának következtében tényleg felpörgött, 2020-ban már közel 9,5 milliárd forintot hozott, ami több mint duplája az egy évvel korábbinak. Ezen kívül az üzleti távközlési szolgáltatásoknál volt még érdemi növekedés, a többi divíziónál viszont nem nagyon, így az összesített árbevétel kevesebb mint 3 milliárd forinttal nőtt. Ennél pedig az alvállalkozóknak fizetett összeg is jóval nagyobb mértékben emelkedett, ami minden bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy a Telenoron nyert milliárdok is kellettek a veszteség elkerüléséhez.

