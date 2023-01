A techcégek válsága közben alakíthatja át az internetes kereséseket a ChatGPT

Jókora fejtörést okoz a technológiai iparágnak a ChatGPT megjelenése, a chatbot ugyanis alapjaiban forgathatja fel az internetes keresők piacát. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatások egyik vezető műhelyeként ismert OpenAI tavaly novemberben tette nyilvánossá az új fejlesztését, ami a felvetett problémákra szépen megfogalmazott, kész megoldásokkal válaszol, legyen szó akár hétköznapi vagy szakmai kérdésekről.

A kísérletező kedvű felhasználók azóta kiderítették, hogy a chatbot egészen jól teljesít a világ egyik legjobb üzleti egyetemének záróvizsgáján, programkódok mellett akár kreatív szövegek megírására is képes, sőt, akár kritikával és némi humorral is tud reagálni a kérésekre. Egyes vélemények szerint a szoftver akár veszélybe sodorhatja, de legalábbis megváltoztathatja például az újságírók, programozók állásait és a képzéseik reformjára késztetheti az oktatási intézményeket – mindenesetre az bizonyos, hogy most már a képzettséget igénylő munkakörökre is hatással van technológia fejlődése, ami korábban inkább az egyszerűbb, zömmel feldolgozóipari állásokat érintette.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA robotok azokat a munkahelyeket veszik el, amelyekre különben is egyre nehezebb embert találniAzért automatizálnak a cégek, mert egyre nehezebb munkást találni, és nem azért, hogy megszabaduljanak a dolgozóiktól.

A ChatGPT nem csak az internetezőket nyűgözi le – már amennyiben akad szabad kapacitása a rendszernek –, hanem az iparág legjelentősebb szereplőit is lépéskényszerbe hozza. A Microsoft a napokban jelezte, hogy rövidesen minden termékét ellátja a mesterséges intelligenciához kapcsolódó funkciókkal, vagyis értékesíteni tervezi az OpenAI fejlesztéseit – ezek közül a szöveges utasítások alapján képeket alkotó Dall-E 2-re szegeződött nagyobb figyelem, de a mások mellett Elon Musk által is alapított szervezet több eredményével is okozott már meglepetést.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkSzórakoztató és kissé ijesztő, ahogy megtanult bújócskázni a mesterséges intelligenciaFigyelemre méltó bemutatóval jelentkezett a héten a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatások egyik vezető műhelye, az OpenAI.

A bejelentésnek még nagyobb súlyt ad, hogy a Microsoft tízmilliárd dollárt fektet az OpenAI-ba (miután 2019-ben már egymilliárd dollárral beszállt), annak ellenére, hogy az ágazat kilátásai nem valami fényesek: még véget sem ért az év első hónapja, idén mégis több, mint 46 ezer munkahely megszűnését jelentették már be az amerikai technológiai cégek (a Microsoft 10 ezer dolgozóját küldi el), miután tavaly mintegy harminc százalékot esett a tőzsdei értékük. A koronavírus-járvány időszakában némileg túlfűtötté vált, mostanság pedig lelassuló szektort a ChatGPT sikere rázhatja fel tehát, ami a benne rejlő üzleti lehetőségeken túl általában véve is serkentheti a termelékenységet Satya Nadella, a Microsoft vezetője szerint.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkAz irodai dolgozók sorait tizedelte meg eddig a kialakulóban lévő válságKorábban eltartott egy darabig, amire a szellemi munkaköröket is elérték a recesszió következményei, ez a most kibontakozó válság esetében azonban másként alakul.

A Google mögött álló – és az idén már 12 ezer fő leépítését bejelentő – Alphabet két alapítójának, Larry Page és Sergey Brin visszahívásával igyekszik kitalálni a keresőmotor vezető piaci helyzetének megóvásához szükséges lépéseket. Ezek között szerepel több, mint húsz mesterséges intelligencián és chatbotok működésén alapuló termék idei bemutatása a The New York Times értesülései szerint, a ChatGPT ugyanis jócskán megváltoztathatja az internetes keresők iránti igényeket.

Ez egy komoly sebezhetőséget jelentő pillanat a Google számára. A ChatGPT megmutatta, hogy milyen lehet egy új, lenyűgöző keresési élmény.

– nyilatkozta az amerikai lapnak D. Sivakumar, a Google egyik korábbi kutatási igazgatója. A gyors reakció szükségességét jelzi, hogy a Sundar Pichai, Google vezérigazgatója decemberben kiadta a „vörös kódot”, azt jelezvén, hogy eljött az első pillanat, amikor a kereső több mint húsz évig tartó dominanciája megtörhet.

Egyelőre persze azt is élénk vita övezi, hogy a chatbotokkal folytatott párbeszédszerű információszerzés mennyiben válthatja fel az interneten elérhető tartalmak jól megszokott keresését. A Google és a többi kereső a beírt kulcsszavakhoz weblapokat társítva szolgáltat információt, amelyekre ellátogatva a felhasználó ellenőrizheti az ismeretek forrását, azok hitelességét. Ezzel szemben a ChatGPT teljes mondatok, akár hosszabb szövegek formájában válaszolja meg a felhasználók kérdéseit, időnként kétes minőségben, ugyanis a chatbotok tudása valószínűségeken, statisztikai összefüggéseken alapul.

Tech chatbot chatgpt google openAI Olvasson tovább a kategóriában