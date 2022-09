Jó ötlet a drón ételfutár helyett, de áramszünetet okozott

Fotó: Energex

Kétezer fogyasztónál szűnt meg az áramellátás az ausztráliai Brisbane-ben csütörtök délután egy ételkiszállítást végző drón balesete miatt.

Amint beleakadt a légkábelekbe az éppen leszálló eszköz, azonnal értesítette a futárcég az elektromos műveket, így az áramellátást az érintettek döntő részénél 45 perc alatt, a sérült vezeték közvetlen közelében élőknél három órán belül sikerült helyreállítani – a drónnal szállított étel még meleg volt, amikor a szerelők a helyszínre érkeztek.

Az eset egyrészt precedensnek tekinthető, hasonló incidensre ugyanis még nem volt példa, nyilatkozta az áramszolgáltató Energex szóvivője az ABC News-nak. Másrészt a villanyvezetékek üzemeltetői mégis jól ismerik az ilyenkor várható meghibásodásokat, ugyanis azok nagyon hasonlók a sárkányeregetés, illetve a kisebb tárgyak – például cipők, esernyők – légvezetékekre való feldobálásának lehetséges következményeihez.

Egyelőre nem világos, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba miatt tévesztett-e célt a drón. Jó hír mindenesetre, hogy az áramszünet okozta kellemetlenségeken túl érdemi anyagi kár nem keletkezett, így a futárvállalat megúszhatja a kártérítési igényeket. Az áramszolgáltató azonban figyelmeztet, hogy szerencsétlenebb esetben az áramütés kockázatán túl a berendezések is károsodása is előfordulhat, valamint az otthonok és vállalkozások mellett a közvilágítás és a jelzőlámpák is áram nélkül maradhatnak.

Európából nézve egyébként már az is érdekes, hogy Ausztráliában ezek szerint már aránylag bevett dolognak számít a drónos ételkiszállítás, miközben kontinensünkön a kevésbé időérzékeny csomagok kiszállításával kapcsolatban is erősen vegyesek a tapasztalatok.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkCsúnya bukás lett a drónos csomagkézbesítés nyolc éve tartó kísérlete, maradnak a postásokEurópa vezető csomagszállító cégóriása, a német DHL nem tudta megoldani a technikai provlémákat, és abbahagyja a kísérletezést.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkElőször kézbesített csomagot egy drón LengyelországbanAz interneten megrendelt áruk légi kiszállításáról régóta beszélnek, a gyakorlatban azonban még mindig az éles tesztelés első lépéseinél tart a megvalósítás.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkHarci drónokkal próbálja felvenni a küzdelmet az aszállyal a kínai kormányHetven napja tart a kíméletlen szárazság, két gépet küldenek a levegőbe, hogy megpróbáljanak esőt csinálni.

Tech baleset drón ételfutár futárcégek Olvasson tovább a kategóriában