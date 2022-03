Fizetési szuperappokká válhatnak-e a hazai banki mobilapplikációk?

Támogasd az UNICEF-et, akik a háború áldozatain segítenek! Itt máskor azt kérjük, hogy támogasd a G7-et. Most az kérjük, támogasd azokat, akiknek most van rá a legnagyobb szükségük. Tovább a támogatáshoz

(Gergely Péter a pénzügyi szolgáltatások összehasonlításával foglalkozó BiztosDöntés.hu bankszámlaszakértője.)

Már csak kávét főzni nem tud az irodai feladatok közül – ezzel reklámozta egyik nagy tudású menedzserkalkulátorát a Sharp még a kilencvenes években. Miközben elképesztő fejlődést futottak be a zsebünkben hordott kütyük azóta, mára talán már tényleg csak a kávéfőzés maradt az egyetlen irodai igény, amelynek mobiltelefonos kielégítésére még várni kell.

Ahogy minden más iparágban, úgy a pénzügyekben is nagy a tolongás azért, hogy az egyes vállalkozások mobilapplikációi helyet kapjanak a mobilunk kezdő képernyőjén, ahol a leggyakoribb alkalmazásokat indító ikonokat tároljuk. De ha elmélyülünk egy problémánkban, és elkezdünk appokat letölteni ennek megoldására, már csoportokban sem férnek majd el átláthatóan.

A pénzügyi szolgáltatásokban újszerű ötleteket megvalósító, úgynevezett fintech cégek az elmúlt bő egy évtizedben – a kínálatot tekintve – leuralták a hagyományos bankokat. A forgalom zöme bár még a hagyományos bankokon keresztül zajlik, ezek minden egyes klasszikus szolgáltatásaira kismillió fintech feni a fogát, és próbál a felhasználók szeme elé kerülni olcsóbb, felhasználóbarátabb, sőt, akár érdekesebb, izgalmasabb vagy gyorsabb, egyszerűbb alternatívával.

Ennek a harcnak – mely ma már egyértelműen globálisan dúl az alkalmazások fejlesztői, illetve üzemeltetői között – szükségszerű következménye az appok univerzálisabbá válása. Azaz ne a felhasználó csoportosítsa az alkalmazásait, hanem maga az alkalmazás nyújtson minél több szolgáltatást.

Ezek lettek az úgynevezett szuperappok. A mobilok kezdő képernyőiért vívott harcban nem lehet megkerülni a hízást, aminek kitűnő globális példája az itthon is sokak által ismert Revolut, mely egyre több fizetési szolgáltatást tartalmaz.

De vajon hogy állunk ezzel idehaza?

Ennek a trendnek Magyarországon is megjelentek a képviselői, bár jelenleg még viszonylag kevesen vannak. Ha a pénzügyeknél maradunk, akkor biztos, hogy egy szuperappal kell tudni fizetni. Méghozzá lehetőleg minél több helyen, boltokban és az interneten egyaránt.

A fizetési lehetőségekben szinte biztos, hogy nyújtani kell valamilyen közlekedési díjkiegyenlítéssel kapcsolatos szolgáltatást, hiszen ez szinte minden embert érint. Emellett célszerű nyújtani a mobilegyenleg-feltöltést vagy/és a csekkbefizetést is.

Ha ezen kívül még marad olyan terület, ahol lehet valamilyen másféle fizetést (akár például számlabefizetést vagy ételrendelést) is nyújtani, az még erősebb szuperappá teszi az alkalmazást.

Magyarországon ma három olyan banki mobilalkalmazást találni, amelyben legalább a csírája, vagy esetleg annál több is látszik annak, hogy később lehet belőle szuperapp. A társasághoz azonban vélhetően idővel további szereplők is csatlakoznak majd.

Simple (by OTP)

A Simple egy igazi svájci bicska, amely Magyarországon egyre megkerülhetetlenebb, és szerencsére nem csak azok használhatják, akik valamelyik OTP-s számlacsomag mellett döntöttek. Már közel kétmillió letöltésnél jár. Elektronikus vonatjegyet és buszjegyet például kizárólag a Simple rendszerén keresztül lehet megvásárolni, és sok hazai webshop is a Simple rendszerét használja a fizetés során, vagy mások mellett ezt is felajánlja.

Ugyan a Simple internetes elfogadási „lába” és a Simple mobilapp két különböző üzletága az OTP leánycégének, az OTP Mobil Kft.-nek, de a kettő remekül összekapcsolható például a QR-kódos fizetések vagy a mobilapplikációt kihasználó fizetések során, utóbbinál ugyanis nem kell például bejelentkezni a webes fizetéshez. Ezzel pedig elérhetővé teszi azt az ügyfélélményt, amire többek közt a Google és az Apple is hajt.

Ettől azonban még nem lenne szuperapp. A Simple azzal követel egyértelmű helyet a mobilunk kezdő képernyőjén, hogy sokféle fizetési lehetőséget biztosít, és bármely bank bankkártyája regisztrálható benne a fizetéshez.

Amennyire ez csak lehetséges, a Simple benne van a közlekedési díjfizetésben, így a BKK- és Volánbusz-jegyek és -bérletek megvásárlása és tárolása mellett taxis díjfizetést is biztosít. Kezdettől fogva lehetővé teszi az autópálya-matrica megvásárlását és a parkolási díjfizetést.

Ezek mellett alkalmas sárga és fehér csekk QR-kódos befizetésére is. Ez abban különbözik a bankok nem túl tökéletesre sikerült szkennelési próbálkozásaitól, hogy a pontkódból hibátlanul, magabiztosan beolvassa a csekk adatait, még rosszabb fényviszonyok között is.

A Simple persze nem merül ki a közlekedési fizetések és a csekkbefizetés támogatásában. Gépjármű-asszisztencia biztosítást is kínál a Groupama Biztosítótól, mobiltelefon képernyőtörésre és lopásra pedig a Magyar Posta Biztosító konstrukciója választható.

Aki szórakozni akar, az is megtalálja a számítását a Simple-ben, hiszen a Cinema City mozihálózat mellett más népszerű mozik vetítéseire is vásárolhat elektronikus jegyet. Mindkét kategóriában egymillió felett jár az eladott mozijegyek száma.

A színházak, komoly- és könnyűzenei koncertek, kiállítások, múzeumok és egyéb alkalmi programok kedvelői is megtalálják számításaikat – a Jegy.hu, a Jegymester és a Ma este Színház! teljes kínálatából – az applikáción belül.

Ételrendeléskor a Falatozz.hu és a Foodpanda hálózatokhoz csak egy linket tartalmaz a piac jelenlegi adottságai alapján, de a könyvbarátok az alkalmazáson belül vásárolhatnak a Bookline kínálatából.

Ha mindez nem lenne elég, akkor az applikáció a hűségkártyáktól is megszabadít, mellyel – egyéni vásárlási láztól függően – akár jelentősen is csökkenhet a pénztárcánk vastagsága. Minden karakteres (felmutatásra szóló) vagy vonalkódos, pontkódos hűségkártya eltárolható az alkalmazásban. Egyedül a chipes hűségkártyák nem, de a legnagyobb hazai chipes hűségkártya, a SuperShop külön helyet kapott a Simple-ben.

Adományozásra is használható három alapítvány felé, de ezek igénybevételéhez már el kell hagyni az alkalmazást, az ételrendeléshez hasonlóan.

Végül, a Simple-t még egy bulikeresővel is felszerelték, amely a szórakozásban, a szabadidő hasznos eltöltésében segít. Méghozzá önkéntes alapon, a Simple ezen ugyanis nem keres egy fillért sem, a szolgáltatást ingyen nyújtja.

A Simple az egyetlen, ennyire átfogó, hazai fejlesztésű mobilfizetéses applikáció Magyarországon.

Erste MobilePay

Az Erste Bank nem sokkal a Simple megjelenése után fejlesztette ki saját hasonló rendszerét, bár az csak a legfontosabb fizetési funkciókra összpontosít. Az Erste Bank az utóbbi időben nem fejlesztette tovább az alkalmazást, de üzleti döntés kérdése, hogy bármikor folytassa. Az applikáció egyetlen komoly hibája, hogy csak az Erste Bank által kibocsátott bankkártyákkal használható. Ilyen módon csak az Erste Bank ügyfeleinek lehet a szuperappjuk, és nekik is csak az Erste kártyával.

A csak lakossági ügyfelek számára használható mobilfizetési szolgáltatás a parkolási díjfizetésben és az autópályamatrica-vásárlásban nyújt segítséget, közösségi közlekedési jegyvásárlásra viszont nem alkalmas. Ezenfelül a sárga, valamint fehér csekkek is befizethetők vele, a Simple alkalmazáshoz hasonlóan postai QR-kóddal, karaktertévesztés nélkül.

Egyetlen dolgot nem tud a Simple, amit az Erste MobilePay viszont igen, ez a mobilegyenleg feltöltése. A szolgáltatás mindhárom hazai mobilszolgáltató hálózatában használható.

Végül, az Erste MobilePay egy ingyenes, de annál hasznosabb funkciót is kínál, ez pedig a hűségkártyák eltárolása, a Simple mobilalkalmazás felületéhez hasonlóan. A chipes kártyák persze itt sem használhatók, a SuperShopot pedig nem integrálták a fejlesztők az alkalmazásba.

K&H Bank mobilbank

A hazai banki mobilappok közül a K&H Bank mobilapplikációja férhetne még fel idővel a hazai fizetési szuperappok képzeletbeli palettájára. Az alkalmazás a hagyományos banki funkciók – mint például a számlaegyenleg ellenőrzése, számlatörténet áttekintése vagy átutalás indítása – mellett közösségi közlekedési jegyek megvásárlását is kínálja.

Ebben a fővárosi BKK járataira és a Volánbusz helyi és távolsági járataira lehet autóbuszjegyet vagy bérletet, illetve más típusú jegyet (például napijegy) vásárolni. Már a K&H applikációjában is megjelent a BKK vonaljegy. Emellett, a Simple-hez hasonlóan egyes városi közösségi közlekedési szolgáltatók járataira vásárolható vonaljegy vagy bérlet. Ezeket a jegyeket természetesen el is tárolja az alkalmazás.

A felhasználói felület érdekessége, hogy a közlekedési jegyvásárlás funkcióba nem az applikációba történő belépés után, hanem azt megelőzően lehet belépni. Ez is mutatja, hogy a fejlesztők azt szerették volna, hogy ez a funkció gyorsan elérhető legyen.

Az alkalmazásba a banki hitelesítéssel belépve van még két funkció, ami segítheti a K&H mobilbank esetleges későbbi szuperappá válását, ha a fejlesztők úgy határoznak.

Ez a mobilegyenleg feltöltése mindhárom hazai szolgáltató irányába, továbbá többféle biztosítás megkötési lehetősége. Utóbbi ugyan csak a K&H Csoporton belül kínált biztosítás kötését teszi lehetővé, de ezzel együtt is csak kevés követője akad a versenytársak applikációi között. A biztosítások kínálata viszont lekörözi a Simple-t: utas-, lakás-, kötelező és casco biztosítás egyaránt köthető, bár ezek részben külső oldalak becsatornázásával érhetők el, nem pedig az applikáción belül.

Ugyanakkor az Erste MobilePay-hez hasonló erős korlát a K&H mobilbanknál is, hogy minden vásárlási funkció, beleértve a közösségi közlekedési jegyvásárlásokat is, kizárólag a K&H Bank ügyfelei számára érhető el, mert csak a K&H Bank által kibocsátott bankkártyával fizethető ki.

Konklúziók

A szuperappok hatása valamelyest begyűrűzött ugyan a magyar piacra, de egyelőre nem nagyon látni, hogy ez merre tudna tovább kiteljesedni. Ennek oka elsősorban a szűk piac. Egyértelmű, hogy egy szuper mobilapplikációt nem lehet csak a magyar piacra fejleszteni, mert a méretgazdaságossági korlátok versenyhátrányt hoznak a globális szereplőkkel szemben.

Globális szereplők a magyar piacon azonban gyakorlatilag még nincsenek. Nem is tudni, hogy mikor lesznek, leginkább csak azt tudni, hogy kik lesznek ezek: nagy valószínűséggel a Google Pay és az Apple Pay. Miután a Facebook megbukott a saját pénzével, a Librával, egyelőre nem lehet látni, hogy a magyar piacon várhatóan kik csatlakoznak még melléjük, de ők ketten már biztosan itt lesznek velünk, hiszen ha egyelőre szuperappként nem is, de fizetési applikációként már mindketten itt vannak.

Annyira, hogy a magyar bankok Androidon már nem is fejlesztik a saját applikációjukat bolti érintéses mobilfizetésre, sőt az Erste és a K&H Bank ki is vezette meglévő mobilfizetési szolgáltatását, átadva ügyfeleit a Google Pay-nek. A CIB és az UniCredit pedig le sem fejlesztette azt, hanem egyből a Google-hoz csatlakozott.

Jól látni tehát, hogy a hazai bankok engedni fognak a globális trendeknek, sőt, bizonyos értelemben, mint látható, próbálnak előre is menekülni. Amint a Google és az Apple úgy dönt, hogy elindul a szuperappá válás irányába, előbb-utóbb Magyarországon is kiterjesztik majd a jelenlegi szolgáltatásaikat.

A hazai „szuperappos” szereplőknek, elsősorban a Simple-nek azonban nem kell tartaniuk a techóriásokkal történő rivalizálástól, mert egyelőre évekre vagyunk minden ilyen lépéstől. Addig zavartalanul fejlődhetnek a magyar piacon, csatlakozva például az előbb-utóbb kialakuló egységes vasúti és volánbuszos jegyrendszerhez, ami egy fontos lépés lenne. Illetve meglévő szolgáltatásaikat tovább bővíthetik, amire jó példa a BKK vonaljegy friss bevezetése mindkét applikációnál.

Addig is, míg halad az idő, a globális szereplők pozicionálásának figyelésével szép lassan felkészülhetnek a magyar piacért folyó versenybe is. A Google és az Apple ugyanis a szuperappos szárnypróbálkozásait nem Magyarországon, hanem olyan nagy piacokon fogja megkezdeni, mint például az Egyesült Államok vagy akár India.

Az már egy komolyabb falat, hogy a hazai mobilappok – elsősorban a Simple, de leánybankjain keresztül akár az Erste Bank is – be akar-e lépni legalább a regionális mobilfizetési piacra. Bár vannak ilyen kezdeményezések – elsősorban az OTP Bank piacain történő fejlesztések összehangolása céljából, ilyen például a City by DSK közlekedési mobiljegyet árusító applikáció fejlesztése az OTP bolgár leánybankjánál -, de áttörésről egyelőre nem beszélhetünk.

Ugyanakkor, ha a bankok az átlagosnál nagyobb szeletet szeretnének kihasítani a mobilfizetési piac tortájából, és sikerrel tartósan megélni a globális szereplők mellett, akkor el kell érniük egy komolyabb jelenlétet, legalább a régióban. Ennek a munkának pedig sohasem lehet túl korai nekikezdeni, bár egyelőre még nem ment el ez a hajó.

Azt meglátjuk majd, hogy mi magyarok ügyfélként ebből mennyit profitálunk. Az viszont biztos, hogy izgalmas idők jönnek, és egy évtized múlva sokkal tisztábban látjuk majd a mobilfizetési piacot, benne a sikeresen szuperappá váló applikációkat, mint a 2020-as évek elején.

