Mikor lesznek pénzügyi szuperappok Magyarországon?

(Gergely Péter a pénzügyi szolgáltatások összehasonlításával foglalkozó BiztosDöntés.hu bankszámlaszakértője.)

Ha kezünkbe vesszük a mobiltelefont, egyre természetesebb, hogy azzal intézzük el a legtöbb dolgunkat a mindennapokban. Köztük a pénzügyeinket is. Ma már minden banknak van olyan applikációja, amivel elérhetőek a bank online szolgáltatásai. A magyar piacon azonban úgy tűnik, túlzottan szerteágazó a kínálat és a fejlesztések, pedig egész biztosan nem akarnak ennyire mást az egyik hitelintézet ügyfelei, mint a másiké. Eljöhet-e az az idő, amikor a mobilapplikációk szolgáltatásai alapján választunk bankot?

Elaludtak volna a magyar bankok?

Az Európai Unió egyik vívmánya, a szolgáltatások szabad áramlása az unión belül megkönnyíti a szolgáltatások nyújtását a határon át, hiszen nem kell minden tagállam hatóságától külön engedélyt kérni az adott ország piacára történő belépéshez, elég csupán a már egyik tagországban megszerzett szolgáltatási licenccel élve bejelentést tenni egy másik tagállam hatóságánál. Ez azt jelenti, hogy egy licenccel lényegében minden tagállamban megkezdhető a pénzügyi szolgáltatás nyújtása.

Az unió történetében ez persze már régóta nem akkora újdonság, de Magyarországon a 2004-es uniós csatlakozás előtt lényegében elképzelhetetlen volt a hazai banki ügyfelek közvetlen és tömeges elérése egy külföldi szolgáltató részéről. Gondoljunk csak arra, hogy 1995-ig eleve törvénybe ütközött a konvertibilis valuták birtoklása itthon vagy a forint kivitele külföldre, és 1996-tól is csak bankszámlán lett kivihető korlátlanul a forint, készpénzben még nem. A korlátozások 2001-től szűntek csak meg teljesen.

Az elmúlt mintegy 13-14 évben, az okostelefonok megjelenésétől kezdve azonban már elérhetőek voltak a magyar ügyfeleknek is a külföldi pénzügyi szolgáltató oldalak. Ugyanakkor a Revolut csak 2016-ban célozta meg a magyarokat. A korábban angliai, a brexit miatt ma már litván Revolut kezdetben nem biztosított ugyan forintszámlát, és az applikációja is csak angol nyelven kommunikált a magyarokkal, de ezek a korlátok az elmúlt években lebomlottak, és a magyaroknak ma már ugyanolyan könnyen ott lehet a mobilappjaik között a magyar nyelvű, forintszámlás Revolut is, mint ahogy bármely magyar bank által üzemeltetett alkalmazás.

Miközben azonban a világ szélsebesen fejleszt, a magyar bankok mintha lemaradtak volna ebben a versenyben. Nemcsak a külföldhöz képest, hanem a mai korban már elérhető általános fejlettség tekintetében is. Vannak bár itthon is jó példák, de olyan finom apróságokat, mint például a bankkártya földrajzi korlátozása, a bankkártyás vásárlás utáni kerekítéssel működő megtakarítási program, ingyenes push üzenet a tranzakciókról, vagy a vásárláskor kapott blokk lefényképezése és hozzácsatolása a banki applikációban látható tranzakcióhoz, csak egy-két magyar appnál, elszórtan lehet elérni, egyben nem.

Másképp mondva, a Revolut tudását csak több magyar appból lehetne összerakni – lehet, hogy pár ötlet esetleg meg sem született volna itthon, ha nincs a Revolut. Kezdetben még úri hóbortnak tűnt egy mobilapplikációban folyamatosan aktuális statisztikát, grafikont mutatni az ügyfél havi költési szerkezetéről például, ma pedig már azt tapasztaljuk, hogy egyre több bank újítja meg a mobilappját ezzel a szolgáltatással is.

Mire vágynak a magyar ügyfelek?

A BiztosDöntés.hu bankszámla-statisztikái alapján a látogatók leginkább az alábbi mobilappos szolgáltatásokra szűrtek rá az utóbbi három hónap adatai alapján:

fizetés boltban telefonnal,

ingyenes (push) üzenet a tranzakciókról SMS helyett,

betéti kártya limitmódosítás,

gépi sárga csekk vagy fehér csekk befizetése,

mobilegyenleg-feltöltés,

költési csoportosítás (grafikonok, diagramok).

Mint látszik, ezek közül kettő – a sárga csekk befizetése és a mobilfeltöltés – egyáltalán nem banki alapszolgáltatás, hiszen a hitelintézet csak közvetítőként vesz részt ezekben, mégis ott van a felhasználók legfontosabb igényei közt.

Mikor jön el a Kánaán?

Ha elfogadjuk, hogy a fejlett pénzügyi világban alakuló felhasználói trendek előbb-utóbb begyűrűznek Magyarországra is, akkor nem kell varázsgömb ahhoz a jóslathoz, hogy a pénzügyi szolgáltatások jövője messze a banki alapszolgáltatásokon túl rejlik. Ugyan egyenleget lekérdezni, számlatörténetet nézni vagy eseti forint átutalást indítani minden magyar banki mobilalkalmazással lehet, azon felhasználók száma azonban, akiknek mindössze ennyi megfelel, és máris csillagos ötöst adnak érte az alkalmazásboltokban, egyre csökken.

A mobilappos világban egyre terjedő szuperalkalmazás a pénzügyekben azt a fogalmat takarja, amikor az applikációba egyre több funkciót, kapcsolódási elemet épít bele a fejlesztő, hogy azzal egyre több mindent el tudjon intézni a felhasználó. Ekkor lesz ugyanis esélye az ügyfél mobiljának kezdőképernyőjén maradni. Ezekért a pozíciókért egyébként kíméletlen harc folyik, ezért már az is nagyon fontos, hogy egy banknak csak egy mobilapplikációja legyen mindenre, hiszen arra egyre kisebb az esély, hogy még egy plusz applikációt is a főképernyőn tárol majd tőle a mobil tulajdonosa.

A magyar banki applikációk azonban egyelőre távol vannak a szuperalkalmazástól.

Azt ugyan nem tudni, mikor fordulnak a hazai bankok applikációi ebbe az irányba – sőt, egyáltalán ráfordulnak-e erre az útra -, szerencsére létezik azonban egy hazai szuperapp is, ez a Simple. Az OTP-től ma már egyértelműen sikernek tekinthető egy univerzális, tehát más bankok ügyfelei számára is ugyanúgy elérhető pénzügyi applikáció kifejlesztésének ötlete még 2014-ből. Az Apple által nem publikált letöltési adatok hiányában úgy saccoljuk, hogy valószínűleg több mint kétmillióan töltötték le az alkalmazást, amivel messze a legnagyobb ügyfélkört érték el, hiszen az OTP saját ügyfeleknek készített banki mobilappja után a következő legtöbb letöltést a K&H Bank szedte össze. Ők bő félmillió letöltésnél járnak, igaz, ezt az alkalmazást is csak a bank ügyfelei használhatják.

A Simple példája azonban az elmúlt hét évben egyáltalán nem lett ragadós itthon. Mindössze az Erste Bank fejlesztett még hasonlót, de az utóbbi években eléggé magára hagyta, ráadásul ezt csak a bank saját ügyfelei használhatják. Az Erste MobilePay azonban – amely a Simple-lel azonos évben indult – a legfontosabb funkciókat így is megugorja, azaz képes a bolti fizetésre mobiltelefonnal, tehát bankkártya nélkül, illetve a hazai parkolás, az autópályamatrica-vásárlás és a sárga, valamint fehér csekk befizetési funkciója mellett eltárolja a hűségkártyákat is, továbbá belföldi mobiltelefon egyenleg feltöltésére is jó.

A Simple ezek mindegyikét nyújtja, emellett azonban igen fejlett az internetes fizetések terén – közösségi közlekedési és taxis díjfizetés, mozi, színház, biztosítás, könyv is vásárolható a segítségével -, sőt még bulikeresővel is ellátták a fiatalabb felhasználók számára.

A tíz hazai nagybankból kettőnél csak az Apple által gyártott készülékek tulajdonosai fizethetnek mobillal a bankkártya helyett, további két bank pedig sem Androidra, sem iOS-re (vagyis az Apple készülékekre) nem biztosítja ezt a szolgáltatást.

Azokat a hazai fizetési szolgáltatásokat, melyek kizárólag belföldiek, valószínűleg sosem, vagy csak nagyon sokára fogja nyújtani a Revolut, holott a BiztosDöntés.hu statisztikái szerint a gépi sárga csekk (fehér csekk) befizetésére és a mobilegyenleg feltöltésére idehaza is lenne igény a revolutosok körében. Globális szempontból hasonlóan mostoha szolgáltatás lehet a magyarországi parkolás, autópályamatrica-vásárlás, illetve a hazai közösségi közlekedésben használható közlekedési mobiljegy. Az első kettőt csak a Simple és az Erste nyújtja, az utóbbit pedig csak a Simple és a – 2013 óta fejlesztett – K&H mobilbank applikáció, utóbbi viszont megint csak a bank saját ügyfelei számára érhető el, a többieknek nem.

