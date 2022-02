Egyre többet költünk Magyarországon kutatás-fejlesztésre, kérdés, hogy ez mire elég

Fotó: AFP

Nemzetközi összevetésben is jelentős növekedést ért el Magyarország a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó kiadások növelésében az elmúlt 20 évben. A legfrissebb, 2020-as adatok alapján már néhány régi uniós tagállamot is lehagytunk ezen a területen: az Eurostat adatai szerint a GDP-arányos k+f költés Portugáliában és Olaszországban is alacsonyabb volt, mint itthon.

Más kérdés, hogy ez a dinamikus növekedés a kelet-közép-európai térségben egyáltalán nem számít egyedinek. Régiós szinten a 2002 és 2019 között elért magyar gyarapodás a középmezőnyre elegendő: a csehek növelni tudták előnyüket ezen a területen, és a lengyelek is nagyobbat nőttek, mint mi.

A lengyel növekedés nemcsak régiós, de globális szinten is rekord volt: az OECD tagállamai, azaz a tágan vett fejlett világ országai közül sehol máshol nem sikerült ilyen nagyot előrelépni. Ugyanezen a listán a 40 adatot közlő állam közül Magyarország a 15. helyen áll.

Magyarország és a szűkebben vett régiónk tehát zárkózott a világelithez, az itteni GDP-arányos k+f költés azonban még mindig jelentősen elmarad az OECD-átlag 2,5 százaléktól, nem is beszélve az igazán innovációalapú gazdaságoktól, mint például Izrael (4,9 százalék) vagy Dél-Korea (4,6 százalék). A felzárkózást mégis jól mutatja, hogy a magyar érték már összevethető olyan jóval gazdagabb országokkal, mint Kanada (1,6 százalék) vagy az Egyesült Királyság (1,8 százalék). Különösen, hogy a 2020-as előzetes adatok alapján itthon 1,6 százalékra nőtt a mutató. Ebben a rangsorban hazánk az OECD 39 országot tartalmazó listáján a 22. helyen áll.

A k+f kiadások szerkezetét úgy is érdemes megvizsgálni, hogy abból mennyi érkezett kormányzati forrásból, és mennyi a vállalatoktól. Az alábbi ábrán jól látható, hogy az OECD-országok egészében az állami források alapvetően stagnáltak, és a vállalati k+f kiadások nőttek.

Térségünk országaiban is hasonló trendek érvényesültek. Elsőre meglepő lehet, hogy a lemaradásunk nem az állami szférában nagyobb: nemzetközi összehasonlításban egyáltalán nem alacsony az állami k+f kiadások aránya. Ez a szocialista rendszerből örökölt kutatói hálózatokra vezethető vissza. A viszonylag magas állami költés pedig jó kiindulást jelenthetett ahhoz, hogy a régió országai több régi uniós tagállamot is előzni tudjanak.

Az üzleti k+f kiadások területén már jóval nagyobb volt mind Magyarország, mind a közvetlen régiónk lemaradása a világelithez képest az ezredfordulón. Azóta azonban pont ebben a szegmensben sikerült nemzetközi szinten is jelentős bővülést elérni. Lengyelországban a GDP-arányos vállalati k+f költés a 2,6-szorosára nőtt 2002 és 2019 között, de Magyarországon is másfélszeres volt a gyarapodás.

