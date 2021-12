Csőd fenyegeti a Pegasus kémszoftver gyártóját

Fotó: AFP/Europress

Nehéz helyzetben van a Pegasus gyártójaként elhíresült izraeli NSO Group, a vállalatot csőd fenyegeti, és még az is szóba került, hogy beszüntetik a kémszoftver működését – írta a Bloomberg bizalmas pénzügyi jelentések és egy bennfentessel folytatott beszélgetés alapján.

A Pegasust eredetileg terrorizmussal gyanúsítottak telefonjainak feltörésére fejlesztették ki, a szoftvert csak kormányzati szervezetek vásárolhatták meg, és vállalniuk kellett, hogy kizárólag bűnüldözési, bűnmegelőzési célra használják. A nyáron kirobbant botrány során azonban kiderült, hogy ezt számos országban nem tartották be, például ellenzéki politikusok, civil aktivisták és újságírók is célkeresztbe kerültek kormányzati vezetők mellett, akiket más országok akartak lehallgatni. A botrány Magyarországot sem kerülte el, mások mellett újságírók, ellenzéki vagy független médiatulajdonosok telefonjain találták meg a Pegasus működésének nyomait, de ez derült ki a köztársasági elnök védelmét ellátó szervezet vezetőiről is.

A bizonyítékok tömkelege romba döntötte az NSO védekezését, amely lényegében azon alapult, hogy csak demokratikus értékek szerint is legitim célokra használhatják a Pegasust, ha pedig ezt megsértik, akkor felmondja a vállalat a szerződést. Ilyen esetek tényleg előfordultak a Bloomberg még karácsony előtt megjelent cikke szerint, ez azonban nem változtatott a vállalat kétségbeejtő helyzetén. Ez különösen akkor vált kritikussá, amikor az amerikai kormány nemzetbiztonsági szempontból károsnak minősítette a vállalat tevékenységét. Ez vezetői válságot is okozott a cégnél.

Az amerikai üzleti hírügynökség által megismert információk szerint az első félévben még viszonylag jól ment a vállalat szekere, ami nem is meglepő annak fényében, hogy a botrány júliusban robbant ki. A harmadik negyedévben azonban már érzékelhetőek voltak a nehézségek: az árbevétel pár százalékkal csökkent, a költségek viszont meredeken emelkedtek, különösen a kutatás-fejlesztés terén. A cég menedzsmentje ugyanis próbált előre menekülni, egy nagy adatbázisok feldolgozására, elemzésére alkalmas megoldás, illetve egy drónok elfogására, irányítására szolgáló platform fejlesztésére irányította át az erőforrásokat.

Ez viszont sokba kerül. Miközben az NSO első kilenc havi 176 millió dolláros forgalma időarányosan nem maradt el a tavalyi egész éves 225 milliótól (igaz, 2019-ben még 290 millió volt), a kiadások elszaladása miatt a harmadik negyedév végén a vállalat már csak 16 millió dollár szabadon felhasználható forrással rendelkezett. Pedig a készpénzállomány 2020-21 során sokáig 50 millió dollár körül alakult.

A kockázatokat jól mutatja a vállalat összesen félmilliárd dolláros adósságának árazása. Az NSO kötvényeivel a botrány kirobbanásakor még a névértékük 90-92 százalékán kereskedtek, azaz meglehetősen biztonságosnak számítottak. A botrány kirobbanása után először mintegy 10 százalékpontot estek, december közepén viszont már csak 62-63 centet kellett fizetni egy dollárnyi NSO-kötvényért. Ez azt mutatja, hogy a piac nem elhanyagolható csődkockázatot lát a vállalatnál, a Moody’s novemberben le is minősítette a cég adósságát.

A cégvezetés és a többségi tulajdonos Novalpina Capital természetesen el akarja kerülni a csődöt, ezért két amerikai befektetési alappal is tárgyal a vállalat értékesítéséről arra számítva, hogy amerikai tulajdonban lekerülhetnek a kormányzati feketelistáról, ami nélkül nehéz lenne talpon maradni. A tárgyalások során szóba került a Pegasus szoftver működésének megszüntetése, de az is, hogy közös szervezeti egységbe kerül a vállalat más termékeivel.

