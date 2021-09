Kihal az autókból az egyik legjobb élmény, a kézi sebességváltás – nem egészen környezetbarát módon

Fotó: AFP

A német Auto Motor Sport magazin augusztus végén adta hírül, hogy értesülései szerint a Volkswagen 2023-tól fokozatosan kivezeti a manuális váltókat a kínálatából. A gyártó cikkünk megjelenéséig nem kommentálta a hírt, és így még azt sem tudni, hogy – amennyiben helytálló az értesülés -, akkor a csoport minden márkájára (Audi, Skoda, SEAT, stb.) vonatkozik-e a terv. A főegységek fejlesztése és gyártása azonban általában közös a hasonló nagy autóipari csoportoknál.

A VW egyébként a Tiguan és a Passat modellekkel kezdi az automata váltók kizárólagosságát, és 2030-tól már egyetlen manuális váltót sem épít be. Ez azonban logikus, hiszen összhangban van azzal, hogy ekkor (vagy legkésőbb 2033-ban) már csak elektromos hajtású autók lesznek a kínálatában.

A Mercedesnél is hallani hasonló törekvésről, bár náluk már most is 85 százalékos az automata váltós értékesítés aránya. Míg azonban a Mercedes jellemzően nagyobb osztályú autókat ad el, az Európában minden negyedik új autót értékesítő Volkswagen-csoport lépésével a kis- és középkategóriában is eltűnhetnek a manuális váltók.

Az alábbi ábrán az látható, hogy Európában az autók hány százalékát értékesítik automata váltóval, kategóriák szerint. A luxus és a felső-közép kategóriában 2019-re az automata váltó már 100 százalékra emelkedett, és csak a mini-, illetve a kis autóknál nem lépte át az 50 százalékot. A piaci trend tehát eleve az automata váltók felé mutat.

Mindez azonban környezetvédelmi szempontból aggályos, mert

az automata váltós autók általában többet fogyasztanak, jellemzően nehezebbek, már eleve az automata váltó nagyobb tömege miatt is, nagyobb motorokhoz szokták az automatákat kínálni, azonos menetdinamikához jellemzően nagyobb motort kell választania a vásárlóknak.

Az automaták térnyerését az utóbbi időben az segítette, hogy egye nehezebb és nagyobb autókat keresnek a vásárlók. A nehéz autók dinamikus mozgatása egyre fogósabb mérnöki feladat, a több tonnás városi terepjárók (az elmúlt években taroló SUV modellek) személyautós vezetési élményében például fontos szerepe van az automata váltónak, de a hibridek térnyerése is az automaták terjedését erősíti.

Az Európai Unió számos előírást vezetett be az autók kibocsátásának csökkentésére, de a váltókkal kapcsolatban nincsenek elvárásai (vélhetően azért, mert az elektromos hajtásra való áttérés megszünteti a kérdést). Bár 2030 után már aligha fognak belsőégésű motorral ellátott új autót forgalomba helyezni az EU-ban, az előttünk álló közel egy évtizedben így az a helyzet állt elő, hogy a benzines és dízeles autók a szennyezőbb irányba fognak lépni, amennyiben az automaták fejlesztésével ki nem küszöbölik a két megoldás közötti jelenlegi különbséget.

Szennyezőbb, de népszerűbb

A károsanyag-kibocsátás különbségekről egyébként nagyon nehéz adatokat találni, de például a litván közúti közlekedési hivatal (CSSD) a honlapján közzéteszi ezeket. Ebből az látható, hogy például az említett Volkswagen autói – ugyanolyan motorok mellett – automata váltóval átlagosan 6,4 százalékkal több káros anyagot bocsátanak ki benzines motorokkal, és 3,3 százalékkal többet dízelmotorokkal.

Az Egyesült Királyságban forgalmazott személyautóknál is elérhető a márka és típus szerinti adatbázis, az egyes hajtások és motorkonstrukciók szerinti károsanyag-kibocsátás. A gyártóknak elvileg ide kellene feltölteni az adataikat, a Volkswagen csoportnál azonban ez hiányzik.

Azonos modelleknél az automata váltók a jelenlegi technológia mellett átlagosan 4,4 százalékkal magasabb szén-dioxid kibocsátást eredményeznek, mint a manuális váltók.

Az árakban is van különbség, egy konkrét volkswagenes példával élve: a Golf 8-as 1.5 TSI modellje hagyományos váltóval 23 740 euróba kerül Németországban, míg automatával 25 740 euróba. Ez épp 2 000 eurós, azaz 8,5 százalékos árkülönbség, az úgynevezett WLTP módszer szerint meghatározott károsanyag kibocsátásban pedig a hagyományos modell 148-135, míg az automata váltós 153-142 gramm szén-dioxidot bocsát ki egy kilométer megtétele alatt.

A manuális váltónál természetesen sok múlik a sofőr vezetési stílusán, vagyis el lehet érni a teszteken mért fogyasztásnál jóval jobb és rosszabb fogyasztást is, az automata váltóknál ez a lehetőség kevésbé áll fenn. A tudományos igényű munkák is az automata váltós autók nagyobb szennyezését hozzák ki eredménynek.

A Volkswagen csoport Európában kínált autóinak átlagos szén-dioxid kibocsátása 2020-ban 136 gramm/km volt az EEA adatbázisa szerint, az automata váltók arányát pedig az ICCT civil szervezet 2020-as éves jelentéséből lehet kiolvasni: az új autóknál 47 százalék volt.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatbázisából az látható, hogy a 2020-ban eladott, a Volkswagen csoporthoz számított márkák esetében az eladott autók 56 százaléka volt benzines, 31 százaléka dízel, a maradék 13 százaléka pedig elektromos és hibrid, illetve más alternatív hajtású. Tehát az autók 87 százalékánál még mindig választani lehetett, hogy automata vagy manuális váltót kérnek a vevők.

Az alap forgalmi adatokra támaszkodva számításaink szerint a Volkswagen csoport a következő időszakban évente 1,5 millió autót adhat el manuális váltó helyett automatával,*Az ACEA adatai szerint a Volkswagen csoport Európában 1,7 millió autót értékesíttetett 2021 első felében, ebből kiindulva számítottuk ki a várható éves eladást. és ha a Golfnál mért 2 ezer eurós ártöbbletet érvényesíteni tudja, akkor évi 3 milliárd euróval nőhet a bevétele. Ezzel a feltételezéssel persze vigyázni kell, hiszen nem látjuk a manuális és automata váltók alkalmazása mögötti költségszerkezetet, azaz nem tudunk következtetni a lépés mögött rejlő esetleges nagyobb haszonra, illetve azt sem tudjuk előre jelezni, hogy a piac hogyan alakul majd, vagyis a vásárlók hajlandóak-e elfogadni és megfizetni a jelenlegi magasabb árszintet.

Számításaink szerint mindenesetre 4,4 százalékos átlagos többletkibocsátást feltételezve a Volkswagen csoport eladott autóinak átlagos, WLTP szerinti kibocsátása kilométerenként 136 gramm szén-dioxidról 139-re növekedhet. Ha emellett még az a jelenlegi arány is megmarad, hogy minden negyedik Európában eladott autó a csoporthoz kapcsolódik, továbbá minden más feltétel is változatlan lesz, akkor

az európai autók átlagos szén-dioxid kibocsátását 0,6 százalékkal növelheti a VW manuális váltók kivezetése.

A Volkswagen egyébként egy 2019-es sajtóközleményben még azzal büszkélkedett, hogy az új fejlesztésű manuális váltóival kilométerenként akár 5 grammal is csökkenhet a szén-dioxid kibocsátás. A vállalat szerint azonban azért van szükség új típusú váltókra, mert a vevők az egyre nehezebb SUV-okat keresik, és a nagyobb kerekek miatt a váltókra is sokkal nagyobb terhelés helyeződik. A problémát tehát csak azzal tudnák megoldani, ha nem gyártanának egyre nehezebb autókat – ami természetesen egy erősen hipotetikus gondolat, ha megnézzük az utóbbi évek keresleti trendjeit és autós divathullámait.

Amint azt korábban bemutattuk, a német autóipar sikeresen lobbizott azért, hogy a nehezebb autók okozta többlet szennyezést egyéb környezetbarát intézkedésekért kapott szuperkreditekkel tudják csökkenteni a gyártók – és ez a rendszer jól illeszkedik többek között a Volkswagen csoport említett e-autós terveihez is.

