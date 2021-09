Ez a munka nem működhet úgy, hogy „csak a szükséges 45 percen legyek túl”

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Engem az motivál, hogy a kis iskolákból, mivel nélkülözik a szakos ellátottságot, az ottani diákok ne kerüljenek ki tudatlanul, hiszékenyen a társadalomba

– mondta Darvas József, a Salgótarjáni Általános Iskola, vagy ahogy a városban mindenki korábbi nevén ismeri, a Gagarin Iskola fizika-kémia tanára a G7 új podcastsorozatának, a 28. órának az első adásában.



Nagyon sok iskolában a szakos ellátottság hiány következében előtérbe kerül a krétakémia és a krétafizika, vagy inkább a mostani modern korszakot idézve a digitális toll vagy érintőtoll fizika-kémia. Mit jelent ez? Hát tegyük már be az internetről azt a kísérleti videót és nézzük meg. Na, ez a sósav elég szúrós szagú! Hát, ez nem így működik

– mesélte Darvas a tanár- és felszereltség hiány helyi következményeit szemléltetve.

Aki rendszeres hallgatója a podcastunknak, talán emlékezhet idén februárból a természettudományos tanárhiánnyal foglalkozó adásunkra, amiben Dr. Szalay Luca, az ELTE TTK Kémiai Intézet egyetemi adjunktusa, Dr. Szakmány Csaba, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium kémia vezetőtanára, fizika-kémia szakos tanára, egyben a Szabó Szabolcs Alapítvány szakmai vezetője, illetve Holtzer Péter, a Szabó Szabolcs Alapítvány alapítója és elnöke vett részt.

A téma fontosságán és az adás iránti érdeklődésen felbuzdulva Holtzer Péterrel beszélgetéssorozat tervezésébe kezdtünk. A februári adás címe („Nem a 24., hanem már nagyjából a 28. órában vagyunk a természettudományos tanárhiány problémájával”) alapján adta magát, hogy a „28. óra” legyen a podcastsorozat neve. A terv szerint 4-6 hetente jelentkező sorozat szerkesztője és műsorvezetője Holtzer Péter: a tematika tervezése, a vendégek meghívása is az ő feladata, és ő lesz a vendégek beszélgetőpartnere is. A sorozattal kapcsolatos visszajelzéseket várjuk a podcast@g7.hu-ra.

Az első adást rögtön egy „frontvonalban” dolgozó kitűnő tanárral kezdtük. Beszélgetőpartnerünk Darvas József volt, aki a Kémia Mobillabor egyik együttműködő tanára is, Salgótarjánban és környékén, a helyi kis iskolákban. A beszélgetésben hallhatunk arról, hogy miből lesz a cserebogár – egy közepes méretű vidéki város, és egyben megyeszékhely általános iskolája 650 tanulót képző székhelyintézményének mára praktikusan egyetlen fizikatanára lett (másik kémiatanár kolléga még akad mellette).

Nekem egy tanéven belül hat iskola volt a rekordom, amit heti rendszerességgel látogattam

– mondta Darvas arról, hogy mit jelent több más tanintézménybe áttanítani. Mesélt a Mobillabor kapcsán végzett munkájáról, illetve arról is, hogy ő maga miért, hogyan lett tanár, illetve hogy otthon ebből a családja, a felesége és a gyermekei mit élnek meg.

Ezen kívül a beszélgetésben szó volt még arról is, hogy:

valójában sok-e vagy kevés az óraszám, a tanár élete valóban állandó vakáció-e, heti huszonpár óra, aztán három hónap nyári szünet,

az utazó tanárokat fogadó iskolák és az ottani diákok szempontjából mi a következménye annak, hogy ott nincs állandó természettudományos tanár,

mit tehetünk azért, hogy lehetőleg az ilyen kisebb iskolákban se vesszenek el a tehetségek, hogy bennük is megszülethessen a természettudományok iránti érdeklődés, és akár az ilyen pálya felé induljanak, tanuljanak tovább – sőt akár a vonatkozó tanári pálya lehetőségét is megfontolják.

