KSH: 546 ezer forint az átlag bruttó bér Magyarországon

A Központi Satisztikai Hivatal (KSH) mérése szerint a magyar átlegkereset bruttó 546 ezer forint, amiből átlagosan 374 ezer forintos nettó fizetés jön ki.

Az emelkedés mértéke elég látványos, az egy évvel ezelőtti átlagbérekhez képest több mint 30 százalékos (bruttó bér esetén 31,7 százalék, nettó esetén 31,9 százalék) emelkedést mutatnak az új adatok, azonban a KSH a közleményében is árnyalta a képet azzal, hogy ezt az átlagot felfelé húzza a fegyveres és rendvédelmi erők számára kioszott úgynevezett fegyverpénz, melynek hathavi illetményüknek felelt meg, illetve a minimálbér és a garantált bérminimum emelése is közrejátszott. Kiugróan nagyot nőtt a nonprofit szektor is, ám itt a fő tényezőként az oktatási intézmények modellváltása, a tulajdonosi körének megváltozása áll.

Az átlegkereset valóban csalóka szám, hiszen ahogy most is látjuk, a kiugró emelések magukkal rántják a teljes átlagot, erről részletesebben itt írtunk pár éve ettől használhatóbb mutató a bérek mediánja, a KSH szerint ez bruttó 374 ezer forint, ami jóval alatta van az 546 ezres átlagnak, és még így sem beszélhetünk teljesen pontos számokról, hiszen a mérés módszertana szerint az adatok a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoktól, a költségvetési intézményektől és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetektől érkeznek.

