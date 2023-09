Összezárt az olló, de hogyan megy tovább az MNB?

Különösen a fejlett országokban (de akár már Kínában is) az egyre fogyó és elöregedő tárasdalom (Németországban 2030-ra 2 millióval csökkenhet a munkaképes korú (15-64) lakosság száma) jelentősen csökkenti az amúgy is szűkös munkaerő kínálatot. Ráadásul a deglobalizáció munkaerőpiaci folyamatokra gyakorolt hatása (egyre kevesebb olcsó munkaerő) is felfele hajtja a béreket, ami viszont az árak emelkedéséhez vezet.