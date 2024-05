Tisztulni kezd az őskáosz az elektromos rollereknél

Fotó: AFP/Europress

Július közepétől már csak kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással (kgfb) lehet bizonyos elektromos rollerekkel közlekedni.

Mivel a rollereknek nincs rendszámuk, tehát nem tartják őket nyilván a hatóságok, akárki is legyen a tulajdonosuk, az éppen aktuális felhasználó felelőssége lesz, hogy biztosított járművel közlekedjen, derül ki a Magyar Biztosítók Szövetségének sajtóközleményéből.

Miért fontos ez? Az elektromos rollerek a mikromobilitás népszerű és rendkívül vitatott eszközeivé váltak az elmúlt néhány évben. Számtalan baleset következett be a felelőtlen használatuk miatt, a silány minőségű változatok ráadásul tűzveszélyt is jelentenek, és számos nagyvárosban – Budapesten is – gondot okoz a bérelhető példányok utcákon való szétszórása.

Alulnézet: a biztosítás a 25 kilogrammot nem meghaladó saját tömegű járművek esetében akkor szükséges, ha a tervezési sebességük meghaladja a 25 kilométer/órát, a 25 kilót meghaladó rollerek körében viszont már a 14 kilométer/óra tervezési sebességet meghaladó típusokra is kgfb-t kell kötni. Az elektromos hajtás nélküli eszközökre továbbra sem kell biztosítás.

Tágabb kontextus: az elektromos rollerekre vonatkozó közlekedési szabályok kidolgozása is folyamatban van, a tervezettel kapcsolatban Révész Máriusz tavaly márciusban mondta el, hogy a 25 kilométer/órás végsebességű rollerek kerékpárnak minősülnének, az ennél gyorsabbak pedig segédmotoros kerékpárnak.

A kresz hiányosságai miatt követhetetlen, hogy pontosan hány balesetet okoztak az elektromos rollerek vezetői Rétvári Bence belügyi államtitkár tavalyi tájékoztatása szerint. Az elekromos rollerek száma mindenesetre nagyjából százezer lehetett Magyarországon egy évvel ezelőtt.

hogy pontosan hány balesetet okoztak az elektromos rollerek vezetői Rétvári Bence belügyi államtitkár tavalyi tájékoztatása szerint. Az elekromos rollerek száma mindenesetre nagyjából százezer lehetett Magyarországon egy évvel ezelőtt. Németországban már 2020 óta kötelező az elektromos rollereket rendszámmal ellátni, ami egyben a felelősségbiztosítás igazolása is, e járműveket ráadásul már csak a 14 év felettiek vezethetik.

Mi várható? A biztosítók legkésőbb június 8-ig kell, hogy összeállítsák a mikromobilitási eszközökre vonatkozó díjtarifájukat, és az érintetteknek július 16-tól kell érvényes kgfb-vel rendelkezniük.

A díjtételekkel kapcsolatban a segédmotoros kerékpárokra vonatkozó biztosítási díjak adhatnak fogódzót: tavaly szeptemberben – amikor már a rollerekre vonatkozó kgfb lehetősége is felmerült – a biztosítási átlagdíj meghaladta az 5 ezer forintot.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkAz alacsony büntetések nem akadályozzák meg, hogy szétdobálják az e-rollereketTízszer több e-roller van a fővárosban, mint ahány parkolóhelyet kijelölt a fővárosi önkormányzat.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA briteknél látványosan megugrott a silány minőségű e-rollerek miatti lakástüzek számaEgyesek szerint fogyasztói oldalról kéne több odafigyelés, mások szerint az online kereskedelmet kéne szigorúbban szabályozni, hogy ne lehessen bóvlit árulni.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkOslo kénytelen korlátozni az e-roller kölcsönzőket, mert a sok balesetet nem bírják a kórházakNorvégia fővárosában drasztikus lépésekre szánta el magát a helyi városvezetés, hogy csökkentse az elektromos rollerek miatti súlyos balesetek számát. A városban túl sok a csonttörés, a koponyarepedés, a fogtörés, de kómába is kerültek már a felelőtlen használat miatt.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Élet e-roller elektromos roller elektromos rollerek mikromobilitás Olvasson tovább a kategóriában