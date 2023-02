A briteknél látványosan megugrott a silány minőségű e-rollerek miatti lakástüzek száma

A kép illusztráció. Richard A. Brooks / AFP

Megugrott az Egyesült Királyságban az e-kerékpárok és e-rollerek akkumulátorainak kigyulladásához köthető háztüzek száma, ezért a Chartered Trading Standards Institute (CTSI) nevű angol fogyasztóvédelemre és kereskedelmi szabályozásra specializálódott szakmai szervezet arra figyelmezette a kereskedőket és a fogyasztókat, hogy csak megbízható cégektől vegyenek ilyen termékeket.

Az akkumulátorok által okozott tűzesetek száma az elmúlt évben csaknem 150 százalékkal emelkedett a Zurich nevű biztosító által közérdekű adatigénylésben kikért adatok szerint, miközben csak a londoni tűzoltókat 80 százalékkal többször – 88-szor – hívták ki elektromos biciklihez köthető tűzesetekhez tavaly 2021-hez képest.

Christine Heemskerk, a CTSI munkatársa arra kérte a vásárlókat, hogy csak akkor vegyenek e-biciklit, e-rollert, vagy hagyományos bicikli e-biciklivé alakításához használható szettet, ha pontosan tudják, hogy a termék honnan származik. Emellett azt is megemlítette, hogy fontos, hogy a vásárolt termékekhez saját töltő is tartozzon. A kereskedőknek azért is érdemes odafigyelnie, hogy megbízható forrásból vásároljanak, mert a hatóságnak joga van lefoglalni és megsemmisíteni a fogyasztóvédelmi szabályoknak nem megfelelő termékeket.

A londoni tűzoltóság tűzvédelmi helyettes biztosa a Bloombergnek elmondta, az a tapasztalatuk, hogy

elsősorban a neten vásárolt akkumulátorok és termékek gyulladnak ki, és az átalakított bicikliknél is magasabb a kockázat

. Az akkumulátorok pillanatok alatt ki tudnak gyulladni, és mivel sokszor a bicikliket és rollereket a házak folyosóin tartják, külön biztonsági kockázatot okoz, hogy ilyen esetekben a lakók menekülési útvonalát lezárva keletkezhet tűz.

Will Norman, London gyalogos és kerékpáros biztosa a lapnak elmondta, nemrég hivatalos úton is arra kérte a kereskedőket, hogy az üzletekben és az interneten egyértelműen tájékoztassák a vásárlókat arról, hogy a magánhasználatú e-rollerek a londoni utakon és közterületeken illegálisak, és hogy hogyan lehet a járműveket biztonságosan feltölteni.

Lesley Rudd, az Electrical Safety First nevű fogyasztóvédelmi szervezet vezetője szerint a saját kutatásaik is megerősítik, hogy sok zavaros hátterű és veszélyes terméket lehet kapni az interneten, ezért szerinte az államnak szigorúbban kellene szabályoznia azt, hogy e-kereskedelmi platformok milyen termékeket forgalmazhatnak.

