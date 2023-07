Milyen adót fizessünk majd az autóink után?

Közlekedésmérnök és közgazdász, alap- és mesterszintű tanulmányait a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a hollandiai Vrije Universiteit Amsterdam képzésein folytatta. 2018-ban PhD fokozatot szerzett az Egyesült Királyságban, ahol ma is az Imperial College London kutatója. Közlekedésgazdaságtant oktat Londonban és Budapesten. A közelmúltban megjelent Handbook on Transport Pricing and Financing című kötet szerkesztője.