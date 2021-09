A jelek szerint télre visszaállítjuk az órákat, pedig lehetett volna másképp is

Fotó: AFP/Europress

Bő egy hónap maradt az idei nyári időszámításból, október végén, ezúttal éppen 31-én hajnalban szokás szerint egy órával vissza kell majd forgatnunk az óramutatókat. Ennek azonban most nem feltétlenül kellene így lennie, hiszen az eredeti elképzelések szerint idén az európai országoknak már ki kellett volna választani azt az időszámítást, amit hosszú távon megtartanak. Vagyis a mostani átállításnak már csak akkor kellene megtörténnie, ha Magyarország a téli verziót választja véglegesnek. Máskülönben maradhatnánk a nyári rendszerben.

Rákérdeztünk a témát kezelő Innovációs és Technológiai Minisztériumnál, hogy van-e fejlemény az ügyben, de a tárca csak azt tudta megerősíteni, hogy az Európa Tanács a tervekkel ellentétben a mai napig nem tűzte napirendre a kérdést. A három európai jogalkotó közül tehát annál akadt el az ügy, amely a tagállamok minisztereiből áll össze (az Európai Bizottság és az Európai Parlament már áldását adta a változásra).

Természetesen az ITM ettől függetlenül is készülhet arra, hogy eldöntse, melyik időszámítást válassza az ország, de a tárca nem válaszolt arra a kérdésünkre, hogy ebben van-e előrehaladás. A kérdést egyébként nem is lesz olyan könnyű eldönteni. Talán nem tévedünk nagyot, ha azt valószínűsítjük, hogy a többség azt szeretné, ha a téli legrövidebb napokon minél később lenne sötét, azaz a nyári időszámítást tartaná meg véglegesnek, még akkor is, ha ez azzal járna, hogy ekkor fél 8 helyett csak fél 9 körül kelne fel a nap.

Az unió azonban jogosan kérte fel a tagországokat, hogy egyeztessenek az ügyben, mert ennek híján könnyen előfordulhatna, hogy az időzónáknak és időszámításoknak egy olyan mozaikszerű rendszere jönne létre, amely a jelenleginél jóval bonyolultabbá teszi az életet. Elég csak arra gondolni, hogy a másik időzónában lévő Románia mellett vagy éppen helyette akár a nyugati határon is újabb időeltolódás jönne létre, de az sem lenne kizárt, hogy Magyarország öt uniós szomszédjánál (Románia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria és Szlovákia) pepita elrendezésben változnának az időmérések.

A minisztérium azonban arra a kérdésünkre sem válaszolt, hogy legalább elkezdődtek-e az egyeztetések a környező uniós országokkal. Ezek alapján nehéz most elképzelni, hogy akár már jövő márciusra meglegyen az új rendszer, vagyis továbbra is marad minden a régiben, úgy tűnik, hogy ezt a népszerű témát a járvány teljesen elvitte.

