Jócskán megváltoztak az irodai munka körülményei, mialatt otthon voltak a dolgozók

Fotó: AFP/Europress

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Sok irodaház a távmunkával töltött időszak alatt sem ürült ki teljesen, ugyanis a cégek jelentős része a dolgozók biztonságát és jóllétét növelő irodai fejlesztésekbe, változtatásokba fogott.

A lezárások fantasztikus lehetőséget adtak egy új világ kialakításához

– nyilatkozta a Knight Frank ingatlanügynökség szakértője a Bloombergnek. A járvány csillapodásával elkövetkezhet a változások próbája, ahogy a dolgozók lassan visszatérnek az irodákba.

A tipikus újítások közé sorolhatók a mozgatható falakkal gyorsan alakítható terek, az érintés nélkül vezérelhető liftek és a fejlettebb szellőzőrendszerek, de előfordulnak az irodai helyiségek kihasználtságát nyomon követő alkalmazások is. Az Arcadis nevű tervező- és mérnökiroda székhelyén például egy applikáció révén derülhet ki, hogy mely tárgyalókat szükséges takarítani az értekezletek után, és persze az is, hogy a járványvédelmi kapacitáskorlátokon belül van-e az irodában jelenlévők száma. A biztosítók szövetségének otthont adó londoni Lloyd-palotában plexifalakat építenek a munkaállomások köré, de az amerikai lap szerint akad példa az értekezletekbe távolról bekapcsolódó résztvevők holografikus megjelenítésére alkalmas eszközök telepítésére is.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkAlaposan megfigyelt irodákba térhetnek vissza a dolgozók a járvány utánA kereskedelmi ingatlanpiac ugyan nincs valami jó helyzetben, az irodák fejlesztésével foglalkozó tech-cégek mégsem panaszkodhatnak.

A fejlesztések és az új eljárásrendek bevezetése mellett sok cégnél jellemző, hogy a korábban használt terület csökkentésével és a rugalmas munkarend fenntartásával próbálnak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. A járványügyi szempontokon túl a dolgozók igényei is a home office legalább részleges fenntartása mellett szólnak, ami a válságot igencsak megszenvedő kereskedelmi ingatlanpiac kilátásaira egyelőre nem vet túl jó fényt.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkNehezebben fognak béremelést kapni azok, akik ragaszkodnak a távmunkáhozSok vezetőre tudat alatt az tesz igazán jó benyomást, ha bent látják maguk körül az irodában az alkalmazottakat.

Igaz, a munkahelyek iránti elvárások gyors változása váratlan fordulatokat is tartogat, a Deloitte például Manchesterben az eddigi irodaháza helyett egy közösségi irodában működik tovább. Vagyis az otthoni munkavégzés elterjedését különösen megszenvedő coworking ingatlanüzemeltetők is reménykedhetnek abban, hogy az általuk kínált rugalmasságot értékelni kezdik a piacon, akár nagyobb vállalatok is.

Élet iroda irodaház irodapiac munka távmunka Olvasson tovább a kategóriában