Nehezebben fognak béremelést kapni azok, akik ragaszkodnak a távmunkához

Fotó: AFP/Europress

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Az otthonaikban dolgozó munkavállalók jelentős része nem lelkesedik az irodákba való visszatérés iránt, a cégvezetők közül viszont sokan nem tartják megfelelőnek a távmunkás rendszert. A The Atlantic cikkében idézett kutatási eredmények szerint bár sokféle munka hatékonyabban végezhető otthon, a vállalatvezetői ellenérzések miatt a többletteljesítményükért a távmunkások kevésbé számíthatnak béremelésre vagy előléptetésre az irodában dolgozókhoz képest.

Erre magyarázatot adhat, hogy a távmunka nehezen összeegyeztethető az – amerikai kultúrában legalábbis igencsak mélyre gyökerezett – odaadó munkavállalókról alkotott képpel, miszerint a dolgozók teljes figyelmüket a munkájukra fordítják, és a magánügyekkel a lehető legkevesebbet foglalkoznak. A vezetők szeretik továbbá maguk körül látni a beosztottjaikat, ha valaki minden értekezleten személyesen részt vesz, és kora reggeltől késő délutánig bent a van a munkahelyén, azt jó eséllyel lojális, keményen dolgozó alkalmazottként tartja majd számon a főnöke.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA most otthonról dolgozók fele a járvány után is otthon maradhatA távmunka elterjedése sok mindent megváltoztat az irodapiacon, ahol már nem a hely lesz a döntő, hanem a helyhez kapcsolódó szolgáltatás.

Mindezt egy kísérlet eredményei is alátámasztják: a vizsgálatba bevont menedzserek, miután elolvastak egy fiktív, az irodában sok időt töltő munkavállalóról szóló történetet, jellemzően úgy emlékeztek, hogy a szöveg tartalmazta az „elkötelezett”, a „felelős” és a „megbízható” szavakat, pedig ezek nem voltak leírva. A lapnak nyilatkozó szakértő szerint ez a tudatalatti jelenség a valós munkamoráltól független előnyt jelent az irodákban dolgozóknak a távmunkásokkal szemben a teljesítményértékelések során.

Az otthoni munkából fakadó hátrányok persze bizonyos mértékben kompenzálhatók. A távmunkásoknak érdemes tudatosan foglalkozniuk azzal, hogy milyen benyomást tesznek a főnökükre, ha szeretnék elkerülni, hogy a munkahelyükön idővel csak alvállalkozóként gondoljanak rájuk. A munkaidőn kívülre vállalt többletfeladatok, a felettesekkel történő szemtől szembeni egyeztetések – akár Zoom-on keresztül – hatékonyan oszlathatják el az otthoni láblógatásra vonatkozó sokszor téves vezetői benyomásokat.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkKözel egy órával meghosszabbította a járvány a munkanapotTöbb kisebb részre szakította szét a munkanapot a járvány, de legalább rövidebbek lettek a meetingek.

Javítja a távmunkások kilátásait az is, hogy a vezetői attitűdök is változhatnak. Joseph Grenny, a The Atlantic által megszólaltatott menedzser sokáig ellenezte az otthoni munkavégzést, újabban viszont megváltozott a véleménye:

Az iroda a lusta vezetőknek kedvez.

Grenny szerint ugyanis az igazgatóknak is szerepet kell vállalniuk abban, hogy a távolság ellenére kellően szoros maradjon a kapcsolat és a bizalom az otthon dolgozók iránt, ami nyilvánvalóan több erőfeszítést igényel.

Élet iroda munka munkahely távmunka üzlet Olvasson tovább a kategóriában