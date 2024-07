Beragadt fékként lassítja az ipar a magyar gazdaságot, hogy lesz ebből gyorsulás?

Fotó: AFP/Europress

Csökkent az ipari termelés májusban az előző havi és az egy évvel korábbi szintekhez képest is. A visszaesés a feldolgozóipar nagy részét érintette, így például a járműgyártást és a villamos berendezések (például akkumulátorok) gyártását is – az autópiac gyengélkedése jól érzékelhető az ágazatnak erősen kitett magyar gazdaságban.

Számokban: 2024 májusában az ipari termelés volumene 5,2, munkanaphatástól megtisztítva 4,9 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2024 áprilisához mérten 1,1 százalékkal mérséklődött. A 2021-ben mért átlagos szint 96,2 százalékát érte el az ipar májusi teljesítménye.

Egész Európában gyengélkedik az ipar, a termelés uniós átlaga hasonlóan alakult, mint a magyarországi statisztika az év korábbi időszakában. A magyar járműipar termelési adata korábban kedvezőbben alakult az unió egészét jellemző szintnél, ám idén ez az előny egyre inkább olvadni látszik.

Tágabb kontextus: a külkereskedelmi termékforgalom is csökkent májusban az előző hónaphoz képest, az exportoldalon 5, az importoldalon 0,2 százalékkal, továbbá az egy évvel korábbi szinthez viszonyítva 9 százalékos elmaradást mutat a kivitel és a behozatal is. Romlott a termék-külkereskedelmi egyenleg is, igaz, az export az importhoz képest még mindig viszonylag magas.

Mi várható? Tartós ipari trendfordulóra – a globális folyamatok fényében – a közeljövőben nem lehet számítani, derül ki Virovácz Péter, az ING vezető elemzőjének kommentárjából. A készletek érdemi fogyásával és a globális fogyasztói bizalom javulásával épülhetnek vissza a rendelésállományok a termelési láncokban, így a külső kereslet lassan indulhat be.

A belpiacra termelő szektorok közül egyedül az élelmiszeripar nő stabilan, de az év hátralévő részében más belpiacra termelő ágazatok is javuló tendenciát mutathatnak a fogyasztás lassú helyreállásával párhuzamosan. Az ipar egésze vélhetően így is visszaesésben ragad az év egészében, ami visszafogja a 2024-es GDP-növekedést.

