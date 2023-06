A szállodák és panziók már túl drágák, olcsóbb szállásokat keresnek a belföldön pihenők

A magyar gazdaság egy olyan negatív spirálba sodródik, ahol a kereslet bezuhanása már bezáró boltokban, szállás- és vendéglátóhelyekben is megmutatkozik.

Jelentősen drágult a gáz és az áram, de a jövedelmekhez viszonyítva volt már rosszabb is a helyzet a lakosság számára. A vállalatok sokkal kevésbé szerencsések.

Több a jelentkező, mint tavaly és tavalyelőtt, de több ok miatt hosszú távon így sem biztosított az utánpótlás, a szaktanárhiány pedig már most is jelentős.