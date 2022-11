A németek felezték, a szaúdiak négyszerezték az esélyüket a továbbjutásra

Jelenet az Argentína-Szaúd-Arábia mérkőzésről. Fotó: AFP/Europress

Egyértelműen Németország a legnagyobb vesztese a labdarúgó-világbajnokság első csoportkörének. A japánoktól elszenvedett vereség után nemhogy a végső győzelemtől, de még a csoportból való továbbjutástól is távol került a német válogatott. Utóbbi irányába a japánok és az argentinokat verő szaúdiak viszont hatalmas lépést tettek.

Brazília kiemelkedik

A legnagyobb sansza a fogadóirodák oddsai alapján továbbra is Brazíliának van a vb-címre. Sőt, a dél-amerikaiak a szerbek ellen csütörtök este megnyert mérkőzés után tovább növelték győzelmi esélyüket: jelen állás szerint már közel 25 százalék a valószínűsége, hogy megnyerik a világbajnokságot. (A számításhoz 25 fogadóiroda oddsait vettük figyelembe, ezekből számoltunk valószínűségeket.)

Nem meglepő módon a vb előtt még második legesélyesebbnek tartott Argentína ugyanakkor visszaesett ezen a listán. Bár még mindig a legnagyobb favoritok között vannak, már a 10 százalékot sem éri el annak a valószínűsége, hogy Messiék emelhetik a magasba a világbajnoki trófeát december 18-án. Sőt, annak az esélye is nagyot csökkent, hogy a csoportból egyáltalán továbbjutnak: az első kör előtt még közel 90 százalék volt, most alig több mint 60.

Elszállóban a német esélyek

Argentínánál nagyobbat csak Németország bukott, természetesen a Japán elleni vereség miatt. A vb előtt szinte mindenki biztosra vette, hogy az E csoportból a spanyolok mellett ők mennek tovább, most viszont alig több mint egy a háromhoz az esélyük, hogy bejussanak a legjobb 16 közé.

A németek esélye a csoport összetétele miatt zuhant nagyobbat, mint Argentínáé. Bár a dél-amerikaiak az előzetesen leggyengébbnek tartott ellenfelüktől kaptak ki, így is két verhetőbb válogatott ellen kell még játszaniuk, ráadásul számukra kedvező kimenetel esetén akár 4 pont is elég lehet a továbbjutáshoz. A németeknek viszont jó eséllyel verniük kell Spanyolországot, ha be akarják magukat verekedni a nyolcaddöntőbe.

A két esélyes mellett Kamerun azért veszített sokat, mert Brazílián és/vagy Szerbián keresztül vezetne az útjuk a legjobb 16 közé, Szenegál és Katar pedig az utóbbi ellen aratott ecuadori győzelem miatt, amely jelentősen növelte a dél-amerikaiak továbbjutási esélyét az A-csoportban.

Ezzel egyébként Ecuador lett a harmadik legnagyobb nyertese az első körnek, a bombameglepetést okozó Japán és Szaúd-Arábia után. Utóbbi együttes több mint négyszeresére növelte a valószínűségét, hogy a legjobb 16 közé jut. Más kérdés, hogy abban a csoportban még mindig az argentinoknak van a legnagyobb sanszuk továbblépni, míg a szaúdi, mexikói, lengyel hármas nagyjából azonos eséllyel vág neki a második körnek.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA fogadóirodák oddsai alapján ez az ország az idei vb kedvence, de egy európai nemzet még okozhat meglepetéstA fogadóirodák oddsai alapján több mint 60 százalék, hogy európai győztest avatnak a vasárnap kezdődő foci vb-n, de a legnagyobb esélyes Brazília.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkAmíg ilyen rossz a magyar futball, addig senki nem dönti meg a vb-rekordunkatMienk a legmagasabb meccsenkénti gólátlag, és csak akkor érhet utol bárki, ha többször kijutunk a vb-re, hogy lerontsuk.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkElvileg Kolumbia lőtte jobban a tizenegyeseketEgyetlen dolog van, ami érdemben befolyásolja, hogy bemegy-e egy tizenegyes vagy sem, ez pedig a lövés magassága.

Adat Argentína Brazília Japán labdarúgás labdarúgó vb németország Szaúd-Arábia Olvasson tovább a kategóriában