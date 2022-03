Egy nagyon aktuális ábra arról, hogy miért van halálra ítélve a rezsicsökkentés

Fotó: AFP/Europress

Egy köbméter gáz, amiért a magyar lakosság 66 forintot fizet az állami szolgáltatónak, a tőzsdén jelenleg több mint 800 forintba kerül. A rezsicsökkenés bevezetése óta egészen egy évvel ezelőttig a piaci ár végig a lakossági körül ingadozott, sőt gyakrabban volt alatta, mint fölötte. A koronavírus-járvány miatt 2020-ban tartósan ez volt a helyzet, akkor rengeteget nyerhetett a magyar állam a piacinál sokkal magasabb lakossági árakon.

Valamivel több mint egy évvel ezelőtt azonban a tőzsdei jegyzések átlépték a rezsicsökkentett árat, és azóta sem kerültek vissza ez alá*Itthon egy lakossági fogyasztó köbméterenként nagyjából 66 forintot fizet magáért a gázért. A gázszámlán azonban más tételek is vannak, például a gáz eljuttatásának díja és az áfa is. Mindennel együtt a lakossági ár köbméterenként 110 forint körül van.. Július közepe óta nem fordult elő, hogy a piaci ár elmaradt volna a hazai lakossági duplájától, szeptember közepe óta pedig egyszer csökkent a négyszerese alá. Az elmúlt fél évben az átlag 350 forint volt*Természetesen a holland tőzsdei árakat nem forintban és még csak nem is köbméterre vetítve adják meg, hanem euró/megawattórában, de ezt átszámoltuk az itthon is értelmezhető mértékegységre., most pedig az orosz-ukrán háború miatt ennek is a kétszeresére ugrott.

Elméletileg előfordulhat, hogy az állami energiaóriás, az MVM bevédte magát olyan ügyletekkel, amelyek révén egy darabig még olcsón veheti a gázt. Erre utaló jelek azonban a cég legutóbbi beszámolójában nem voltak, és korábban az ezt feszegető kérdéseinkre sem válaszoltak a vállalatnál. De még ha voltak is ilyen ügyletek, idővel ezek is kifutnak, és biztosan nem a teljes igényt fedezték le velük*Már csak azért sem, mert van egy az oroszokkal kötött hosszútávú gázszállítási szerződésünk is..

Így elég valószínűnek tűnik, hogy a társaság már most is nagyon komolyan ráfizet a rezsicsökkentésre, a jövőben pedig teljesen fenntarthatatlan lesz a 2010-es évek egyik legsikeresebb politikai terméke. Rövid és középtávon ugyanis szinte biztosan nem lesz érdemi gázárcsökkenés. Sőt, a mostani fejlemények miatt valószínűleg Európában még erősebb igény mutatkozik majd arra, hogy a kontinens csökkentse függőségét az orosz gáztól. Ez pedig a következő évekre akkor is folyamatos gázszűkösséget és így magas árakat vetít előre, ha a háború véget ér.

