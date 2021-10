Most látszik igazán, miért nem csökkentette a kormány még jobban a rezsit

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

A jelenlegi helyzet megmutatja, hogy mennyire ügyesen taktikázva csinált politikai terméket a lakossági villamosenergia- és gázszolgáltatásból a kormány. Tavaly jelentős tér lett volna rezsicsökkentésre, mivel azonban semmilyen politikai indok nem volt erre, a kormány nem is csökkentette a lakossági árakat. Ennek köszönhetően hatalmas összeg gyűlhetett össze az állami szolgáltatónál, ami pedig most, az elszálló energiaárak idején hatalmas szolgálatot tehet. Még akkor is, ha fogalmunk sincs, pontosan hol van ez a pénz, és meddig lesz elég.

Nagyot húzott a kormány

Tavaly nyár végén úgy tűnt, hogy jövőre – 2014-hez hasonlóan – ismét csodafegyver lehet a rezsicsökkentés a kormány kezében a választásokon. Az Európába érkező amerikai import miatt már évek óta ereszkedő földgázárat ugyanis a járvány soha nem látott mélypontra lökte.

Volt olyan nap, amikor a tőzsdén hatodannyiért lehetett egy köbméter gázt venni, mint amennyit a magyar lakosság fizet érte,

de a 2019 decembere és 2020 novembere közötti egy évben átlagosan is csak a magyar háztartásoknak kiszámlázott díj fele volt a tőzsdei jegyzés*Itthon egy lakossági fogyasztó köbméterenként nagyjából 66 forintot fizet magáért a gázért. A gázszámlán azonban más tételek is vannak, például a gáz eljuttatásának díja és az áfa is. Mindennel együtt a lakossági ár köbméterenként 110 forint körül van.. Bár a gáz külföldi beszerzését végző, és a lakosságot is kiszolgáló állami MVM-csoport nem pont tőzsdei árakon vásárol, a beszerzési árak piaci forrásaink szerint ehhez vannak kötve. Így egész biztosan volt egy bő egyéves időszak, amikor sokkal olcsóbban vehettek gázt, mint amennyiért azt a háztartásoknak adták.

Mivel a hazai lakosság éves fogyasztása köbméterben kifejezve milliárdos nagyságrendű, ez az árkülönbség tényleg óriási nyereséget eredményezhetett. Tavaly augusztusi cikkünkben azt írtuk, hogy aktuális árakon számolva csak 2020. első kilenc hónapjában 56-76 milliárd forint körüli összeget kereshetett az MVM-csoport*Attól függően, hogy a holland vagy a magyar tőzsdei gázárral számolunk. A G7-nek nyilatkozó szakértők szerint az MVM beszerzési ára valahol a két árfolyam között lehet: magasabb a holland tőzsdei árnál, de alacsonyabb a magyarországinál.. A 2020-as második negyedéves fogyasztási adatok ismeretében látszik, hogy ez a becslés nem volt messze a valóságtól: a többlet 60 és 75 milliárd forint között alakulhatott.

Ráadásul egy éve a kilátások is kifejezetten kecsegtetőek voltak. A piacon mindenki tartósan alacsony árat várt, a lapunknak nyilatkozó szakértők pedig úgy számoltak, hogy akár öt évig is kitarthat az európai gázbőség. Így pedig tényleg rengeteg pénz gyűlhetett volna össze a 2022-es választásokig. A rekord alacsony 2020. második negyedéves tőzsdei árakon számolva 300 milliárdot, de még a teljes 2020-as átlagáron is 200 milliárdot kereshetett volna az MVM-csoport. Ebből pedig 6-9 hónapig ingyen adhatták volna a gázt a teljes magyar lakosságnak.

Éppen ezért tavaly többen egy általános rezsicsökkentés lehetőségét is felvetették, de a kormánynak eszében sem volt lépni. Másfél évvel a választások előtt ugyanis ennek semmilyen politikai haszna nem lett volna. Ráadásul uniós összevetésben Magyarországon még így is az egyik legalacsonyabb volt a rezsi.

Ennek megfelelően pedig kommunikálni sem volt nehéz, hogy nem csökkentik tovább, és egy esetleges későbbi visszaemelés kockázatát sem kellett felvállalni.

Az elmúlt egy év pedig egyértelműen a kormányt igazolta.

Az árak ugyanis nagyon nem úgy alakultak, ahogy azt a szakértők jósolták. Ahogy hétfői cikkünkben bemutattuk, 2020 tele óta minden összejött ahhoz, hogy hatalmas fordulat álljon be a piacon. A gáz tőzsdei ára a tavalyi mélypont huszonnégyszeresére emelkedett, és most már tartósan a magyar lakossági ár duplája környékén van. Azaz (aktuális áron számolva) most többet bukik a háztartások kiszolgálásán az MVM, mint amennyit tavaly keresett.

Egy-két hónap alatt eléghet a tartalék

A rendszerben lévő tartalékot 2018 áprilisa óta érdemes számolni. Akkor ugyanis a kormány kisöpörte a felhalmozódott nyereséget, és a választások előtt elköltötte a minden háztartásnak 12 ezer forintot juttató téli rezsitámogatásra. Kalkulációink szerint – elsősorban a tavalyi alacsony piaci áraknak köszönhetően – a 2018-as választások és 2020 decembere között elméletileg nagyjából 60 és 100 milliárd forint közötti összeg gyűlhetett össze.

Az idei árrobbanás miatt azonban ez mostanra 25-55 milliárd forintra apadt. A jelenlegi tőzsdei árfolyamok mellett pedig (ha ezeken vásárolna az MVM) ezt már októberben elégetheti szinte teljes egészében az állam.

Még ha valamennyire rendeződik is a piaci helyzet, akkor sem valószínű, hogy a felhalmozott összeg kitart a választásokig. A tavaly remélt

százmilliárdos tartalék helyett így könnyen lehet, hogy tízmilliárdokat kell valahonnan átcsoportosítania a kormánynak a lakossági gázszolgáltatás finanszírozására.

Fontos hangsúlyozni, hogy ezek az adatok elméletiek. Akkor lennének valósak, ha a piac úgy működne, hogy a kereskedő folyamatosan vásárolná, majd adná tovább a gázt, ahogy a lakossági igény felmerül. A piac azonban nem így működik. Már csak azért sem, mert a fogyasztás nagyon nem egyenletes, a háztartások a téli hónapokban tízszer annyi gázt égetnek el, mint nyáron (ahogy ez a cikk első grafikonján is látható). Az MVM azonban folyamatosan vásárol, és ha az éppen megvett mennyiségnél kisebb a kereslet, akkor elteszi a gázt a tárolóiba, ha nagyobb, akkor kipótolja onnan.

Ráadásul a kereskedők – így vélhetően az MVM is – rendre kötnek úgynevezett határidős ügyleteket, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy előre lekötik egy fix áron a gázt, amit csak egy hónap, fél év vagy év múlva vesznek át. Ha jól számolják ki a piac mozgását, akkor ezzel elég sokat lehet nyerni, hiszen például ha valaki tavaly nyár végén vásárolt az idén őszre, akkor a mostani ár töredékét kellett csak kifizetnie.

Az MVM-csoporttól megkérdeztük, hogy milyen áron sikerült gázt beszerezniük az elmúlt időszakban, vannak-e határidős ügyleteik, hogyan védekeznek most a magas árak ellen, illetve, hogy mennyi tartalék gyűlt össze az alacsony piaci és a magasabb lakossági ár különbözetéből, de nem válaszoltak.

Hol a pénz?

Pedig a lakossági szolgáltatáson elért nyereség mértékét alapból ismernünk kellene. Ezt ugyanis jogszabály szerint tényleg tartalékolnia kell a vállalatnak, és a beszámolójában külön soron*passzív időbeli elhatárolásként ki is kellene mutatnia. Korábban erre volt példa: a 2018-as téli rezsitámogatásnak például szerepelt a fedezete az akkori lakossági szolgáltató könyveiben.

Ezúttal azonban az MVM-csoport különböző leánycégeinek kimutatásában hiába kerestünk olyan nagyságrendű tartalékot, amit az alacsony piaci gázárakon elért profit indokolt volna. Szakértők szerint ennek két oka lehet:

A jobbik eset, ha könyveléstechnikai okok miatt nem jelent még meg a 2020-as beszámolóban a tartalék * Elvileg elképzelhető, hogy tavaly nagyrészt még a korábban magasabb áron bespájzolt gáz értékesítésével számoltak. Ez a FIFO elv, amikor úgy kalkulálnak, mintha a rendelkezésre álló készletből az először megvásárolt terméket adnák el először, annak ellenére, hogy ebben az esetben ez nem törvényszerű. . Ha így van, akkor a 2021-esben viszont már szerepelnie kellene. A rosszabbik forgatókönyv, hogy elrontotta a beszerzést az MVM, és valamilyen okból nem tudta kihasználni a kedvező piaci helyzetet. Ebben az esetben nincs is tartalék.

Az MVM-csoportnál a könyvekből hiányzó tartalékra is rákérdeztünk, de erre sem reagáltak. Úgy tudjuk ugyanakkor, hogy még tavaly a kormányzaton belülről is aktívan érdeklődtek az állami energetikai óriásnál arról, mennyi pénz gyűlt össze a piaci és a magasabb rezsiár különbözetéből, szóval a kabinetben számoltak vele.

Mindenesetre ahogy láttuk, még ha jó áron sikerült tavaly vásárolni, és hosszabb időtávot lefedtek határidős ügyletekkel, a jelenlegi árak mellett akkor is hamar elfogyhat a tartalék. Ha pedig elrontották a vásárlásokat 2020-ban, és nem gyűlt össze az általunk becsült 60 és 100 milliárd közötti összeg, akkor

nagyon rövid időn belül segítségre szorulhat az épp vezetőcsere előtt álló MVM.

Különösen, hogy ezzel párhuzamosan az áram piaci ára is jóval magasabbra kúszott a lakosságinál, így jelenleg nemcsak a gázon, hanem a villamosenergia-szolgáltatáson is rengeteget bukik a csoport. A helyzeten javíthat, ha a piacokon tényleg lesz korrekció, amire szakértők számítanak. Egyrészt azonban ez elhúzódhat, másrészt így is megmarad a kockázata, hogy ha nem is annyival, mint most, de tartósan magasabbak lesznek a piaci árak a lakosságiaknál.

Ez a Fidesznek is komoly rizikó, összességében azonban a kormánypárt politikai szempontból mégis kifejezetten kedvező helyzetben van. A kabinetben valószínűleg elég pontosan tudják, hogy hogyan áll most a szaldó, van-e tartalék, és ha igen, mennyi. Így pedig jövő áprilisra lehet teremteni egy olyan helyzetet, hogy a tartalékot teljesen lenullázzák, esetleg a korábbi hónapok különbözetének kipótlását is az új kormányra hagyják.

Ha a választásokat ismét a Fidesz nyeri, Orbán Viktor következő kormányát – még ha nem is könnyű kezelni a helyzetet – felkészülten éri a probléma. Egy más színű kormányzat viszont csak a hatalom átvételét követően szembesülne vele, és kellene megoldást találnia. Ez a megoldás pedig a rezsiemelés szinte biztosan nem lehet, hiszen az politikailag teljesen vállalhatatlan lépés, és az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek legutóbbi vitájukon is hangsúlyozták: nincs ilyen tervük.

