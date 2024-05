Éjjel nem süt a nap, az akkuk fejlődése mégis elhozta az esti napenergiát

A megújuló energiatermeléssel kapcsolatos közéleti megnyilatkozásokban Magyarországon is visszatérő okosság, hogy „este nem süt a nap”, azaz egy fokkal szakmaibb megfogalmazásban a szél- és napenergia ingadozó és kiszámíthatatlan kínálata nem képes folyamatosan és megbízhatóan kielégíteni az – ingadozó, de azért jellemzően kiszámítható – energiaigényt, ezért a megújulók legfeljebb kiegészítő forrásként, az alapszolgáltatást nyújtó hő- vagy atomerőművek mellett alkalmazhatók.

Ez az állítás azonban az akkumulátorok hatékonyságának és kapacitásának gyors javulása nyomán egyre kevésbé igaz. Ennek az egyik legjobb példája manapság az egyesült államokbeli Kalifornia állam, ahol az utóbbi néhány évben kiépített jelentős tárolókapacitásoknak köszönhetően a napenergia az esti csúcsidőben is egyre növekvő szerepet játszik: az utóbbi hónapokban a naplemente utáni áramigény több mint negyedét is a megújuló források többletét begyűjtő ipari akkumulátorok fedezték.

Az akkuk betáplálása egyes időszakokban már a földgázt és az atomenergiát is megelőzte, azaz egyelőre – rövid távon és mérsékelt hatékonysággal, de – a tárolási problémák kezdenek megoldódni.

Az ipari akkumulátortelepek létesítése Európában is megindult, és a következő években gyors növekedést jósolnak az iparági elemzések. Ezt azonban rövid távon a hálózatok túlterheltsége, az egyes tagállamok összetett szabályozása és az ezen beruházások által kínált egyéb szolgáltatások iránti alacsonyabb igény is lassítja, a technológia pedig egyelőre Amerikában is csak fogyasztási csúcsidőben versenyképes a földgázzal.

Kalifornia a nyugati világban élen jár az ipari akkumulátorok alkalmazásában: míg 2018-ban csupán 500 volt, idén tavaszra 10300 megawattra nőtt a telepített tárolókapacitás, amely nagyjából tízmillió kaliforniai háztartás áramigényét képes fedezni pár esti órára. Ebből 8700 az áramszolgáltatók, ezer a lakossági és 600 megawatt az üzleti felhasználók részesedése. Az év végéig további 3800 megawattot terveznek telepíteni, és 2045-ig 52 ezer megawattos, azaz 52 gigawattos kapacitás kiépítése a terv – a 3,9 ezer milliárd dolláros, azaz India és Japán szintjén álló állami össztermékkel (GDP) bíró Kalifornia eddigre teljes mértékben a megújuló forrásokra akarja átállítani energiarendszerét.

Tavaly 54 százalék volt a megújulók részaránya, idén tavasszal, március és május között átlagosan 63 százalék volt a szél-, nap- és vízenergia-kínálat, napközben pedig gyakran meghaladta a 100 százalékot is. Ebben a helyzetben az ipari akkumulátorkapacitások gyors fejlesztése fontos szerepet játszott a rendszer hatékony működtetésében, és a nappali többlet felszívásával és rövid távú tárolásával kiterjesztette a napenergia felhasználhatóságát. Áprilisban és májusban az esti csúcsidőben, hét és tíz óra között az áramigény 20–25 százaléka akkumulátorokból érkezett (az alábbi ábrán narancssárgával jelölve).

Since 2020, California has installed more giant batteries than anywhere in the world apart from China. They can soak up excess solar power during the day and store it for use when it gets dark, partially replacing fossil fuels. https://t.co/P17jlImQXx pic.twitter.com/IScAq4pa6z

— The New York Times (@nytimes) May 7, 2024