Sztálint is lehagyhatja Putyin, de mire készül a győzelme után?

Hozta a papírformát a hétvégi orosz elnökválasztás, ahol a diktatórikus berendezkedés több évtizedes építgetése után Vlagyimir Putyin győzelmében senki sem kételkedett.

Igen, de: ahogy a külföldön élő Szergej Radcsenko orosz történész levezeti, bár az elnökválasztás nem volt sem szabad, sem tisztességes, könnyen elképzelhető, hogy ezek biztosítása esetén is nyert volna Putyin.

Mit mondott? Győzelmi beszédében az elnök nem sok konkrétumot árult el terveivel kapcsolatban, a legfontosabbnak az ukrajnai „különleges katonai művelet” feladatainak megoldását nevezte.

Mi következik? Három fontosabb témakörben jelentek meg szakértői előrejelzések az utóbbi hetekben.

Damaged and abandoned RUAF mechanised infantry platoon near Avdiivka. The platoon consisted of three GFV (Golf «fighting» vehicle).

P.S.

Near one village RUAF used T-62 and BTS-2 without turrets with extra «armour» to deliver their infantry to the frontline.

It looked…creepy pic.twitter.com/6a9TioBSXA

— Kriegsforscher (@OSINTua) March 8, 2024