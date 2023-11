Jókora földgázmező segíthet majd újjáépíteni a Gázai övezetet

Az Izrael északi partjainál lévő Leviatán földgázmező egyik fúrótornya. Fotó: AFP/Europress

Bár a Gázai övezetben a tűzszüneti megállapodás nyomán éppen hallgatnak a fegyverek, annak lejárta után valószínűleg újraindulnak majd az október 7-i terrortámadást elkövető Hamász felmorzsolását célzó izraeli támadások. De a gázai infrastruktúra és lakásállomány már eddig is hatalmas károkat szenvedett, helyreállítása valószínűleg évtizedes munka lesz.

Ha egyszer véget érnek a harcok, és létrejön valamilyen új megállapodás Izraellel, a helyreállítás költségeinek fedezésében fontos szerepet játszhat a még 2000-ben feltárt gázai tengeri földgázmező, amely az akkori két fúrás alapján mintegy 40 milliárd köbméter gázt rejt – írta meg az oilprice.com.

Akkoriban az oslói megállapodás keretében Izrael is elismerte a palesztinok jogát a szóban forgó tengeri terület gazdasági kiaknázására, nemrég pedig Amos Hochstein, az amerikai elnök energiabiztonsági főtanácsadója egy lapnak megerősítette, hogy az Egyesült Államok szerint ez a természeti kincs továbbra is a palesztinokat illeti. Idén júniusban az izraeli kormány is megadta előzetes hozzájárulását ahhoz, hogy elkezdődjenek a munkák a mező kiaknázására, de a mostani helyzet ezt természetesen lehetetlenné teszi.

Ahogy az már lenni szokott, ezzel kapcsolatban is megjelentek az összeesküvés-elméletek, miszerint Izrael részben azért indította a háborút, mert ezt a gázmezőt is ellenőrizni akarja. Hochstein ezt alaptalannak nevezte, már csak azért is, mert Izrael sokkal nagyobb gázkincset birtokol a partjai közelében, és ennek már a kitermelése is javában zajlik. Amikor október 7-ét követően egy időre bizonytalanná vált az Izraelhez tartozó, szintén tengeri Tamar földgázmező kitermelésének jövője, az meglökte az európai gázárakat is.

A gázai 40 milliárd köbméter önmagában valóban nem olyan hatalmas mennyiség (nagyjából Magyarország négyévnyi fogyasztását fedezné), de egyrészt így is fontos bevételi forrás lehet egy jövőbeli gázai palesztin kormányzat számára, másrészt jó eséllyel lehet még további földgáz is a közelben.

