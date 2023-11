Bekerítették Gázavárost az izraeliek, de mi lesz a Hamász kifüstölése után?

A korábbi kivárás és óvatos kezdetek után mostanra világosan kirajzolódott az izraeli hadsereg első célja a gázai hadműveletekkel: csapataik bekerítették az övezet északi részén lévő Gázavárost, ahol feltételezéseik szerint az október 7-i, 1400 áldozatot követelő terrortámadást elkövető Hamász katonai képességeinek nagyobb része összpontosul. Az izraeli vezérkari főnök már csütörtökön arról beszélt, hogy csapataik a településen belül is közelharcban állnak az ellenséggel.

#Gaza map update.#Israel has reached the coast south of Gaza City, severing the last route connecting it and the southern Gaza Strip. With this, the #IDF has effectively encircled the city. pic.twitter.com/I6GACh9uOj

— War Mapper (@War_Mapper) November 2, 2023