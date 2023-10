A terror logikája: csapdába csalhatja Izraelt a Hamász a borzalmas mészárlással

„Ez a mi 9/11-ünk. Elkaptak minket” – így foglalta össze az izraeli hadsereg szóvivője az országot megrázó, szombaton kezdődött terrortámadás-sorozatot. Az Egyesült Államokat ért 2001. szeptember 11-i támadás valóban találó analógia, nemcsak az okozott sokk mértéke miatt, hanem azért is, mert segíthet megérteni, milyen céljai lehetnek vele az elkövető Hamásznak.

Az első hasonlóság a teljes hírszerzési kudarc. Ahogy annak idején az amerikai biztonsági szervek képtelen voltak összerakni a készülő támadásra utaló információmorzsákat egy értelmezhető képpé, most a máskor félelmetes hatékonysággal működő izraeli szolgálatok vallottak teljes kudarcot. Ahogy a Reuters cikkéből kiderült, az izraeliek meg voltak győződve arról, hogy a Gázai-övezetet irányító Hamász nem akar háborút, megelégszik a terület életét megkönnyítő engedményekkel, és ezért figyelmen kívül hagyták a terrortámadás szemmel látható előkészületeit. Pedig a cikk szerint a Hamász még egy izraeli település mását is felépítette a Gázai-övezetben, kiképzési céllal. Ahogy valószínűleg a motoros siklóernyősök gyakorlatozását is meg lehetett figyelni.

A compilation of Hamas clips shows how the terror group invaded southern Israel yesterday. First they bombed Israeli observation towers and weapons systems on the border, then fired hundreds of rockets as terrorists on paragliders flew over the border. Moments later, Hamas… pic.twitter.com/D4iIoCV51q

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 8, 2023