Az egyre forróbb európai nyarak egy sajátos kulturális különbséggel szembesítik az amerikai turistákat

A Trevi-kút Rómában. Fotó: AFP/Europress

Több Dél-Európába látogató amerikai turista panaszkodott a Tiktokon az ingyenes ivóvízvételi lehetőségek hiányára, főleg a júliusi kánikula következtében fogalmaztak meg szélsőséges véleményeket, derül ki a Washington Post cikkéből.

„Az útra szánt pénz felét vízre költöm, esküszöm” – panaszkodott egy washingtoni tiktokker, és bár Rómában például tilos a szökőkutakból vizet vételezni, a múlt hónapban például a Trevi-kútba is bemászott egy turista, hogy feltöltse a kulacsát.

Miért fontos ez? Az éghajlatváltozás kikezdi a hagyományos dél-európai turistaközpontok népszerűségét – miközben az olyan északabbra fekvő térségek, mint a lengyel tengerpart egyre kedveltebb desztinációkká válnak.

A szélsőséges melegben ráadásul sokkoló lehet a távolról érkező turistáknak a vízhez jutás Európában ismert gyakorlata az amerikai lap szerint, tovább rontva az utazás élményét.

lehet a távolról érkező turistáknak a vízhez jutás Európában ismert gyakorlata az amerikai lap szerint, tovább rontva az utazás élményét. Víz, jéggel, ingyen, korlátlan mennyiségben – a tengeren túli éttermekben többnyire ezzel fogadják a szomjas vendégeket, miközben az európai vendéglátóknál sokszor olcsóbb a sör vagy a bor a palackozott víznél, amit alapvetően felszolgálnak pincérek, amennyiben vizet kérnek tőlük.

– a tengeren túli éttermekben többnyire ezzel fogadják a szomjas vendégeket, miközben az európai vendéglátóknál sokszor olcsóbb a sör vagy a bor a palackozott víznél, amit alapvetően felszolgálnak pincérek, amennyiben vizet kérnek tőlük. Csapvizet jellemzően külön kérésre hoznak, és az ingyenes szomjoltó pótlásával sem igyekeznek általában az éttermekben.

Igen, de: a történelmi városokban a szökőkutak mellett általában ivókutak is működnek, Rómában például interaktív térkép is segíti ezek megtalálását. Igaz, a nyilvános vécék melletti ezüstszürke ivókutakhoz szokott amerikai turisták számára ezek látványa szokatlan lehet.

Mi várható? Ragaszkodni a csapvízhez és jeget kérni kifejezetten „amerikai” szokás, amivel az európai pincérek is egyre gyakrabban szembesülhetnek. A problémakört bizonyos országokban a törvényhozók is felismerték már, Spanyolországban például tavaly óta kénytelenek az éttermek csapvizet biztosítani a vendégeiknek, sőt, uniós szinten is felmerült a kérdés.

Magyarországon 2009-ig volt hatályos egy olyan rendelet, amely értelmében ha a vendég italt nem rendelt, úgy külön kérés nélkül is kell hideg ivóvizet biztosítani.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkRettentő meleg az idei nyár, bár Magyarországon ezt épp kevésbé érezzükAz idei június már globális melegrekordot döntött, és ez valószínűleg az egész év vonatkozásában is megtörténik idén.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMegvan, melyik ország lehet a klímaváltozás nagy nyerteseÁtrendezi a felmelegedés az idegenforgalmat, a hagyományos dél-európai nyaralóhelyek rovására profitálhat például Lengyelország.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Világ csapvíz felmelegedés ivóvíz turizmus Olvasson tovább a kategóriában