Megvan, melyik ország lehet a klímaváltozás nagy nyertese

Megnőtt Lengyelország 770 kilométeres tengerpartjának turisztikai vonzereje a klímaváltozás következtében. Mára a nemzetközi utazási irodák is szerveznek utakat az eddig jobbára a helyiek által látogatott nyaralóhelyekre, és a külföldi lapok is több figyelmet szentelnek a Balti-tenger partján található érdekességeknek, derül ki a Notes from Poland beszámolójából.

„Több lehetőséget adnak a növekedésre” – fogalmazott a TUI utazási iroda vezetője, Sebastian Ebel a lengyel, a belga és a holland partokra szervezett utazásokkal kapcsolatban, miután csak a TUI 8000 ügyfelet volt kénytelen evakuálni Rodosz szigetéről az erdőtüzek miatt.

Tágabb kontextus: nem csak a homokos lengyel tengerpartot, hanem Varsó és Krakkó látványosságait is egyre élénkebb nemzetközi érdeklődés övezi. Az éghajlatváltozás ráadásul olyan, az idegenforgalomhoz kapcsolódó ágazatok fejlődésének is kedvez az országban, mint a borkészítés.

Dél-Európában mindeközben növekvő kihívást jelentenek a szélsőséges időjárási jelenségek. Portugáliában és Görögországban épp fokozott riadókészültség van az erdőtüzek miatt, Spanyolországban továbbá 44 Celsius-fokos hőség tombol. Olaszországban is 40 Celsius-fok közeli melegekre lehet számítani.

Számokban: a lengyelországi idegenforgalom még meg sem közelíti a klasszikus dél-európai nyaralóhelyeken regisztrált látogatószámot, az ágazat fejlődése azonban egyértelmű.

A téli szezon is erősebb volt, a járvány előtti időszakhoz képest. Idén január és március között 7,02 millió turista szállt meg Lengyelországban, köztük 1,35 millió volt külföldi látogató. 2019 azonos időszakában összesen 6,7 millió szállóvendéget, közülük 1,29 millió külföldit regisztrált az ország statisztikai hivatala (GUS).

Mi várható? 3-4 Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedés csaknem 10 százalékkal csökkentené a nyaralók számát a kontinens déli részén, míg az északi tengerpartokon 5 százalékos növekedést hozna az Európai Bizottság Közös Kutatóközponjának előrejelzése szerint. Európa-szerte csökkenni fog a júliusi turisztikai forgalom, míg áprilisban növekedés várható.

