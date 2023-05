Nem véletlen, hogy magyar katonák kerültek főszerepbe a koszovói összecsapásban

Magyarország központi szereplővé vált a NATO koszovói békefenntartó missziójában, így nem véletlen, hogy az elmúlt évek legsúlyosabb konfliktusában magyar katonák sérültek meg a legnagyobb arányban.

Mi történt? Pénteken kezdtek el zavargások kitörni több szerb többségű koszovói településen, amelyekben a helyi szerb lakosság csapott össze a rendőrséggel és a békefenntartókkal.

Előzmények: a NATO koszovói békemisszióját, a KFOR-t 1999-ben hozták létre a koszovói háború lezárásakor. Koszovó – a NATO segítségével – lényegében ekkor vált függetlenné: innentől kezdve a NATO ellenőrzése alá került, formálisan pedig 2008-ban lett független.

Számokban: a békét szavatoló, eredetileg 50 ezres KFOR-kontingens fokozatosan lett kisebb, ezzel párhuzamosan a magyarok szerepe egyre inkább nőtt. Jelenleg 27 ország 3760 katonája vesz részt a misszióban, több mint 12 százalékuk magyar.

Magyar szerepvállalás: a Magyar Honvédség tudatosan és folyamatosan növelte koszovói jelenlétét, ennek részeként 2017 óta kizárólag magyar katonák adják a művelet harcászati tartalék zászlóalját, azaz ők azok, akik „szélsőséges helyzetben bevethetők a rend helyreállítására”.

Kosovo, Riots in Zvečan/Zveçan > Rioters faced KTRBN here, ultimately, the Kosovo Tactical Reserve Battalion "specifically trained in Crowd and Riot Control (CRC) Operations" that "provides CRC training to all KFOR units." https://t.co/9WYKDPJ6qG pic.twitter.com/eMIsZscNv9

— Peter Marton | Global Security & Strategy (@Peter_PM_Marton) May 29, 2023