A felespoharakban is megjelent a szolidaritás a megtámadott Ukrajnával

Jó üzleti lehetőséget teremtett néhány ukrán vodkagyártónak, hogy a háborút követően sok nyugati országban elkezdték bojkottálni az orosz vodkákat. A BBC cikkéből kiderül, hogy több, korábban kevésbé ismert ukrán márka eladásainak is jót tett az elmúlt egy év.

A forgalom növekedése ellenére ugyanakkor nem mentesek a kihívásoktól ezeknek a gyártóknak a hétköznapjai, a háború miatt gyakran nehézkes fenntartani a termelést. A Nemiroffnak például közvetlenül az orosz inváziót követően egy hónapra be kellett zárnia a Kijevtől nagyjából 250 kilométerre található fő főzdéjét. Később áramkimaradások zavarták meg a termelést, mivel

az orosz hadsereg célzottan támadni kezdte az ukrajnai elektromos infrastruktúrát.

Mindezek ellenére a cég exportja jelentősen nőni tudott, az Egyesült Királyáságban például duplázódtak az eladásaik.

A Dima’s nevű vodkagyártó cég vezetője szintén arról számolt be, hogy problémákat okozott a Kijevtől nyugatra fekvő Zsitomir városában lévő főzdéjükben a bombázás és az áramkimaradások, de ennek ellenére fenn tudták tartani a termelést és az exportot is. Ő a háború kezdete óta a nyereség egy részét ukrán jótékonysági szervezeteknek adja, amit azért is tehet meg, mert szerinte az emberek is keresik a módját annak, hogy támogatni tudják a megtámadott országot, akár ukrán termékek vásárlásával, vagy egyéb adománnyal.

A cikk egy olyan gyártóról is beszámol, amely Kanadában nyitott főzdét, amikor a háború miatt be kellett zárnia az ukrajnai üzemét. Katherine Vellinga Kanadában nőtt fel ukrán bevándorlók gyerekeként, és 2005-ben költözött Ukrajnába, ahol a férjével megvásároltak egy kisebb főzdét a Kijevtől délre fekvő Zolotonosa városában, és a Zirkova nevű vodkát kezdték gyártani. A háború kitörése után Vellinga úgy döntött, hogy a kanadai Ontarióba helyezi át a termelést egy helyi főzde megnyitásával. Ez azóta is termel, miközben már az ukrajnai üzem is újra ki tudott nyitni. A cég kanadai márkája egyébként a Zirkova Unity nevet viseli, és a cég teljes nyereségét ukrán jótékonysági szervezetek kapják.

Habár az vitatott, hogy pontosan honnan származik az ital, a legtöbb vodkát Oroszországban, Ukrajnában és Lengyelországban gyártják és fogyasztják. A legszigorúbb szabályozás Lengyelországban vonatkozik a vodkagyártásra, a lengyel vodka ugyanis csak csak búzából, rozsból, zabból, burgonyából vagy tritikáléból (a búza és a rozs hibridje), vízből és élesztőből készülhet. Más országokban ezek mellett kukoricát, rizst, cukrot, szőlőlét vagy akár tejet, valamint számos egyéb összetevőt vagy adalékanyagot is használhatnak a vodka előállításához.

