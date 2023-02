Négy óra a várható élettartam a fronton egy Ukrajnában harcoló amerikai ex-tengerészgyalogos szerint

Munkában az ukrán tüzérség. Fotó:AFP/Europress

Minden eddiginél hevesebb tüzérségi tűz jelzi, hogy megindulhatott az oroszok újabb előrenyomulása Ukrajnában. “A helyzet elég rossz. Az a mennyiségű tüzérségi tűz és páncélos jármű, amit a napokban látunk, szerintem jelzi, hogy elkezdődött az újabb offenzíva.” – mondta az ABC News-nak Troy Offenbecker, aki korábban az amerikai hadsereg tengerészgyalogságánál szolgált, majd csalakozott ahhoz a nemzetközi légióhoz, mely az ukránok segítségére sietett az invázió kezdetén.

Offenbecker egysége Bahmut környékén harcol az oroszokkal, szerinte elképesztően kaotikus a helyzet, ezt egyébként jól jelzi, hogy Bahmutot most húsdarálónak is hívják, bár az orosz híradásokkal ellentétben a város még nem került a kezükre.

"A frontra kerülő katona várható élettartama nagyjából négy óra lehet."

– tette hozzá. Az egykori tengerészgyalogos szerint Bahmutban még mindig sok a civil lakos, akiknek nincs hová menniük.

A húsdaráló kifejezés nem csak az ukránok, de az oroszok számára is helytálló, mert ide összepontosítják támadásaikat. Korábban érkeztek hírek arról, hogy a Wagner-csoport a frissen, börtönökből toborzott, rosszul képzett zsoldosait küldi előre, hogy lekössék az ukrán tűzerőt, és megnyissák az utat a jobban képzett harcosoknak.

Az ukrán hírszerzés szerint Putyin arra utasította a hadsereg vezetését, hogy március végéig foglalják el Donyeck és Luhanszk megyék egészét. A holnapi napon lesz az eredetileg háromnaposra tervezett, különleges katonai műveletnek titulált orosz támadás első évfordulója. A második világháború óta ez a legnagyobb szárazföldi konfliktus Európában, mely ukránok millióit üldözte el otthonaikból, falvakat, egész városokat elpusztítva. Tavaly szeptemberben Vlagyimir Putyin többször is kijelentette, ha kell, Oroszország akár atomfegyverek bevetésével is megvédi magát. A háború az évforduló közeledtével még inkább ki van téve az eszkalálódásnak, a napokban Putyin vendégül látta Wang Yi kínai államtanácsost, ahol kiderült, hogy a kínai elnök, Hszi Csin-ping is Oroszországba látogathat. Kína eddig csak óvatosan foglalt állást a konfliktusban, ám ha a tárgyalások eredményeképpen Kína és Oroszország szövetsége szorosabb lesz, akár fegyveres támogatás tekintetében, az merőben új helyzetet teremthet – erről Wang a híradások szerint nem beszélt, azt mondta, hogy Kína konstruktív és részrehajlás nélküli szerepet kíván felvenni a krízis rendezése érdekében.

Világ bahmut háború Oroszország Ukrajna Olvasson tovább a kategóriában