Több mint 30 elnökválasztásba nyúlt bele egy izraeli hackercsapat

A Cambridge Analytica botránya óta nem látott ügynek tűnik azé az izraeli hackercsapaté, amelyet nemcsak politikusok, de magáncégek is felbérelhetnek egyebek mellett dezinformációk terjesztésére, politikai ellenfelek hiteltelenítésére és megfigyelésre. Az AIMS nevű szoftver példátlan kifinomultsággal képes álprofilokat létrehozni, amelyek befolyásolni tudják a közösségi médiában terjedő információkat, fontos pozícióban lévő személyek levelezéséhez férnek hozzá, a nevükben akár üzeneteket is tudnak küldeni.

A Guardian nemzetközi oknyomozó újságírókkal együtt derített fényt arra, hogyan és hol működhetett eddig a szervezet.

Mi az az AIMS?

Az Advanced Impact Media Solutions egy kifinomult szoftvercsomag, mellyel álprofilok tízezrei működtethetőek a Twittertől és a Linkedintől kezdve a Facebookon, Telegramon és Youtube-on át a Gmailig. A botok akár Amazon-fiókot is kaphatnak, bitcoin-tárcát lehet hozzájuk rendelni, de még az Airbnb-n is fent lehetnek. A szoftvert a Foreign Information Manipulation and Intervention (FIMI) nevű vállalat értékesíti, szolgáltatásai alkalmasak arra, hogy botrányokat robbantsanak ki, valódi vagy hamis dokumentumokat szivárogtassanak ki, melyekkel politikai és vállalati ellenfeleket lehet hitelteleníteni.

Mi az bot?

A bot egy olyan profil, melyet nem valódi személy, hanem algoritmus működtet, ám valódi személynek tűnik.

Miért olyan nagy szó ez?

A Guardian nyomozása szerint a több tízezer bot elképesztően kifinomult technológiával készült, ezek több platformon (Instagram, Twitter, Facebook) egyszerre vannak jelen, akárcsak egy igazi felhasználó, így nagyon nehezen derül ki róla, hogy igazából nem valódi személy. Az AIMS képes szavazásokat, blogposztokat létrehozni, hamis információt elszórni a közösségi médiában, melynek segítségével a vevő aktívan befolyásolhatja a közéleti történéseket.

A vállalat működése összefüggésbe hozható a Demoman International nevű izraeli céggel, melyet az izraeli védelmi minisztérium is támogat, ami tovább fokozza az Izraellel szembeni nemzetközi kritikákat, mert nem ez az első alkalom, hogy izraeli szoftvert használnak politikai befolyásolásra. (Lásd a Pegasus-botrányt, a kémszoftvert több országban is politikai ellenfelek, újságírók megfigyelésére használták).

Szintén aggodalomra adhat okot, hogy a cég nemcsak botokat hoz létre, de létező emberek fiókjait is könnyűszerrel fel tudja törni, hozzáfér Telegram-fiókokhoz és a Gmailhez is, ahonnan nemcsak olvasni tudja a tartalmakat, de a felhasználó nevében üzeneteket is tud küldeni.

Hogy működik?

A Guardian által készített rejtett kamerás felvételen a cég egyik vezetője, Tal Hanan bemutatja, hogyan készül pillanatok alatt egy profil. Az automatizmus által generált személy fotókat, e-mail címet, születési dátumot is kap. Amikor a vevőnek álcázott újságíró megkérdezi, honnan szerzik a fotókat a profilokhoz, csak annyit mond:

Nem mondhatom el, mert akkor meg kéne, hogy öljelek, aztán össze kéne zúznom a holttestedet és elásni a sivatagban.

A cég leginkább a szabotázs és viszálykeltés műfajában aktív. A Haaretz beszámolt egy esetről, melyben a csapat az Amazonon keresztül szexjátékot rendelt egy politikusnak, azzal a céllal, hogy a feleségében gyanút ébresszenek, hogy a férfi hűtlen hozzá. De ha kell, akkor képesek magas rangú tisztviselők (rendőrfőnökök, tábornokok) telefonját blokkolni kritikus pillanatokban.

Kicsoda Tal Hanan?

Nem sokat tudni az ügy főszereplőjéről, a Jorge álnéven ismert Tal Hananról. Az izraeli légierő egyik alegységében szolgált korábban, tulajdonosa a Demoman International nevű vállalatnak, melyet az izraeli védelmi minisztérium is támogat. A Haaretznek nyilatkozó izraeli források szerint Hanan rendkívül jó kapcsolatokat ápol nemcsak az izraeli, hanem az amerikai hírszerzés magas rangú tagjaival is. A csapat többi tagjáról szintén nehéz találni bármit, a hívások során annyit árultak el magukról, hogy vannak köztük egykori hírszerzők, pénzügyi és hadi szakértők, illetve a pszichológiai hadviselésben járatos személyek.

Mennyibe kerül?

A kiszivárgott e-mailek alapján a cég szolgáltatásait havonta 400-600 ezer dollárért lehet igénybe venni, egy elnökválasztási kampányt megtorpedózni 15 millió euróba kerül.

Hol aktívak?

A Guardian több országot is azonosított, ahol az AIMS botjai tevékenykednek: az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, Kanada, Németország, Svájc, Mexikó, Szenegál, India és az Egyesült Arab Emirátusok is. A rejtett kamerás felvételen Tal Hanan azzal dicsekszik, hogy 33 elnöki kampányban vettek részt, ebből 27 a kívánt eredménnyel zárult. A több órás meeting során Hanan megemlítette, hogy a francia sajtóig is elér a keze, és bemutatott egy riportot, melyet egy Rachid M’Barki nevű műsorvezető prezentált. Őt azóta felfüggesztették a csatornánál, amíg vizsgálják, hogy valóban a szerkesztők megkerülésével, külföldi megrendelésre készült anyagokat mutatott-e be.

A 2022-es kenyai elnökválasztás során Hanan saját bevallása szerint is aktívak voltak, és bár végül nem az győzött, akinek a nevében eljártak, sikeres dezinformációs kampányt indítottak választási csalásról, ami azóta is folyamatos tüntetésekre ad okot.

A saját bevallásuk szerint vannak no-go zónák: ilyen Izrael, az Egyesült Államok elnökválasztása, illetve bármi, ami az orosz elnököt, Vlagyimir Putyint sodorná veszélybe.

