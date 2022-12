Rövid távon megsínyli a kínai gazdaság a zéró-Covid gyors feladását

Koronavírusos betegek egy csungkingi kórház folyosóján. Fotó: AFP/Europress

Tovább súlyosbodott a járványhelyzet Kínában, a zéró-Covid politika gyors feladásával egyre több városban indult újabb fertőzéshullám. A kórházak mellett a temetkezési vállalkozók leterheltsége is fokozódott, miközben az utazásokat és általában a gazdasági aktivitást nézve visszaesés tapasztalható az országban a Bloomberg beszámolója szerint.

A koronavírus várhatóan decemberben és jövő januárban is korlátozza a termelést egy az amerikai lapnak nyilatkozó szakértő szerint. Noha a forgalmi statisztikák szerint Peking már túl lehet a járvány nehezén, több nagyvárosban még mindig csökken az otthonaikból kimerészkedők száma, leginkább a munkahelyeikre még rosszullét esetén is bekényszerülő gyári munkásokat látni az utcákon.

Mivel a fertőzéseket fékezni hivatott óvintézkedések mellett a megbetegedésekre vonatkozó adatgyűjtés rendszere is lazult, nehezen jellemezhető és jósolható a járványhelyzet alakulása – a forgalmi adatok mellett az internetes keresési gyakoriságokra és a vállalati üzleti klímát mérő adatgyűjtésekre is támaszkodnak a szakértők a körülmények értékelésekor.

A Kínai Tudományos Akadémia konjunktúramutatója sem sejtet sok jót a helyzettel kapcsolatban, ez a 2020 februárjában tapasztalt mélypont óta csak két hónap során süllyedt a mostaninál alacsonyabb szintre. Legnagyobbat a beszerzésekre, a foglalkoztatásra és az üzleti kilátásokra vonatkozó részindikátorok zuhantak, ráadásul a fogyasztói bizalmi index zéró-Covid feladását követő gyors erősödése is megtorpant, sőt, csökkenésbe fordult.

Sokan szeretnének fogyasztani – amit többek között a lezárások alatt felhalmozódott megtakarítások is lehetővé tennének –, ám a vírustól tartva mégis otthon maradnak, lemondva a vásárlásról, illetve a szolgáltatások igénybevételéről. Akad azonban kivétel is: például a mozik forgalma erősödni kezdett a napokban, ami valószínűleg az Avatar most bemutatott második részének is köszönhető.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkSzellemvárost csinált Pekingből a Covid-korlátozások feloldása, letarolta a lakosságot a betegségA kínai főváros utcái ismét üresek a koronavírus miatt, de a lezárások helyett most a tömeges megbetegedések kényszerítik otthonaikba az embereket.

Világ Kína kínai gazdaság koronavírus zéró covid Olvasson tovább a kategóriában