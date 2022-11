Használható állapotba hozzák óvóhelyeiket az oroszok

Fotó: AFP/Europress

Harminc évnyi üzemszünet után ismét fogadóképessé teszi Oroszország az óvóhelyeit szerte az ország területén a Bloomberg értesülései szerint. A lakóházak és közintézmények alatt húzódó légópincék és más védelmi létesítmények ellenőrzését az állam által megbízott szakértők végzik, akik a hidegháborús korszak vége óta leamortizálódott berendezéseket most szükség esetén javítják, továbbá a helyiségeket kitakarítják.

Az amerikai lap forrásai szerint a nyilvánosság elől jórészt rejtve maradt akció célja a polgári védelem infrastruktúrájának előkészítése arra az esetre, ha a háborús konfliktus tovább mélyül. Konkrét fenyegetettség és pontos tervek egyelőre nem ismertek, de miután a 300 ezer ember hirtelen mozgósítását szeptemberben bürokratikus zűrzavar kísérte, a hatóságok vélhetően nem kockáztatnak a további háborús előkészületek sebtében történő lebonyolításával.

Az előkészületek arra is rámutatnak, hogy a kilenc hónapja tartó agresszió során fokozatosan militarizálódik az orosz társadalom – ebbe a folyamatba illik bele az iskolai katonai alapkiképzés szovjet minta szerinti visszaállítása is. Igaz, egyelőre még az is kérdéses, hogy a lépések a Kreml parancsára vagy a védelmi szervek kérésének megfelelően történnek-e. Szakértői vélemények szerint ugyanis ez utóbbiak érdekeltek lehetnek a hasznosságuk fitogtatásában, vagy legalább annak demonstrálásában, hogy érdemi tevékenységet végeznek. A lakosság körében mindenesetre fokozódik az óvóhelyeket övező figyelem, ingatlanügynökök tapasztalatai szerint az ügyfeleik egyre többször érdeklődnek azok meglétéről, mielőtt egy lakás megvásárlása vagy kibérlése mellett döntenek.

Az orosz invázióra eddig adott válaszlépések nem indokolják a határhoz közel eső területeken túli készülődést, amit az ukrajnai vezetők nyilatkozatai is megerősítenek. Az ország az orosz csapatok kiűzésére törekszik – nem Oroszország lerohanására -, és a nyugati fegyverszállítmányok összetétele is arra utal, hogy a Ukrajna támogatói nem szeretnének rakéta- vagy légicsapásokat látni mélyen Oroszország területén.

Az orosz-ukrán határ közelében hasonló előkészületek azonban már áprilisban megtörténtek, a hatóságok összeírták a védelmi létesítményéket, és szükség esetén állami tulajdonba is vették azokat Nyikolaj Patrusev, az Oroszországi Biztonsági Tanács titkárának kérésére.

